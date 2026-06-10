10 de junio de 2026 Inicio
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Axel Kicillof reclamó ante la Corte por los fondos adeudados a la Provincia: "El Gobierno roba los recursos de los bonaerenses"

Antes de una nueva audiencia en la Corte Suprema por la deuda previsional con Buenos Aires, el gobernador cuestionó los recortes de Javier Milei y aseguró que el superávit fiscal se sostiene a costa de las provincias, los jubilados y la obra pública.

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Kicillof reclamó ante la Corte por los fondos adeudados a la Provincia

Kicillof reclamó ante la Corte por los fondos adeudados a la Provincia,

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei por la retención de fondos que, según denunció, le corresponden al distrito. Lo hizo este miércoles, horas antes de una nueva audiencia en la Corte Suprema de Justicia por la deuda que la Nación mantiene con la caja jubilatoria bonaerense, que supera los $2 billones.

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En diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10, el gobernador bonaerense recordó que se trata del tercer encuentro entre ambas partes y señaló que forma parte de una serie de reclamos judiciales iniciados por su administración.

“Son ocho las presentaciones que ha hecho la Provincia. Se trata de lo mismo: quitarles los fondos a los maestros, a los jubilados, detener la obra pública y recortar el fondo de seguridad”, sostuvo.

Kicillof aseguró que los recursos retenidos son utilizados por la administración libertaria para mostrar equilibrio fiscal. “Son todos los elementos con los cuales el gobierno de Milei disfraza un superávit. En realidad le debe a provincias, docentes y jubilados, y con eso construyen una situación de caja que es absolutamente artificial”, afirmó.

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El fuerte mensaje de Kicillof a Milei.

El fuerte mensaje de Kicillof a Milei.

El gobernador sostuvo que la deuda total con Buenos Aires asciende a “16 millones de millones de pesos” y remarcó que esa cifra representa aproximadamente la mitad del superávit que exhibe la Nación. “Hoy tendría que ocurrir que el Gobierno nacional haga una oferta para el pago y un reconocimiento de la deuda como hizo con otras provincias. Eso nos permitiría tener los recursos que nos faltan”, expresó.

Además, acusó a la Casa Rosada de desentenderse de áreas sensibles y trasladar responsabilidades a los gobiernos subnacionales. Como ejemplo, mencionó la suspensión del programa Remediar y advirtió que “cuando el Gobierno nacional se corre, todo recae sobre provincias y municipios que además sufren un recorte de fondos”.

Kicillof: “El Gobierno impulsa una política deliberada de desindustrialización”

La máxima autoridad bonaerense también cuestionó el rumbo económico del oficialismo, al que definió como una “política deliberada de desindustrialización”. Según sostuvo, el modelo provoca caída de la producción, cierre de empresas y pérdida de empleo. “Cuando ellos dicen que hay estabilidad y equilibrio, yo veo más desigualdad, angustia, endeudamiento de las familias y desesperación. Es un modelo que destruye la industria nacional”, concluyó.

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