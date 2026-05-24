Claudio María Domínguez: "¿Tenemos el control de nuestro cuerpo y de nuestra alma?"

El reconocido conductor invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida, el desapego de la estética y la mirada ajena. "El cuerpo es solo el ropaje de algo mucho más grande; cuidalo y honralo, pero no olvides que sos más que lo que ves en el espejo", asegura.

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Es el móvil para que uno se conduzca en este plano.

El cuerpo es nuestro vehículo. El alma está encarnada en un cuerpo. Como decimos siempre: el alma usa al cuerpo como el cuerpo usa a la ropa.

El cuerpo es el que camina, el que se mueve, el que se acuesta, el que se despierta, el que cumple funciones fisiológicas, el que come, el que envejece, el que se enferma, el que sufre, el que se muere, etc.

Recordemos siempre que el cuerpo es literalmente el que se muere, el alma jamás se muere. Entonces en el cuerpo vamos a encontrar cuestiones que nos gustan y otras que no tanto. Pero lo importante es saber que amándonos podemos lograr transformar lo que creemos un defecto. Es un elemento extra para alcanzar la armonía interior.

El cuerpo es el ropaje del alma. Por eso mismo tenemos que honrarlo, tenemos que cuidarlo, que utilizarlo bien para expresarnos con plenitud cada día.

Es una bendición tener este cuerpo vivo y encarnado.

Si uno sabe definir cuál es el sentido de nuestro paso por este plano, va a apreciar el envase que habitamos. Ahora si no sabemos quiénes somos ni a qué venimos, seguro que terminaremos usando vanamente el cuerpo, lo transformaríamos solo en algo epidérmico que me sirve para satisfacerlo sin saber quién soy yo.

¿Cuántas personas se pasan la vida pendientes de cómo se ven y de cómo las ven los demás? Obsesionadas porque el cuerpo luzca según el modelo de turno. Y olvidándose de lo más importante: que también deberían cuidar su alma.

El budismo tibetano te diría desde hace milenios, la importancia de ser conscientes del sentido de la vida y de tomar el cuerpo como una herramienta, que se nos da por un tiempo en el planeta, para realizar aquello que le concierne al alma.

Entonces nos recuerda, clarito, que en algún momento, cuando cesa la visión física, cesa la motricidad, y arranca el vuelo del alma, que se va desprendiendo del físico, va elevándose, todo lo que tiene nombre y forma se convierte en una ilusión, en una maya, se funden.

Entonces esa partida del cuerpo depende de cómo uno vivió. Tu mente va a estar tan sublime o tan apagada como la vida que vos llevaste.

Antes de morirte, ¿cómo viviste? Porque según cómo vos viviste, te vas a ir. ¿Cómo pasas de plano? ¿Cómo estuviste encarnado? ¿Con cuánta consciencia, con cuánta gratitud, con cuánto embeleso estuviste? Así que tengamos presente que uno se muere como vivió.

Si utilizamos al cuerpo de manera noble, con percepciones espirituales, si pudimos desidentificarnos, percibiendo que eramos mucho más que el cuerpo, la partida, esa despedida, se transforma en una fiesta, es un fenómeno ilimitado.

Uno empieza a andar etéreo, sutil, luminoso, nada que ver con la materia densa, nada que ver ya con la ley de gravedad.

Si, en cambio, uno se muestra prisionero de las inseguridades de la mente, el apego a la estética, a la mirada ajena, la partida termina siendo bastante confusa.

No se olviden jamás que somos un espíritu sutil que está conectado al universo, y que cuando la mente consigue trascender la dependencia de la imagen física, se alinea con nuestro ser. Y avanza sobre este sendero de lo que es realmente importante.

Genios queridos, el cuerpo es solo el vehículo del alma. Cuidalo, honralo y agradecelo, pero no olvides nunca que sos mucho más que lo que ves en el espejo. Cuando el alma despierta, el miedo desaparece y comienza la verdadera paz interior.