Mark Wahlberg volvió a sorprender a Hollywood con una transformación física que dejó a muchos fanáticos sin palabras. El actor estadounidense aparece prácticamente irreconocible en las primeras imágenes y el tráiler de By Any Means , la nueva película inspirada en hechos reales que llegará a los cines en septiembre. Para interpretar al mafioso Gregory Scarpa, recurrió a un elaborado trabajo de caracterización que modificó por completo su apariencia.

Las imágenes muestran a Wahlberg con prótesis faciales, una nariz postiza, una peluca oscura con largas patillas y rasgos notablemente distintos a los habituales . El cambio fue tan impactante que muchos usuarios en redes sociales tardaron en reconocerlo. Acostumbrado a someterse a exigentes preparaciones para sus papeles, el actor vuelve a demostrar su compromiso con personajes que requieren una transformación total.

La película está ambientada en el Mississippi de la década de 1960 y tiene como eje una historia basada en hechos reales. Wahlberg interpreta a Gregory Scarpa, un conocido sicario de la mafia que termina involucrado en una compleja investigación junto a un joven agente afroamericano del FBI.

Así fue la increíble transformación de Mark Wahlberg para By Any Means

El estreno de By Any Means puso nuevamente a Mark Wahlberg en el centro de la escena, aunque esta vez no fue por la trama de la película sino por su impactante cambio de imagen. El actor estadounidense adoptó una apariencia completamente diferente para dar vida a Gregory Scarpa, una figura vinculada a la mafia neoyorquina. Las primeras fotos promocionales y adelantos del filme sorprendieron al público por lo difícil que resulta identificar al protagonista de éxitos como Ted o Transformers.

Para construir el personaje, la producción recurrió a un minucioso trabajo de maquillaje y caracterización. Wahlberg luce un aspecto muy distinto al habitual, con modificaciones faciales, cabello oscuro y una estética que remite a la época en la que transcurre la historia. La transformación generó una gran repercusión en redes sociales y volvió a poner de manifiesto la dedicación del actor a la hora de asumir desafíos interpretativos exigentes.

MARK WAHLBERG CAMBIO Los retoques estéticos de Mark Wahlberg para By Any Means. IMDB

Con una mezcla de drama histórico, suspenso y acción, By Any Means busca retratar una etapa clave de la historia de Estados Unidos desde una perspectiva poco habitual. Además del impactante cambio físico de Wahlberg, la película promete destacarse por su reconstrucción de época y por abordar una temática sensible basada en hechos reales. Su estreno está previsto para septiembre.