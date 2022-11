Grego Rossello sobre los haters en redes: "En Twitter me bardeaban porque sí"

El conductor e instagramer Grego Rossello fue el invitado de esta semana de "El viaje con Diego Iglesias" donde habló de sus propias inseguridades, los vaivenes y presiones en su carrera profesional en el mundo digital y el odio que recibió de la gente en redes sociales sin motivos. "En Twitter me bardeaban porque sí" , afirmó.

Fernando Ruiz Díaz, más allá del cielo y el infierno: "La música me salvó la vida"

En relación a los haters que lo criticaban en Internet, aseguró: " Estaba viviendo eso y no era justo. Era horrible. Yo nunca dije nada sobre nadie, nunca me cancelaron, se puso de moda 'qué gracioso Grego, o, no me hace reír' ; ahí tiene que aparecer la autocrítica del artista".

Rossello contó sus secretos más íntimos y aseguró que "el primer villano es uno mismo". "Hoy me pasa que me cuesta confiar, como que digo que las buenas son casualidad y las malas son mi culpa y agregó : "Tirarse abajo es la otra cara de un ego enorme de que todo es sobre vos".

En lo laboral, "la duda te carcome siempre" y amplió: "A mucha gente no le gustaba lo que hacía y eso es culpa mía, pero la sentí enfrentada a mi y no estaba bueno".

El actor profundizó sobre su vida personal y reveló que hace 7 años va a terapia. "Es medio casualidad, a los 3 meses que empecé con la psicóloga empezaron los videos que eran justamente saliendo de terapia. Fue como todo muy lineal, cómo la terapia devino con un cambio laboral, estuvo copado porque me acompañó en todo el proceso".

En ese sentido afirmó que trabajar en las plataformas es vertiginoso. "Fui uno de los primeros en hacer videos, entonces nadie me preparó para lo bueno y lo malo", aclaró.

Grego Rossello: del paso de televisión al mundo digital

Rosselló admitió que creció viendo televisión. "Miraba CQC, TVR pero cuando llegué a la tele esos formatos ya no estaban. Pero yo quería estar ahí a diferencia de los chicos de 22 que me dicen que quieren ser instagramer como yo".

Asimismo recordó su paso por Polémica en el Bar, y aseguró "que tenía valores distintos", y habló de su participación en ESPN, "fue un oasis, pero también había largado mis redes y yo pienso mucho en mis seguidores".

"Todas esas decisiones, estuvieron bien pero hoy tomo caminos distintos. Me ponía mal que no estaba pudiendo hacer las cosas que me gustaban".

Actualmente se refirió a sus inicios en el mundo digital. "Cuando me gustaba los videos, a la gente también, pero en cambio cuando me dejaron de gustar, a la gente también le sucedió lo mismo. Entonces yo lo seguí haciendo en contra de mi voluntad, dejé de hacer algo que no quería a hacer, a algo que si quería que es Ferné con Grego en LuzuTv. Encima la gente se copó con eso y me conoció de verdad"

"El análisis sobre mi persona era un video de 30 segundos con una peluca, ese no soy yo. No me juzgues por un video", disparó sobre los momentos en los que saltó a la fama.

El artista se refirió a las presiones del mundo de las redes sociales, la métricas, las marcas para no perder en el universo digital. "Tengo una paranoia con cada capítulo. Ahora el algoritmo es el jefe", sostuvo. Además dio un panorama de sus próximos pasos: "Me gusta lo autogestivo y la producción".

Grego Rossello y su vida sentimental

Me gustaría formar una familia pero no estoy haciendo nada en coherencia con eso. Tengo 31 años y sigo de joda. Pero después veo si va con el estilo de vida que llevo, tengo otras prioridades", explicó. También barajó opciones más modernas, como ser padre solo. "Me gustaría lo otro, con una pareja, pero entiendo a la gente que tiene amor para darle a su hijo genuino", subrayó.

El Viaje de Grego Rossello

El conductor aseguró que a sus 31 años el viaje de su vida fue "rápido, aunque también se me viene a la mente palabras negativas: estrés, ansiedad, pero también fue un viaje de mucho disfrute y de cumplir sueños constantemente".

Otros Viajes

Nancy Dupláa y los ataques por su posición política: "¡Me da una bronca! ¿Hay que ser imparcial?"

Fernando Ruiz Díaz, más allá del cielo y el infierno: "La música me salvó la vida".