Fernando Ruiz Díaz, más allá del cielo y el infierno: "La música me salvó la vida"

Recuerdos lúcidos, vivencias que rozan lo sobrenatural y un par de anécdotas para la historia que desembocan, más allá de las visitas al cielo y al infierno, en una sentencia que es casi una definición de principios: "Hasta el momento, esto ha sido una aventura fantástica".

Una vida entre cielos e infiernos

Si la entrevista comienza con la consigna de escoger una figura, Fernando Ruiz Díaz eligió dos. Baby yoda fue un viaje sin escalas a la infancia. “Colecciono cosas de Star Wars, significa un montón de cosas porque estaba metiéndome en un viaje. Mis amigos estaban fascinados por las naves y yo por Obi-Wan Kenobi y Luke. Mi viejo me enseñó sobre el maestro zen y su discípulo, muchos años después me di cuenta que estaba enseñándome el budismo”, explicó.

El otro fue el Guasón, como una alegoría de Batman, uno de sus héroes predilectos: "Nunca me gustó Superman, en cambio Batman era un millonario que usaba el dinero para hacer el bien, aunque tenía unos problemas terribles”.

El Viaje Fer Ruiz Díaz "Hasta el momento, esto ha sido una aventura fantástica", aseguró Ruiz Díaz.

Los primeros años de su vida aparecen entre los recuerdos de la curiosa relación entre sus padres: “Mi vieja y mi viejo son dos guerreros terribles. Mi mamá radical, de Córdoba y de Unión, mi papa peronista de Santa Fe y de Colón. Un delirio. Nunca entendí cómo estuvieron 30 años juntos”.

Ruiz Díaz estuvo tres años en la Facultad de Ingeniería que le dejaron una “fascinación por la electricidad”. Y cuenta que su hermano Gabriel tenía muchas características de un ser “eléctrico”. “Siempre lo vi como una mezcla de humano y un replicante de Blade Runner, la película que más me gusta. Es el primer tipo que vi con una laptop, la palabra wifi la descubrí con él en un aeropuerto. Era totalmente eléctrico. Yo necesitaba estar en la composición, y cuando nos juntábamos explotaba todo, sumalo a Abril y ¿qué querés?”, inquirió.

Con una sonrisa recuerda lo que alguna vez le dijo Spinetta. Poniendo la particular voz de “El Flaco”, recitó: “Catupecu me hace acordar a Pescado Rabioso, no por la música, sino por esa cosa del complot universal para que explote todo”.

Para el líder de Catupecu, “Sumo y Pescado Rabioso son las dos bandas más increíbles de la Argentina". "Sumo es la que más nos representa: un italiano que habla español más o menos, se junta con uno de Hurlingham y se van a Córdoba. Como la Argentina, ¡un quilombo!", definió.

El recuerdo de Gabriel sobrevuela en todo momento la entrevista. “Es la persona que más amé, ahora es mi hija Lila. Que haya pasado lo que pasó con una persona tan generosa... tenés que alimentar mucho el lado más luminoso de la fuerza, porque para caer en el lado oscuro no tenés que hacer ningún esfuerzo".

En sus momentos más duros, el arte fue el gran aliado. "La música a mí me salvó la vida. Y mucha gente me dice: 'A mí me salvó tu música'. El día que dije 'misión cumplida' fue cuando vino un nenito de 8 años a ver a Gabi y me dijo: 'Yo me tengo que hacer diálisis y sufro mucho y lo único que me sacó adelante es un rosario y la música de Catupecu'".

el viaje iglesias objetos Los objetos a elegir son una parte esencial de la entrevista.

Ruiz Díaz le agradece la fortaleza a sus padres para "sobrevivir los años en que Gabi estuvo internado". "El dolor es tan atroz, tan fuerte que te morís, es físico y espiritual. Entendí que Maradona se murió en la cuarentena porque su vida era viajar, estar siempre en la acción. A Cerati y a mi hermano los mató la vida, vivir", reflexionó.

Otro punto fuerte del encuentro es el resurgimiento de Catupecu, la banda que, según confiesa, literalmente él "mató". Por eso no se refiere a un regreso sino a "una reencarnación, ahora está en otro cuerpo". El reencuentro con Abril Sosa tuvo de todo. "Espero hacer un guion con lo que vivimos esos días, fue increíble", resumió.

"Tres días antes de que muriera veo un mensaje de Instagram en el que decía que estaba escuchando en su terraza el disco 'Cuentos decapitados'. Lo llamé y al otro día tuve la charla más sincera. Hacia mucho tiempo que no lo veía, hablamos 3 horas y 45 minutos y me dijo que quizás había cometido un grave error al irse de Catupecu. Yo le dije que había sido el error mas grande de su vida", reveló.

Luego de ese episodio, el regreso para tocar en un acústico en un bar y el recital en Tecnópolis, al que define como "el show mas importante de mi vida".

En el horizonte cercano, el recital de Obras en diciembre, que funcionará casi como el cierre de una historia circular: "Es el templo del rock, el único lugar en el que soñábamos tocar, uno vuelve a esos lugares donde fue feliz".

catupecu Fernando Ruiz Díaz, el primer invitado de "El viaje con Diego Iglesias".

-El sueño de Gabriel era ir a la luna, ¿cuál es el tuyo?

-El único sueño que tengo es que el mundo esté un poquito mejor y que las musas sigan teniendo ganas de estar conmigo.