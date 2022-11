La transformación de Andrea Rincón: "Me he muerto y vuelto a nacer"

La actriz y modelo Andrea Rincón , se subió a El viaje con Diego Iglesias para recorrer su carrera y revelar diferentes aspectos no tan conocidos de su vida. Su niñez, la relación con su numerosa familia, sus sueños y su travesía interna. "Me considero un ser muy evolutivo" , aseguró.

"He tenido varias vidas, me he muerto y vuelto a nacer", aseguró Rincón y explicó el camino en la introspección que la llevó a evolucionar.

el viaje rincon Andrea Rincón reveló aspectos no tan conocidos de su vida.

Si bien no fue fácil, la actriz utilizó la terapia tradicional y otras alternativas para poder enfrentar a su monstruo interior y explicó que "no hay nada más difícil que mirar para adentro y ver la propia oscuridad".

Criada en una familia numerosa junto a sus padres y siete hermanos, en los momentos de caos la actriz buscaba refugiarse dentro de su imaginación. "De chica me gustaba cantar y actuar adelante del espejo, copiaba a Fabiana Cantilo", recordó Rincón, quien desde chica tenía una personalidad histriónica para buscar afecto.

Nunca pasé desapercibida en ningún lado. Nunca pasé desapercibida en ningún lado.

Si bien nunca pensó que su sueño de ser actriz se podía convertir en una realidad, ella continuaba hablando con el espejo y respondiéndose a ella misma como si fuera otra persona. Cuando sus hermanos se burlaban de ella, Andrea solo les respondía que "estaba hablando con Dios". De chica, tenía una doble vida, por momentos podía imaginar que era una superheroína que ayudaba a los necesitados.

"Fui una rebelde y terminé con heridas, también me dejó enseñanzas, no soy lo que era: me considero más inteligente", explicó

el viaje rincon "Fui una rebelde y terminé con heridas", afirmó la actriz.

Si bien durante su carrera tuvo altos y bajos, momentos de mucha popularidad y caos. "Nunca pasé desapercibida en ningún lado", confiesa la actriz.

No soy lo que era: me considero más inteligente. No soy lo que era: me considero más inteligente.

Ahora, cuando hay una injusticia o algo que no le gusta del mundo ahora tiene las herramientas para cambiarlo y afirmó que "si no me gusta el mundo y como son las cosas estoy más cerca de ser esa superheroína que soñaba de chica".

"Aprendí a poner límites a los demás pero también me los aprendí a poner a mí", aseguró, y también aclara que las situaciones mecánicas que la prensa o la gente la suele envolver ahora no la afectan como antes.

En la actualidad la actriz se encuentra trabajando en la radio, hizo teatro en el 2022 y ahora está participando en una tira para Pol-ka.

El momento del cambio

"Hubo momentos en que fui el bastón en mi familia. Otros me sentía una ameba, estaba entregada y acaté órdenes de otras personas", sostuvo.

La actriz cuenta que salió en una aventura para recuperarse a ella misma, para ser la persona que soñaba y ponerse en acción para poder cambiar el mundo a su alrededor.

"Lo que hago es política de otro lado", aseguró, al mismo tiempo que aclara se siente más cómoda haciendo servicio social porque "es mucho más honesto".

En su vida resalta la importancia que tuvo Gloria Luna, "a persona que trabajó con migo en el primer tratamiento que hice de adicciones. Nos hicimos muy amigas, ella para mi es una gran maestra".

el viaje rincon Andrea Rincón en El viaje con Diego Iglesias.

¿Qué te gustaría hacer el día de mañana que no hiciste?

.-"Quiero tener hogares para niños, me gustaría casarme y tener una hija. También irme de viaje en un motorhome con mis amigas".

Otros Viajes

El universo secreto de Agustín "Rada" Aristarán: "El tren pasa todo el tiempo"

Grego Rossello sobre los haters en redes: "En Twitter me bardeaban porque sí"

Nancy Dupláa y los ataques por su posición política: "¡Me da una bronca! ¿Hay que ser imparcial?"

Fernando Ruiz Díaz, más allá del cielo y el infierno: "La música me salvó la vida".