Endurecieron controles en la previa del examen de residencias médicas para evitar trampas

Más de 8.600 profesionales de la salud rinden este miércoles la prueba en las facultades de Medicina y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se dispuso un operativo para impedir el uso de dispositivos electrónicos, que el año pasado permitieron que un estudiante hiciera fraude.

Más de 8.600 médicos buscan obtener una de las 1.200 plazas en las residencias de la Ciudad de Buenos Aires.

Más de 8.600 profesionales de la salud rinden este miércoles 10 de junio en las facultades de Medicina y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el Examen Unificado de Residencias 2026 en la Ciudad de Buenos Aires , en lo que representa un nuevo récord de convocatoria. Para evitar los incidentes del año pasado, cuando un estudiante se copió mediante el uso de anteojos inteligentes, se dispuso un operativo para impedir el uso de dispositivos electrónicos .

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Las vacantes a cubrir son 1.200 , por lo que la expectativa y los nervios son altos. Se reparten entre los hospitales porteños, los de la UBA y algunos privados que adhieren, como por ejemplo Fleni y el CEMIC, entre otros.

Las especialidades que más aplicantes tienen son Cirugía General, Anestesia, Tocoginecología y Pediatría . Entre las que menos figuran, están Terapia Intensiva, Anatomía Patológica, Oncología y Neumonología.

El examen consiste en 100 preguntas en modalidad multiple choice, que otorgan un punto cada una. Hay que contestar correctamente un mínimo de 60 preguntas para poder ser considerado en el ranking.

Desde la Facultad de Medicina, el cronista de C5N Bernardo Maniago explicó que, debido al escándalo del año pasado en el Parque Roca , donde un estudiante ecuatoriano utilizó anteojos inteligentes para copiarse en el examen , se dispuso un riguroso operativo de control, que incluye la colocación de un escáner en el ingreso al edificio.

"No pueden traer dispositivos electrónicos, no se puede traer auriculares, menos inalámbricos. Tampoco anteojos inteligentes, como pasó el año pasado en el Parque Roca. Iban al baño, se conectaban a internet y de esa manera bajaba el material para responder las preguntas", explicó.

"Hoy, todo eso no va a ser posible. Primero, porque el examen se dividió, ya no es un examen unificado para todo el país, sino que este, el de hoy, es solamente para la Ciudad de de Buenos Aires, puede haber uno para la provincia y otro para la nación", añadió.

En cuanto al teléfono celular, "lo tienen que poner en una bolsita que es un inhibidor de señal que va sellado, o sea, mientras vos estás haciendo el examen no lo podés abrir y cuando te vas, podés desbloquearlo con un código QR y recuperar tu dispositivo".