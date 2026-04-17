17 de abril de 2026 Inicio
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Cómo preparar unos panqueques sin harina: el paso a paso de Paulina Cocina

Una propuesta con avena y fruta que combina practicidad, sabor y opciones de conservación para resolver comidas con anticipación.

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Preparación con avena y manzana para organizar comidas diarias.

Preparación con avena y manzana para organizar comidas diarias.

@paulinacocina

  • La preparación utiliza avena, huevos y manzana como base para lograr una mezcla espesa que permite obtener una gran cantidad de unidades en poco tiempo.

  • El procedimiento consiste en integrar todos los ingredientes en un bowl, procesarlos hasta una textura intermedia y cocinarlos en sartén con manteca durante cinco minutos por lado.

  • La receta incluye recomendaciones para conservar los panqueques en freezer y recalentarlos posteriormente en microondas o horno sin perder su humedad.

  • La propuesta busca jerarquizar el desayuno mediante una opción fácil de organizar, con ingredientes accesibles y resultados rendidores.

La preparación de panqueques sin harina se convirtió en una de las propuestas más destacadas dentro del repertorio de Paulina Cocina, quien volvió a compartir una receta simple enfocada en mejorar la organización de las comidas diarias. En esta ocasión, la combinación de avena, fruta y huevos permite obtener una alternativa práctica para el desayuno o cualquier momento del día.

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El planteo surge a partir de una reflexión sobre la importancia de esa primera comida, a la que define como fundamental dentro de la rutina. A partir de esa idea, propone una elaboración accesible que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, con un resultado abundante y adaptable.

Además de su facilidad, la receta incorpora consejos específicos para optimizar la textura y la conservación. El uso de manzana en cubos pequeños aporta humedad, mientras que el reposo y el almacenamiento en frío permiten resolver comidas con anticipación sin resignar calidad.

Panqueques - Paulina
En la gastronomía diaria, la receta permite planificar comidas con anticipación gracias a su alto rendimiento y fácil conservación.

En la gastronomía diaria, la receta permite planificar comidas con anticipación gracias a su alto rendimiento y fácil conservación.

Ingredientes para preparar unos panqueques sin harina

La base de la receta se compone de productos simples que se integran en una única preparación. La elección de estos elementos apunta a lograr una mezcla equilibrada entre consistencia y sabor.

Los ingredientes necesarios son:

  • 3/4 taza de avena instantánea
  • 2 huevos grandes
  • 1 manzana en cubitos pequeños
  • 1 cucharada de endulzante
  • Un chorrito de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1/2 taza de leche
  • Manteca

Para el momento de servir, se pueden sumar frutas, miel u otros acompañamientos según preferencia.

El paso a paso de los panqueques

  1. Colocar en un bowl la avena, los huevos, la manzana, el endulzante, la esencia de vainilla, el polvo para hornear y la leche, y procesar o mezclar hasta lograr una textura “casi licuada pero espesa”.
  2. Calentar una sartén con manteca y volcar cucharadas de la mezcla, buscando darles forma redondeada.
  3. Cocinar los panqueques durante aproximadamente cinco minutos por lado hasta que queden dorados y bien cocidos.
  4. Dejar reposar la preparación para mejorar la textura final y lograr mayor humedad en el resultado.
  5. Consumir en el momento o guardar en freezer para conservarlos por más tiempo.
  6. Para recalentarlos, utilizar microondas o horno suave durante unos diez minutos, lo que permite mantener la humedad aportada por la manzana.
  7. Aprovechar el rendimiento de la mezcla para organizar varias comidas a partir de una sola preparación.
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