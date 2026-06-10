IR A
IR A

¿Tiene fecha confirmada? Se filtró donde será la gran fiesta de casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce

La historia de amor entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce vuelve a ocupar los titulares luego de que surgieran nuevos rumores sobre un posible casamiento.

La relación que emociona a todo el mundo.

La relación que emociona a todo el mundo.

Instagram @taylorswift
  • Crecen los rumores sobre un posible casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce, aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente.
  • Versiones de la prensa estadounidense aseguran que ya habría preparativos en marcha para una gran celebración.
  • El evento se realizaría en el emblemático Madison Square Garden, con un fuerte operativo de seguridad y privacidad.
  • La fiesta reuniría a figuras del espectáculo, la música y el deporte, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados del año.

Los rumores sobre el supuesto casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a encender las redes sociales luego de que trascendieran versiones que apuntan a una posible boda en los próximos meses. Aunque la pareja mantiene un absoluto hermetismo sobre sus planes personales, distintos medios especializados en entretenimiento aseguran que ya existirían preparativos en marcha para una celebración de gran magnitud, lo que alimentó aún más las especulaciones entre sus seguidores.

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
Te puede interesar:

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Según las versiones que circulan en Estados Unidos, el evento se desarrollaría en un lugar emblemático de la ciudad de Nueva York y contaría con un importante operativo de privacidad y seguridad. La elección de un recinto cerrado y de acceso restringido tendría como objetivo evitar filtraciones, preservar la intimidad de los invitados y proteger a la pareja del intenso seguimiento mediático que genera cada uno de sus movimientos.

Taylor Swift's

Además, trascendió que la celebración reuniría a figuras destacadas del espectáculo, la música y el deporte, consolidándose como uno de los eventos sociales más comentados del año. Si bien hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Swift ni de Kelce, la posibilidad de que finalmente den el "sí" continúa generando expectativa y mantiene a sus fanáticos atentos a cualquier novedad sobre una de las parejas más populares del mundo.

Dónde sería la gran fiesta de casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce

El supuesto casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando repercusión a nivel mundial, especialmente después de que trascendiera cuál sería el lugar elegido para la celebración. Según los rumores difundidos por medios estadounidenses, la pareja habría puesto sus ojos en el icónico Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Para la cantante, el estadio tiene un valor especial, ya que allí protagonizó varios de los conciertos más importantes de su carrera.

kelce swift
Travis Kelce (izquierda) y Taylor Swift (derecha) en el podcast de 'New Heights'.

Travis Kelce (izquierda) y Taylor Swift (derecha) en el podcast de 'New Heights'.

La elección del lugar también estaría vinculada a una cuestión de privacidad. A diferencia de otros espacios utilizados para grandes eventos sociales, el Madison Square Garden cuenta con características que facilitan un fuerte operativo de seguridad, permitiendo controlar los accesos y minimizar la exposición pública de los invitados. Esta estrategia buscaría resguardar la intimidad de una celebración que despierta un enorme interés mediático en todo el mundo.

Además, las versiones indican que el evento reuniría a más de mil invitados y requeriría una importante inversión para adaptar el estadio a una fiesta de semejante magnitud. La ausencia de eventos programados en determinadas fechas del calendario del recinto alimentó aún más las especulaciones, aunque por el momento ni Swift ni Kelce confirmaron oficialmente los rumores sobre una posible boda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cecilia Calafell dejó a Pablo Lescano

Cecilia Calafell confirmó su separación de Pablo Lescano

Debutó en la escena musical en el 2009.

"Me salvó de la muerte": exitoso cantante de cumbia abandona la música para consagrarse a Cristo

El actor murió en la sala de su casa.

Murió un actor de la saga El Padrino tras varias semanas en soporte vital

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

El Indio Solari junto a Wos, uno de los artistas que lo despidió.

Los emotivos mensajes de los artistas para despedir al Indio Solari

El dirigente político durante una visita al cantante.

La despedida de Aníbal Fernández al Indio: "Es un día muy triste para los que somos del palo"

últimas noticias

El proyecto lleva más de 10 años en los principales teatros del mundo.

Campo Minado vuelve a la Argentina de la mano del Buenos Aires Herald

Hace 6 minutos
play

Revelan que Sturzenegger y Espert también se sumaron al régimen simplificado de Ganancias

Hace 10 minutos
Semana agitada dentro de la casa más famosa del país.

Piden expulsión en Gran Hermano por una maliciosa jugada contra una participante: qué pasó

Hace 17 minutos
La protagonista reveló una relación pasada que causó intriga en el mundo del espectáculo.

Impacto: una famosa reveló que su primer novio terminó preso "por algo heavy"

Hace 20 minutos
Los detalles de la nominación que se viene.

Todo lo que hay que saber sobre la gala de nominación de Gran Hermano de este miércoles 10 de junio

Hace 34 minutos