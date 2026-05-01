1 de mayo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto se mostró ilusionado tras el 8º puesto en la qualy para la Sprint de Miami: "Siento que encontramos el rumbo"

El piloto argentino logró su mejor clasificación del año en la máxima categoría, superó a su compañero Pierre Gasly, y dejó un mensaje de felicidad tras su gran rendimiento: "Todo encaminado", expresó.

Por
Bravo

"Bravo, Franco", felicitó Briatore, dueño de Alpine, al piloto argentino.

@AlpineF1Team

Franco Colapinto arrancó con el pie derecho el Gran Premio de Miami, en su vuelta a la Fórmula, y logró su mejor clasificación del año en la máxima categoría al llegar a la Q3 y ubicarse en el 8º puesto, por delante de su compañero Pierre Gasly. Ilusionado por su gran rendimiento, el piloto argentino expresó: "Siento que encontramos el rumbo".

Franco arrancó bien la etapa de Miami.
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Colapinto fue 11° en la práctica libre del GP de Miami y largará 8º en la sprint

El pilarense, de 23 años, tuvo una destacada actuación con su Alpine, en una qualy dominada por Lando Norris con McLaren, y marcó un tiempo de 1m29s320, en su único intento rápido. El resultado le permitió igualar su mejor clasificación histórica en la categoría, la lograda en Bakú 2024 con Williams, y firmar su mejor posición de partida en una Sprint.

Estoy contento. Creo que lo principal fue entender un poco que nos faltaba en las carreras anteriores. Una pista dificil, una pista que no conocía, el fin de semana sprint es muy corto, todo mucho más complicado. Siento que fuimos encontrando el rumbo”, comenzó, en una entrevista con ESPN.

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“El fin de semana sprint que es muy corto, o sea que todo es mucho más complicado de lo normal y desde el principio estuvimos rápidos, así que estoy feliz porque siento que hemos encontrado un poco el rumbo y el por qué de la falta de performance las carreras anteriores”, analizó el pilarense, que viene de realizar una exhibición histórica en Buenos Aires, que rompió todos los récords y llevó más de 500.000 espectadores.

También valoró el trabajo del equipo en la previa: “Fue un buen laburo el que hicimos con los ingenieros y los mecánicos. El parate nos sirvió para volver a empezar. Después de tanto esfuerzo y momentos duros en las primeras carreras, haber encontrado el rumbo es muy importante”.

Con confianza renovada, dejó un mensaje de cara a lo que viene: “Arrancó todo de cero y haber empezado así es muy bueno. Hay mucho por entender todavía, pero va todo encaminado y mañana vamos por más”, concluyó Colapinto, pensando en la Sprint de mañana.

Mirá el testimonio de Franco Colapinto, tras su gran clasificación para la carrera Sprint en Miami

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A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

Sábado 2/5

  • Carrera Sprint: 13 a 14 horas
  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3/5

  • Carrera: 17 horas
  • Televisación: Disney+ y Fox Sports.

Mirá la clasificación para la Sprint de Franco Colapinto en Miami

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