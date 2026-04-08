8 de abril de 2026 Inicio
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Como hacer una tarta de queso con una air fryer en simples pasos

Ya no es necesario sufrir parado al lado del horno convencional ni esperar más de una hora para hacer una receta de pastelería: esta es simple, de pocos ingredientes y se resuelve en 30 minutos.

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Esta receta viral de tarta de queso con chocolate queda perfecta en la airfryer. 

Esta receta viral de tarta de queso con chocolate queda perfecta en la airfryer. 

  • La tarta de queso tiene origen en la antigua Grecia y fue adaptándose con el tiempo, hasta llegar a nuestros días y formar parte sólida de la cocina contemporánea.
  • Esta versión viral propone hacerla rápido en la airfryer y sin la necesidad de usar queso. Chocolate, yogur, huevos y listo.
  • La freidora de aire permite una cocción más rápida y práctica que el horno tradicional también en pastelería.
  • Esta receta se volvió tendencia en redes sociales por su simpleza y el resultado cremoso que se logra manejando bien la temperatura del electrodoméstico.

La cocina doméstica atraviesa una etapa de transformación en la que la rapidez y la eficiencia se vuelven factores determinantes a la hora de decidir qué recetas hacer. En ese escenario la freidora de aire se consolidó como un recurso cada vez más útil, incluso en el terreno de la pastelería. Hasta se puede hacer una receta de tarta de queso con chocolate, que logró captar la atención en redes sociales por su simpleza, su bajo número de ingredientes y la posibilidad de prescindir del horno tradicional.

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Esta versión alternativa de cheesecake, que no incluye queso crema entre sus ingredientes, mantiene sin embargo las características esenciales del postre original, como su consistencia suave y cremosa. La difusión a través de las redes, con millones de visualizaciones, confirma una tendencia en alza: recetas prácticas, replicables y adaptadas al ritmo cotidiano.

Tarta de queso en airfryer (1)

La historia de la tarta de queso

La tarta de queso es uno de los postres más antiguos de la gastronomía occidental y sus primeras versiones se remontan a la antigua Grecia, donde era consumida por atletas debido a su aporte energético. Con la expansión del Imperio Romano, la receta fue adoptada bajo el nombre de libum, incorporando huevos y reservándose para celebraciones especiales.

Con el paso de los siglos, la preparación se extendió por Europa y luego por América, donde hacia fines del siglo XIX tomó forma la New York cheesecake, caracterizada por su textura suave, su sabor equilibrado y una base crocante. Desde entonces, la receta fue reinterpretada en múltiples variantes, adaptándose a ingredientes locales y nuevas técnicas de cocción, lo que explica su permanencia en la cocina actual argentina.

Tarta de queso en airfryer (2)

Cómo preparar la tarta de queso viral con chocolate

La versión viral propone una preparación sencilla con tres ingredientes: 400 gramos de yogur griego, 350 gramos de chocolate negro y seis huevos. El procedimiento comienza con el precalentado de la freidora de aire a 155 grados, mientras se derrite el chocolate para luego integrarlo en un bowl junto con el yogur y los huevos hasta obtener una mezcla homogénea.

A continuación, la preparación se vierte en un molde apto y se cocina durante 30 minutos en la freidora de aire, lo que permite una cocción pareja en menor tiempo. Una vez finalizado el proceso, se recomienda dejar reposar la tarta durante al menos 15 minutos y luego refrigerarla para lograr una mejor consistencia. El resultado es un postre de sabor intenso a chocolate y textura cremosa.

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