10 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Mundial 2026: FIFA homenajeará a Diego Maradona y Pelé en la ceremonia inaugural en México

Habrá un bloque especial dedicado especialmente a las leyendas de Argentina y Brasil, que se consagraron en el Estadio Azteca en 1986 y 1970, respectivamente.

Por
México se convertirá en el primer país en el mundo en albergar tres veces un Mundial.

México se convertirá en el primer país en el mundo en albergar tres veces un Mundial.

A horas del inicio del Mundial 2026, en la ceremonia inaugural de México la FIFA le rendirá homenaje a dos astros del fútbol mundial: Diego Maradona y Pelé. Ambos ídolos de Argentina y Brasil se consagraron campeón en el Estadio Azteca en 1986 y 1970, respectivamente.

Los detalles de como seguir el comienzo del Mundial.
Te puede interesar:

Mundial 2026: qué canal transmite la ceremonia inaugural

El reconocimiento será este jueves en la primera ceremonia inaugural que será en tierra mexicana y que comenzará las 14.30 (hora de Argentina), la fiesta que dará inicio formalmente a la Copa del Mundo.

Previo al encuentro entre México y Sudáfrica, correspondiente al grupo A, se montará una espectacular presentación en el Estadio Azteca, donde habrá un bloque especial dedicado a lo que fue el legado de Diez, figura clave y líder del segundo título mundial de la Selección ganándole la final a Alemania Federal, como así también al O Rei, quien hizo lo propio en 1970, cuando alzó su tercera copa. Se espera que dicha jornada cuenten con la presencia de figuras del fútbol argentino y mundial.

Dónde ver la ceremonia inaugural

La ceremonia inaugural en tierra azteca se podrá ver a través de DSports, TyC Sports y Telefé. Además, se podrá seguir en Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefé.

Quiénes estarán en la ceremonia inaugural en México 2026

De acuerdo a lo que confirmó la FIFA, la ceremonia inaugural en México contará con la presencia de referentes de distintas generaciones y géneros donde se espera que la propuesta artística abarca desde la música tradicional mexicana y la cumbia hasta el pop latino y el urbano

Entre ellos contarán con la presencia de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin (junto a Ryan Castro), Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, cuya presencia funciona como un guiño al equipo rival en el partido inaugural. El “Potrillo” será el encargado de entonar el himno nacional, mientras que la artista sudafricana hará lo propio para su país.

line up mexico

De igual modo, la figura central se centrará en Shakira, quien interpretará Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, junto al nigeriano Burna Boy. La colombiana le pondrá voz a un himno mundialista por cuarta vez: ya había participado en Alemania 2006 con una versión especial de Hips Don’t Lie/Bamboo, en Sudáfrica 2010 con Waka Waka (This Time for Africa) y en Brasil 2014 con La La La (Brazil 2014).

También se advirtió que estará presente la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Salma Hayek.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El DT de la Albiceleste.

A un día del inicio del Mundial 2026: Scaloni define al reemplazante de Balerdi

Messi, y un confuso momento.

El confuso momento que vivió Messi tras el amistoso de la Selección: "¿Te acordás quién soy?"

Lionel Messi, a días del Mundial 2026.

El motivador mensaje de Messi a días del debut de la Selección en el Mundial

Argentina derrotó a Islandia en el último amistoso preparatorio.

Argentina ya se enfoca en el debut del martes 16 contra Argelia

Argentina, con un gol de Lionel Messi de penal, goleó 3 a 0 a Islandia. 

Con Messi en cancha, Argentina venció 3 a 0 a Islandia sin complicaciones

La cancha donde juega hoy la Seleción.

Los impactantes videos del diluvio en Alabama antes del partido de la Selección argentina

Rating Cero

Semana agitada dentro de la casa más famosa del país.

Piden expulsión en Gran Hermano por una maliciosa jugada contra una participante: qué pasó

La protagonista reveló una relación pasada que causó intriga en el mundo del espectáculo.

Impacto: una famosa reveló que su primer novio terminó preso "por algo heavy"

Los detalles de la nominación que se viene.

Todo lo que hay que saber sobre la gala de nominación de Gran Hermano de este miércoles 10 de junio

¿Cuál es la crisis de pareja que estaría atravesando la actriz?.

Cuál es la crisis de pareja que estaría atravesando Jimena Barón

El dolor de sus colegas y seguidores se hizo sentir de inmediato en redes sociales.

Se confirmó lo peor: murió una reconocida cantante a los 28 años

Dos conductoras de América no se soportan.

Guerra feroz entre dos conductoras de televisión que eran amigas: "Estoy en contra"

últimas noticias

El proyecto lleva más de 10 años en los principales teatros del mundo.

Campo Minado vuelve a la Argentina de la mano del Buenos Aires Herald

Hace 8 minutos
play

Revelan que Sturzenegger y Espert también se sumaron al régimen simplificado de Ganancias

Hace 12 minutos
Semana agitada dentro de la casa más famosa del país.

Piden expulsión en Gran Hermano por una maliciosa jugada contra una participante: qué pasó

Hace 19 minutos
La protagonista reveló una relación pasada que causó intriga en el mundo del espectáculo.

Impacto: una famosa reveló que su primer novio terminó preso "por algo heavy"

Hace 22 minutos
Los detalles de la nominación que se viene.

Todo lo que hay que saber sobre la gala de nominación de Gran Hermano de este miércoles 10 de junio

Hace 36 minutos