La receta súper fácil para hacer alfajores en la air fryer: ideal para el antojo En menos de 15 minutos resolvés una merienda con esta receta rápida y cumplidora de la golosina argentina por antonomasia.







Alfajores fáciles y deliciosos para hacer en la airfryer Freepik

Calentitos, rellenos con dulce de leche y bañados o con coco rallado, la opción ideal para acompañar el mate.





Los alfajores son el infaltable de la merienda para los golosos, y existe una preparación fácil, que lleva pocos pasos, para hacerlos caseros.





Estos alfajores de maicena se hacen en 12 minutos en el electrodoméstico de confianza, la air fryer.





La receta es mucho más rápida que la del horno tradicional: no requiere precalentado y tampoco ensuciás de más. En tiempos donde la cocina práctica gana cada vez más terreno, los alfajores de siempre, ese clásico argentino, también se adaptan a las nuevas recetas. El ícono relleno de dulce de leche de todas las meriendas de la infancia y los paseos a la Costa Atlántica se reinventó para que lograr un versión digna y cumplidora sea mucho más fácil.

Los alfajores, si bien ya son marca registrada nacional, llegaron al país desde la tradición árabe y, tras la inmigración, se convirtieron en un emblema rioplatense. Hoy existen infinidad de combinaciones: de maicena, mar del plata, relleno de fruta, de mouse. Conseguir estos sabores característicos con una versión más ágil es posible: hechos en freidora de aire y listos en apenas seis pasos.

A pesar de que en Argentina tienen el podio, este dulce también es amado en muchos países de América Latina y tiene sus adeptos también en España. La combinación de dos tapas suaves unidas por el infaltable dulce de leche o el relleno de preferencia son protagonistas hasta para hacer regalos gourmet. Ahora, con esta técnica en air fryer, se simplifica el proceso y se reduce el tiempo que requiere la cocción.

alfajores airfryer alfajores Freepik Cómo hacer alfajores en la freidora de aire Cocinar alfajores en la freidora de aire tiene varios puntos a favor. En primer lugar, se agilizan los tiempos. En segundo lugar, la air fryer permite lograr tapas tiernas y apenas doradas, con una cocción pareja y sin necesidad de precalentar, como sí lo requiere el horno tradicional. El secreto para que las tapas queden perfectas está en respetar las proporciones, no sobrecargar la rejilla de la freidora e ir controlando para lograr el punto justo.

Ingredientes 1 taza de harina de trigo

1/2 taza de maicena

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1/4 cucharadita de sal

1/2 taza de manteca a temperatura ambiente

1/3 taza de azúcar glas (impalpable)

1 yema de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Dulce de leche, cantidad necesaria

Coco rallado (opcional) alfajores airfryer (2) alfajores de maicena Freepik Preparación En un bowl grande, tamizar la harina, la maicena, el polvo para hornear y la sal. Reservar.

En otro recipiente, batir la manteca con el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla cremosa.

Incorporar la yema y la esencia de vainilla. Integrar bien.

Sumar de a poco los secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa suave y homogénea.

Formar bolitas pequeñas y colocarlas en la rejilla de la air fryer, dejando espacio entre cada una.

Cocinar a 180 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén apenas doradas. Dejar enfriar por completo, unirlas con abundante dulce de leche y, si se quiere, pasar los bordes por coco rallado. Un toque final de azúcar impalpable por encima y listo: alfajores caseros y prácticos con todo el sabor de siempre.