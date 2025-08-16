16 de agosto de 2025 Inicio
Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer un bife de lomo sabroso y único

Es uno de los cortes más buscados por locales y turistas. Estos restaurantes se especializan en carnes a la parrilla y jamás decepcionan.

Estos bifes de lomo son los mejores de Buenos Aires.

Estos bifes de lomo son los mejores de Buenos Aires.

FREEPIK

Las carnes argentinas son famosas a nivel mundial. Todos los años, la Ciudad de Buenos Aires recibe a miles de turistas que buscan recorrer los barrios porteños, admirar los monumentos históricos, conocer la cultura y, por supuesto, disfrutar de riquísimos cortes como el bife de lomo.

También conocido en otros países como filet mignon, el bife de lomo se caracteriza por ser un corte muy tierno, jugoso y suculento. La calidad de la carne argentina y el sabor único que le da la parrilla lo convierten en una de las carnes más pedidas y destacadas en cualquier restaurante.

No importa si sos extranjero, turista o porteño: si querés darte un gusto y disfrutar de unos cortes exquisitos, estos son los mejores dos bodegones de Buenos Aires para comer un bife de lomo sabroso y único.

El Obrero

Bife de lomo de El Obrero

Fundado en 1954 por inmigrantes asturianos, este bodegón es un emblema de la cocina porteña que lleva más de 70 años en el barrio de La Boca. Sus platos clásicos, sencillos y deliciosos y su espectacular parrilla han cautivado a vecinos, turistas y chefs reconocidos como Francis Mallmann.

Entre las carnes, se destaca el bife de lomo, que puede pedirse completo o por media porción, pero también sale mucho el bife de chorizo. Todos los cortes se preparan al gusto de cada cliente. El Obrero queda en Agustin R. Caffarena 64 y abre de martes a sábados desde las 20.

El Hipopótamo

Bife de lomo de El Hipopótamo

Se inauguró en 1909 frente al Parque Lezama, en San Telmo, y es uno de los bares notables del casco histórico de la Ciudad. Su típica cocina de bodegón atrae a porteños y turistas; fue escenario de varias películas argentinas y lo visitaron figuras como Ernesto Sábato y Tita Merello.

El plato estrella de la casa es el bife de lomo a caballo, que se sirve con papas fritas o fideos moñito: desde la cocina recomiendan pedirlo "a punto" o un poco jugoso. El Hipopótamo queda en Avenida Brasil 401, esquina Defensa; abre de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.

