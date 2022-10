Nancy Dupláa y los ataques por su posición política: "¡Me da una bronca! ¿Hay que ser imparcial?"

"No tuve la mejor de las infancias, me faltaron cosas desde la emocionalidad, me las tuve que arreglar sola" , recuerda. En esos años fue fundamental su maestra Graciela: "Ella me destacó del resto. supo ver más allá de mis ojos que yo tenía algún potencial".

"Soy actriz porque me sale, hay una luz que se prende, es un oficio un trabajo y la fantasía de niña de contar y ser protagonistas de ciertas historias", resume. Con una personalidad "entre Mafalda y Susanita, aunque me representa Felipe, por ese síndrome de estar pensando en un futuro que no sabemos si es verdad o mentira", el antes y después de su vida fue su debut en la televisión, el suceso de "Montaña rusa", la fama y todas sus complejidades.

"Al principio sentí una gran culpa por triunfar y por el éxito, que provocó una explosión y me hizo alejar de todo el mundo. No la pasé nada bien. A la vez pasaba algo en paralelo, donde empezaba a sentir que no estaba actuando, que estaba siendo yo, y eso empezó a gustarme", admite.

Uno de sus mayores enemigos por aquellos años era la mirada que se construía sobre ella. "La prensa arma algo de vos que no sos, ese fue un gran drama. Y la gente cree que sos de esa manera. Me llevó años entender que son parte de las reglas del juego". Aunque no tolera la opinión publica "exacerbada" y los ataques contra ella y su pareja, Pablo Echarri, que atribuye al hecho de apoyar un espacio político "al que seguimos defendiendo de corazón". Ahora, con mayor experiencia, aprendió que "es una mierda tener que lidiar con eso, pero hay estar más tranquilo para que el ganador sea uno".

"No lo merecemos, Pablo no lo merece para nada, es tan derecho y labura tanto por amplificar los derechos para los que la pasan mal... en el colectivo de actores desde 2006 hasta ahora no dejó de laburar, en la pandemia no dejo de laburar, va para adelante por un bien muy noble, ¡me da una bronca! ¿Cómo tenés que ser, un imparcial? Por eso entiendo tanto a mis compañeros que prefieren no decir nada. Pero uno se la juega demasiado para encima pasar por eso. El partido por el apostamos tiene un montón de errores internos, pero es por ahí", agregó.

Dupláa afirma que "juegan con el miedo" y recuerda las "situaciones feas" que debieron atravesar "en un ascensor, en la calle, en un viaje a Miami, tanto les molesta que vayas a Miami...".

Confiesa además que siente "admiración" por Echarri en muchos aspectos. "Hay un motor que está encendido siempre, en su esencia y su totalidad me sigue gustando. Estar juntos 22 años es algo totalmente anormal, lo importante es qué hacer con las cosas en las que sos diferente, para nosotros es hablar, hablar, hablar".

Una relación que tuvo sus complicaciones en sus inicios. "No podía creer que me levantaba al lado de Echarri. pensaba: 'Que lindo por dios'. Pero el tema de los celos lo llevé muy mal, no entendía nada. Fue duro, nos salvamos por su temple y su claridad. Me dijo: 'Yo apuesto a esto'. Desde ahí la empecé a llevar un poco mejor. Pablo a mí siempre me respetó y me puso en un lugar".

¿Cuál fue la prueba mas difícil de tu vida?

-La fama. Me trajo muchos problemas, mucho hastío. A la vez un gran presente, una gran oportunidad, muy lindas cosas. Fue una prueba en mi vida para disfrutar lo que soy. Estoy contenta con lo que tengo, me hace plena. El viaje hasta ahora fue divino.