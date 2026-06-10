Mundial 2026: FIFA homenajeará a Diego Maradona y Pelé en la ceremonia inaugural en México

Habrá un bloque especial dedicado especialmente a las leyendas de Argentina y Brasil, que se consagraron en el Estadio Azteca en 1986 y 1970, respectivamente.

México se convertirá en el primer país en el mundo en albergar tres veces un Mundial.

A horas del inicio del Mundial 2026, en la ceremonia inaugural de México la FIFA le rendirá homenaje a dos astros del fútbol mundial: Diego Maradona y Pelé. Ambos ídolos de Argentina y Brasil se consagraron campeón en el Estadio Azteca en 1986 y 1970, respectivamente.

El reconocimiento será este jueves en la primera ceremonia inaugural que será en tierra mexicana y que comenzará las 14.30 (hora de Argentina), la fiesta que dará inicio formalmente a la Copa del Mundo.

Previo al encuentro entre México y Sudáfrica , correspondiente al grupo A, se montará una espectacular presentación en el Estadio Azteca, donde habrá un bloque especial dedicado a lo que fue el legado de Diez , figura clave y líder del segundo título mundial de la Selección ganándole la final a Alemania Federal, como así también al O Rei , quien hizo lo propio en 1970, cuando alzó su tercera copa. Se espera que dicha jornada cuenten con la presencia de figuras del fútbol argentino y mundial.

La ceremonia inaugural en tierra azteca se podrá ver a través de DSports, TyC Sports y Telefé. Además, se podrá seguir en Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefé.

El 2026 quedará marcado como un año histórico en el mundo del fútbol: no solo se jugará el primer Mundial que se disputará en tres países, sino que México se convertirá en el primer país en ser sede de tres Copas del Mundo .

Quiénes estarán en la ceremonia inaugural en México 2026

De acuerdo a lo que confirmó la FIFA, la ceremonia inaugural en México contará con la presencia de referentes de distintas generaciones y géneros donde se espera que la propuesta artística abarca desde la música tradicional mexicana y la cumbia hasta el pop latino y el urbano

Entre ellos contarán con la presencia de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin (junto a Ryan Castro), Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, cuya presencia funciona como un guiño al equipo rival en el partido inaugural. El “Potrillo” será el encargado de entonar el himno nacional, mientras que la artista sudafricana hará lo propio para su país.

line up mexico

De igual modo, la figura central se centrará en Shakira, quien interpretará Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, junto al nigeriano Burna Boy. La colombiana le pondrá voz a un himno mundialista por cuarta vez: ya había participado en Alemania 2006 con una versión especial de Hips Don’t Lie/Bamboo, en Sudáfrica 2010 con Waka Waka (This Time for Africa) y en Brasil 2014 con La La La (Brazil 2014).

También se advirtió que estará presente la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Salma Hayek.