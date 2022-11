El universo secreto de Agustín "Rada" Aristarán: "El tren pasa todo el tiempo"

El humorista se autocalificó como organizador de juegos y destacó que sus juguetes "siguen intactos" porque "no quería que se rompan". "Con la música arranqué muy pendejo, en batería y siendo cantante de Scat", relató.

"Sin duda mi maestro Tito Piqué, me marco el laburo: poder lograr contar una historia, coleccionar anécdotas y después contarlas y que a alguien le interese", destacó.

Agustín Aristarán contó cómo a partir de una carta escrita a Papá Noel llegó a ser uno de los comediantes de mayor prestigio y proyección de Latinoamérica.

"Rada" es un fiel creyente en la serendipia, es decir, la circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. La primera de ellas fue "el regalo equivocado de Papa Noel". "Yo quería un camión o pista de autos y no quería ser mago y Papa Noel me trajo una caja de magia", contó.

"Me agarró el Bicho Gómez que me dijo 'buscá hacer tu propia movida' y en esa búsqueda, estudiando Stand up, Fede Cyrulnik me planteó '¿por qué no tenés Instagram?'. Esa fue otra serendipia y armé mi propio circo", agregó.

foto3.png "Yo quería un camión y Papa Noel me trajo una caja de magia", contó "Rada".

Entre anécdotas, el humorista confesó que el gran momento de su vida llegó con el nacimiento de su hija Bianca, que le dio un "cagazo tremendo y una responsabilidad grande. Estuvo buenísimo", detalló.

Luego contó cómo se desarrolló el parto: "Fue tremenda magia y muy largo todo. Cuando la vi salir entendí todo. Fue una piña de amor, arcoíris y más cagazo aún".

"Bianca para mi significa todo. Mi hija es la razón de todo desde que está en este planeta y no es la única razón. Mi hija me acomoda todo el tiempo y me explica un montón de cosas, me moderniza", expresó.

También relató como es su vínculo con su padre. "Con mi papá tengo una relación buenísima, está re loco, es una de las personas que mas me hace reír en el planeta, aunque no porque él quiera".

foto2.jpg "Rada" recordó el contexto de la primera crisis, luego de realizar una jornada de ocho espectáculos seguidos.

En su labor como artista independiente, "Rada" recordó el contexto de la primera crisis, luego de realizar una jornada de ocho espectáculos seguidos. "Estaba en el show número seis y me faltaban dos y dije 'si sigo con este ritmo me va a pasar algo' y no había freno. Empecé a sentir palpitaciones, empecé a sudar, dije: 'Me voy a morir'", expresó.

Sin embargo, aclaró: "Hice los dos shows que faltaban y al otro día llame al psiquiatra y al psicólogo e hice terapia. No te curas solo, hay que pedir ayuda a profesionales, y no hay que tenerle miedo a la medicación".

Otro de sus grandes esparcimientos es el hobbie de la carpintería, que le llega heredado de su abuelo y su padre: "Lo que me gusta es empezar con un pedazo de madera y que termine siendo un objeto , y en el camino todo los problemas que tuve que ir solucionando".

"Rada", hoy

El artista contó que, a diferencia de tiempos pasados, solamente actúa y escribe: "Yo no me tomaba vacaciones porque laburaba mucho viajando y hace 9 años que estoy en pareja con Fernanda y me cambio la vida: siempre me dice disfrutar y me explicó que la vida es una fiesta", expresó.

Su filosofía de vida es clara: las oportunidades se presentan una y otra vez, más allá del viejo proverbio de que "el tren pasa una sola vez y hay que subirse. "El tren pasa todo el tiempo", dispara "Rada". Su existencia, parece claro, se cruza una y otra vez con las serendipias.

soy rada "Fernanda me cambió la vida, me explicó que la vida es una fiesta", expresó.

¿Qué te atrae del universo de lo escondido?

-Ese es mi mundo, ahí yo juego y decido porque es mi mundo secreto. Como Batman, que nadie sabe que es Bruno Díaz.

