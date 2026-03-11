La receta imbatible de chocolate caliente que recomienda Paulina Cocina para los días de lluvia La creadora de contenido gastronómico más popular de Argentina comparte su versión del chocolate caliente definitivo, con especias, chocolate de taza y un toque cítrico que lo hacen único. Por + Seguir en







El chocolate caliente de Paulina Cocina.

Paulina Cocina presentó su receta de chocolate caliente "patrio", una versión mucho más elaborada y sabrosa que una chocolatada común.

La preparación lleva especias como canela, clavo de olor y cáscara de naranja, que le aportan un sabor completamente diferente al chocolate convencional.

La maicena es el ingrediente clave para lograr la consistencia espesa y cremosa que caracteriza a esta bebida.

Paulina recomienda acompañarlo con churros rellenos de dulce de leche para una experiencia gastronómica verdaderamente argentina. Paulina Cocina presentó en sus redes la receta del chocolate caliente definitivo para los días fríos y lluviosos. Lejos de una simple chocolatada, la influencer gastronómica compartió una versión elaborada, aromática y con un sabor profundo que combina especias, cacao amargo y chocolate de taza en una sola taza reconfortante.

Con su humor característico, Paulina aclaró desde el primer momento que esta preparación no tiene nada que ver con las chocolatadas de caja. "Es un poquito más complejo pero vale la pena", aseguró, destacando que la clave está en la cáscara de naranja, el clavo de olor, la canela y la maicena, ya que son los ingredientes que marcan la diferencia.

Chocolatada Paulina Instagram Cómo hacer el chocolate caliente de Paulina Cocina Ingredientes 2 tazas de leche

1 cascarita de naranja

1 clavo de olor

1 ramita de canela

1 cucharadita de maicena

1 cucharada de cacao amargo

1 barrita de chocolate de taza

1 cucharadita de esencia de vainilla

A continuación, se incorporan el cacao amargo, la barrita de chocolate de taza y la cucharada de maicena, revolviendo de manera constante con un batidor para evitar que se formen grumos y lograr una mezcla homogénea. El punto justo es cuando el chocolate se derrite por completo y la preparación comienza a espesar levemente gracias a la maicena.

Finalmente, hay que estar atentos para retirar la cacerola del fuego antes de que hierva. Para la influencer, la señal es cuando empiezan a aparecer las primeras burbujas en la superficie. Se cuela para retirar las especias enteras, se sirve en tazas bien calientes y se disfruta de inmediato, idealmente acompañado de unos churros rellenos de dulce de leche para tener una experiencia.