Axel Kicillof, a un año del fallo contra Cristina Kirchner: "Se consumó una enorme infamia a la vista de todos"

El gobernador bonaerense publicó un mensaje en redes sociales al cumplirse un año del fallo contra la expresidenta. "Es inocente y continúa injustamente detenida", subrayó a través de sus redes sociales.

Axel Kicillof, a un año de la condena a Cristina: "Se consumó una enorme infamia a la vista de todos"

A un año del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Kirchner , el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof publicó este miércoles un duro mensaje en sus redes sociales en el que calificó el fallo judicial como una “enorme infamia” y volvió a denunciar una persecución política y judicial contra la expresidenta.

En la publicación sostuvo que la sentencia fue dictada por “sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real” . Para el mandatario bonaerense, la exjefa de Estado fue víctima de una “larguísima persecución” que derivó en una condena “arbitraria” y “desprovista de pruebas”.

Kicillof cuestionó además los fundamentos de la resolución judicial al señalar que se basó en el argumento de que Cristina “no podía no saber” sobre hechos que, según afirmó, ni siquiera estaban dentro de sus competencias. “Es un argumento jurídicamente absurdo” , remarcó.

En su mensaje también denunció que la persecución se extendió a la familia de la exmandataria y advirtió sobre la existencia de un clima de odio y violencia política. En ese sentido, recordó el intento de asesinato que sufrió Cristina en septiembre de 2022 y criticó la falta de avances en la investigación . “A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia” , expresó.

El gobernador vinculó además la causa judicial contra la expresidenta con la situación económica actual. Según planteó, los mismos intereses que impulsaron la persecución son los que hoy respaldan un modelo que “destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales y concentra la riqueza en cada vez menos manos”.

En otro tramo de la publicación, apuntó contra el presidente Javier Milei al sostener que “alimenta todos los días el odio” y ataca “los fundamentos sociales de nuestra democracia”.

Finalmente, Kicillof reafirmó su respaldo a la exmandataria y aseguró que “Cristina es inocente y continúa injustamente detenida”. También convocó a defender la democracia frente a cualquier intento de “disciplinar al campo popular” y reivindicó el derecho de la sociedad a vivir “en una Argentina más justa”.

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Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real.

Cristina fue víctima de una larguísima persecución que… — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026

Axel Kicillof: “Está en juego la democracia”

En declaraciones al programa de Gustavo Sylvestre por Radio 10, Kicillof sostuvo que la condena contra Cristina Kirchner forma parte de una estrategia destinada a limitar la representación política de los sectores populares y advirtió sobre el impacto institucional que, a su entender, tiene el accionar de una parte del Poder Judicial.

El gobernador bonaerense afirmó que detrás de la sentencia existe una intención de “amedrentar” a quienes confrontan con los grupos de poder y consideró que determinados sectores judiciales actúan para proteger intereses propios antes que para garantizar la administración de justicia. En ese sentido, señaló que la discusión trasciende la situación personal de la expresidenta y alcanza de lleno al funcionamiento del sistema democrático.

“Está en juego la capacidad y la discusión sobre la posibilidad de representar a los sectores populares. Está en juego la democracia”, remarcó Kicillof, quien definió la condena como una “verdadera infamia” y sostuvo que busca disciplinar a los dirigentes que impulsan proyectos políticos enfrentados a los poderes económicos concentrados.

Además, planteó que existe un patrón de intervención judicial sobre las decisiones de los gobiernos populares. Según expresó, cuando esos espacios llegan al poder, parte de la Justicia actúa para condicionar las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, generando un mecanismo de presión sobre quienes fueron elegidos por el voto popular. “Se trata de condicionar y amedrentar”, concluyó.