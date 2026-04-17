Las recetas que se pueden hacer con la freidora de aire

La air fryer permite cocinar desde panificados hasta postres gracias a su sistema de circulación de aire caliente uniforme.

Gastronomía: recetas que se pueden hacer en la freidora de aire.

La versatilidad de la freidora de aire transformó la dinámica de las cocinas modernas, convirtiéndose en un electrodoméstico indispensable para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor.

Lo que comenzó como una herramienta diseñada principalmente para "freír" papas con poco aceite, fue evolucionando hasta ser un centro de cocción multifuncional capaz de resolver desde desayunos, almuerzos y postres que requieren cierta complejidad. Su capacidad para circular aire caliente a gran velocidad permite que los alimentos se cocinen de manera uniforme.

Una de las mayores ventajas de cocinar con la airfryer es, sin dudas, el impacto positivo en la salud y la limpieza del hogar. Al reducir el uso de aceite en hasta un 80%, permite disfrutar de platos crujientes con un perfil nutricional mucho más equilibrado y ligero. Además, al ser un sistema cerrado, se termina el problema de las salpicaduras y los olores que perduran por horas en la cocina.

Explorar el potencial de este aparato invita a salir de la zona de confort y animarse a preparaciones que pocos imaginarían posibles. Desde panificados caseros hasta carnes estofadas que mantienen toda su jugosidad, la tecnología de convección se adapta a cualquier desafío culinario.

A continuación, presentamos una selección de recetas que demuestran que la creatividad es el único límite cuando se tiene una freidora de aire a disposición.

Huevos benedictinos con bagels caseros

huevos benedictinos

Esta receta eleva el nivel de cualquier brunch. La freidora permite obtener bagels con una corteza firme y huevos en su punto justo.

Ingredientes: 2 bagels, 2 huevos, 2 fetas de salmón ahumado o jamón, manteca, salsa holandesa y ciboulette.

Preparación: Abrí los bagels al medio, untalos con un poco de manteca y doralos en la airfryer a 180°C por 3 minutos. En moldes pequeños de silicona engrasados, volcá un huevo en cada uno y cocinalos a 160°C durante 5-7 minutos hasta que la clara cuaje pero la yema siga líquida. Por último, armá colocando el salmón sobre el pan, luego el huevo y bañá con salsa holandesa.

Tacos de ternera estofada

Aunque se asocia la freidora con lo crocante, también es excelente para cocciones que requieren concentración de jugos. Lograr una carne tierna y sabrosa es posible y muy sencillo usando una airfryer.

tacos air fryer

Ingredientes: 300 g de ternera (en cubos pequeños), 1 cebolla picada, especias (comino, pimentón, ajo en polvo), tortillas de maíz, cilantro y lima.

Preparación: En un bol apto para calor, mezclá la carne con la cebolla, un chorrito de caldo y las especias. Tapá con papel aluminio y cociná en la freidora a 170°C por 20 minutos. Retirá el papel y cociná 5 minutos más para dorar. Desmechá la carne y armá los tacos con cilantro fresco y jugo de lima.

Tarta de queso y coco

Esta receta combina la cremosidad del queso crema con el sabor tropical del coco rallado. Es un postre rápido de preparar que sale del equipo con un aroma increíble y una presentación digna de pastelería profesional.

tarta de queso y coco

Ingredientes: 200 g de queso crema, 2 huevos, 50 g de coco rallado, 80 g de azúcar y esencia de vainilla.

Preparación: Batí el queso crema con el azúcar hasta que esté suave. Incorporá los huevos uno a uno, la vainilla y el coco rallado. Volcá la mezcla en un molde enmantecado que entre correctamente en la cesta de la freidora. Cociná a 160°C durante 15-20 minutos. Dejá enfriar bien antes de desmoldar para que tome consistencia.