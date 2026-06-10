Antonela Roccuzzo apareció con una remera de Lionel Messi y un detalle lo volvió viral: qué mostró

La pareja del 10 subió un carrete de momentos de la vida cotidiana en familia y entre ellos, una foto sugerente sobre los logros del futbolista.

Cada publicación de Antonela Roccuzzo en redes sociales suele generar repercusión entre sus seguidores, pero una de sus imágenes más recientes despertó una atención especial por un detalle vinculado a Lionel Messi . La empresaria compartió una serie de fotos de su vida cotidiana y una de ellas terminó convirtiéndose en tema de conversación entre los fanáticos del capitán argentino.

Con la publicación titulada “Mix”, Antonela mostró distintas escenas de los últimos días, entre ellas momentos familiares , selfies frente al espejo y algunas postales de comida y descanso. Sin embargo, una foto sobresalió por encima del resto y rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas.

La protagonista fue una remera estampada con la cara de Messi que incluía un homenaje particular a la trayectoria del futbolista . El diseño estaba acompañado por ocho anillos, una referencia directa a los ocho Balones de Oro que conquistó a lo largo de su carrera profesional.

La fotografía mostró a Antonela luciendo una prenda que resumía algunos de los logros más importantes de Messi. Además de la imagen del rosarino, la remera exhibía ocho anillos que simbolizan los premios obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023 .

El detalle llamó la atención de los seguidores del 10, que destacaron la originalidad del diseño y expresaron en redes sociales su interés por conseguir una prenda similar. En pocas horas, la foto acumuló miles de reacciones y comentarios de usuarios de distintas partes del mundo.

Antonela Roccuzzo Ig @antonelaroccuzzo

Días atrás, Antonella también había generado repercusión con un conjunto violeta que muchos relacionaron con una de las cábalas que acompañó a la selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022.

Mientras tanto, Messi permanece concentrado con la Selección en la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026. Todo indica que Antonela volverá a acompañarlo en las tribunas junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, tal como ocurrió en las competencias más importantes de los últimos años.