Cómo preparar unos panqueques sin harina: el paso a paso de Paulina Cocina

Preparación con avena y manzana para organizar comidas diarias.
@paulinacocina
La preparación utiliza avena, huevos y manzana como base para lograr una mezcla espesa que permite obtener una gran cantidad de unidades en poco tiempo.
El procedimiento consiste en integrar todos los ingredientes en un bowl, procesarlos hasta una textura intermedia y cocinarlos en sartén con manteca durante cinco minutos por lado.
La receta incluye recomendaciones para conservar los panqueques en freezer y recalentarlos posteriormente en microondas o horno sin perder su humedad.
La propuesta busca jerarquizar el desayuno mediante una opción fácil de organizar, con ingredientes accesibles y resultados rendidores.
La preparación de panqueques sin harina se convirtió en una de las propuestas más destacadas dentro del repertorio de Paulina Cocina, quien volvió a compartir una receta simple enfocada en mejorar la organización de las comidas diarias. En esta ocasión, la combinación de avena, fruta y huevos permite obtener una alternativa práctica para el desayuno o cualquier momento del día.
El planteo surge a partir de una reflexión sobre la importancia de esa primera comida, a la que define como fundamental dentro de la rutina. A partir de esa idea, propone una elaboración accesible que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, con un resultado abundante y adaptable.
Además de su facilidad, la receta incorpora consejos específicos para optimizar la textura y la conservación. El uso de manzana en cubos pequeños aporta humedad, mientras que el reposo y el almacenamiento en frío permiten resolver comidas con anticipación sin resignar calidad.
Ingredientes para preparar unos panqueques sin harina
La base de la receta se compone de productos simples que se integran en una única preparación. La elección de estos elementos apunta a lograr una mezcla equilibrada entre consistencia y sabor.
Los ingredientes necesarios son:
3/4 taza de avena instantánea
2 huevos grandes
1 manzana en cubitos pequeños
1 cucharada de endulzante
Un chorrito de esencia de vainilla
1 cucharadita de polvo para hornear
1/2 taza de leche
Manteca
Para el momento de servir, se pueden sumar frutas, miel u otros acompañamientos según preferencia.