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10 de junio de 2026 Inicio

El motivador mensaje de Lionel Messi a días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

El capitán del seleccionado nacional marcó un gol en el amistoso frente a Islandia, el último previo al primer partido en el certamen ante Argelia, y se refirió a lo que se viene.

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Lionel Messi

Lionel Messi, a días del Mundial 2026.

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Luego de la victoria 3 a 0 de la Selección argentina a Islandia en el último amistoso previo al debut en el Mundial 2026, el jugador Lionel Messi publicó un posteo con un claro mensaje para mostrar unidad. “Vamos, más juntos que nunca”, escribió en su cuenta de Instagram.

Messi, y un confuso momento.
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El capitán marcó un gol de penal en el triunfo tras una falta a Lautaro Martínez y amplió la ventaja a 2 a 0, luego del gol de Valentín Barco a los 8 minutos. Thiago Almada selló el resultado a los 86 minutos para el equipo que mechó a titulares y suplentes.

Lionel Scaloni probó a casi todos sus jugadores de cara al primer partido, el cual será el martes 16 de junio a las 22 contra Argelia por la fase de grupos. Argentina se encuentra en el grupo J con Jordania y Austria.

Embed - Leo Messi on Instagram: "Vamos, más juntos que nunca "
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Además, luego de la victoria expresó: “Disfrutandolo desde el principio, tenía ganas de jugar un rato que llegaba con esa molestia desde que llegué. Feliz, disfrutando cada momento e ilusionado como siempre. Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya e ir sacándome los miedos que te quedan cuando tenes la molestia, de poder jugar libre. Nos queda una semana para ponernos bien todos y llegar bien al debut”.

Cuándo debuta la Selección argentina en el Mundial 2026 contra Argelia: día, hora y TV

La Selección argentina derrotó 3-0 a Islandia en el estadio Kyle Field por el último partido amistoso previo al Mundial 2026, por lo que ahora su próximo encuentro será el debut en el torneo. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título que consiguió en Qatar 2022, encabezado por Lionel Messi.

La albiceleste debutará en la Copa del Mundo contra Argelia en el estadio Kansas City, por lo que buscará iniciar el campeonato con el pie derecho. Se tratará de una sede amigable para el plantel, ya que realiza la concentración en el Origin Hotel, ubicado en la misma ciudad.

La Selección argentina accedió a la cita mundialista como líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos, ya que ganó 12 partidos, empató dos y perdió cuatro. Por su parte, el conjunto africano también tuvo una sólida clasificación y con una estructura competitiva respaldada por figuras experimentadas como Riyad Mahrez.

  • Día: martes 16 de junio.
  • Hora: 22.
  • TV: Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports.

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