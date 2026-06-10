¿Tiene fecha confirmada? Se filtró donde será la gran fiesta de casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce La historia de amor entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce vuelve a ocupar los titulares luego de que surgieran nuevos rumores sobre un posible casamiento. Agregar C5N en









La relación que emociona a todo el mundo. Instagram @taylorswift

Crecen los rumores sobre un posible casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce, aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente.

Versiones de la prensa estadounidense aseguran que ya habría preparativos en marcha para una gran celebración.

El evento se realizaría en el emblemático Madison Square Garden, con un fuerte operativo de seguridad y privacidad.

La fiesta reuniría a figuras del espectáculo, la música y el deporte, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados del año. Los rumores sobre el supuesto casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a encender las redes sociales luego de que trascendieran versiones que apuntan a una posible boda en los próximos meses. Aunque la pareja mantiene un absoluto hermetismo sobre sus planes personales, distintos medios especializados en entretenimiento aseguran que ya existirían preparativos en marcha para una celebración de gran magnitud, lo que alimentó aún más las especulaciones entre sus seguidores.

Según las versiones que circulan en Estados Unidos, el evento se desarrollaría en un lugar emblemático de la ciudad de Nueva York y contaría con un importante operativo de privacidad y seguridad. La elección de un recinto cerrado y de acceso restringido tendría como objetivo evitar filtraciones, preservar la intimidad de los invitados y proteger a la pareja del intenso seguimiento mediático que genera cada uno de sus movimientos.

Taylor Swift's

Además, trascendió que la celebración reuniría a figuras destacadas del espectáculo, la música y el deporte, consolidándose como uno de los eventos sociales más comentados del año. Si bien hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Swift ni de Kelce, la posibilidad de que finalmente den el "sí" continúa generando expectativa y mantiene a sus fanáticos atentos a cualquier novedad sobre una de las parejas más populares del mundo.

Dónde sería la gran fiesta de casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce El supuesto casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando repercusión a nivel mundial, especialmente después de que trascendiera cuál sería el lugar elegido para la celebración. Según los rumores difundidos por medios estadounidenses, la pareja habría puesto sus ojos en el icónico Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Para la cantante, el estadio tiene un valor especial, ya que allí protagonizó varios de los conciertos más importantes de su carrera.

kelce swift Travis Kelce (izquierda) y Taylor Swift (derecha) en el podcast de 'New Heights'. La elección del lugar también estaría vinculada a una cuestión de privacidad. A diferencia de otros espacios utilizados para grandes eventos sociales, el Madison Square Garden cuenta con características que facilitan un fuerte operativo de seguridad, permitiendo controlar los accesos y minimizar la exposición pública de los invitados. Esta estrategia buscaría resguardar la intimidad de una celebración que despierta un enorme interés mediático en todo el mundo. Además, las versiones indican que el evento reuniría a más de mil invitados y requeriría una importante inversión para adaptar el estadio a una fiesta de semejante magnitud. La ausencia de eventos programados en determinadas fechas del calendario del recinto alimentó aún más las especulaciones, aunque por el momento ni Swift ni Kelce confirmaron oficialmente los rumores sobre una posible boda.