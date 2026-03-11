11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La receta imbatible de chocolate caliente que recomienda Paulina Cocina para los días de lluvia

La creadora de contenido gastronómico más popular de Argentina comparte su versión del chocolate caliente definitivo, con especias, chocolate de taza y un toque cítrico que lo hacen único.

Por
El chocolate caliente de Paulina Cocina.

El chocolate caliente de Paulina Cocina.

  • Paulina Cocina presentó su receta de chocolate caliente "patrio", una versión mucho más elaborada y sabrosa que una chocolatada común.
  • La preparación lleva especias como canela, clavo de olor y cáscara de naranja, que le aportan un sabor completamente diferente al chocolate convencional.
  • La maicena es el ingrediente clave para lograr la consistencia espesa y cremosa que caracteriza a esta bebida.
  • Paulina recomienda acompañarlo con churros rellenos de dulce de leche para una experiencia gastronómica verdaderamente argentina.

Paulina Cocina presentó en sus redes la receta del chocolate caliente definitivo para los días fríos y lluviosos. Lejos de una simple chocolatada, la influencer gastronómica compartió una versión elaborada, aromática y con un sabor profundo que combina especias, cacao amargo y chocolate de taza en una sola taza reconfortante.

Receta fácil de alitas de pollo crujientes en air fryer paso a paso.
Te puede interesar:

Cómo hacer para que las alitas de pollo queden 10 puntos en la air fryer

Con su humor característico, Paulina aclaró desde el primer momento que esta preparación no tiene nada que ver con las chocolatadas de caja. "Es un poquito más complejo pero vale la pena", aseguró, destacando que la clave está en la cáscara de naranja, el clavo de olor, la canela y la maicena, ya que son los ingredientes que marcan la diferencia.

Chocolatada Paulina

Cómo hacer el chocolate caliente de Paulina Cocina

Ingredientes

  • 2 tazas de leche
  • 1 cascarita de naranja
  • 1 clavo de olor
  • 1 ramita de canela
  • 1 cucharadita de maicena
  • 1 cucharada de cacao amargo
  • 1 barrita de chocolate de taza
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Azúcar o edulcorante a gusto
Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "Si piensan que esto es una chocolatada San Martín estaría decepcionado de ustedes Este es EL chocolate caliente PATRIO. El gran Chocolate con churros. Es un poquito más complejo pero vale la pena y obvio que se arma con unos churros al costado porque somos argentinos y nos gustan los excesos emocionales y gastronómicos INGREDIENTES: 2 tazas de leche 1 cascarita de naranja 1 clavo de olor 1 ramita de canela 1 cdta de maicena 1 cda cacao amargo 1 barrita de chocolate 1 cdta de esencia de vainilla Y si se manchan, por suerte existe el jabón para diluir de @zorroargentina que saca manchas de chocolatada y de este chocolate caliente. #chocolatecaliente #recetasconchocolate #chocolateconchurros #recetasargentina #recetaspatrias"
View this post on Instagram

Preparación

Para comenzar, se coloca la leche en una cacerola a fuego medio junto con la cáscara de naranja, el clavo de olor, la ramita de canela y la esencia de vainilla, dejando que todos los aromas se vayan integrando lentamente a la leche caliente.

A continuación, se incorporan el cacao amargo, la barrita de chocolate de taza y la cucharada de maicena, revolviendo de manera constante con un batidor para evitar que se formen grumos y lograr una mezcla homogénea. El punto justo es cuando el chocolate se derrite por completo y la preparación comienza a espesar levemente gracias a la maicena.

Finalmente, hay que estar atentos para retirar la cacerola del fuego antes de que hierva. Para la influencer, la señal es cuando empiezan a aparecer las primeras burbujas en la superficie. Se cuela para retirar las especias enteras, se sirve en tazas bien calientes y se disfruta de inmediato, idealmente acompañado de unos churros rellenos de dulce de leche para tener una experiencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La receta infalible de Paulina Cocina: matambre a la pizza. 

La receta de Paulina Cocina perfecta: un matambre a la pizza jugoso y con mucho sabor

Cocina rápida y práctica en la freidora de aire. 

Los mejores 8 consejos para cocinar en la air fryer y que tus comidas queden excelentes

Gastronomía rápida: omelette proteico de ricota con pocos ingredientes.

Receta rica y rápida: Paulina Cocina compartió cómo hacer un omelette proteico de ricota

Verduras crocantes en freidora de aire: una opción rápida y saludable.

Las verduras que mejor funcionan en la air fryer: tomá nota

Chipá de zapallo: la versión innovadora de Paulina Cocina.

Innovadora: la receta de chipá de zapallo de Paulina Cocina que es súper rica

Estos 5 alimentos no se pueden cocinar en la air fryer: por qué es recomendable evitarlos.

Atención: 5 comidas que nunca deben hacerse en la air fryer

Rating Cero

Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. 

La Renga confirmó dónde realizará sus dos recitales tras la suspensión en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios

Natalia Oreiro sorprende con un cambio de look con reflejos cobrizos.

La impresionante transformación de Natalia Oreiro: un cambio de look para esperar el otoño

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 
play

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

Los protagonistas de la exitosa serie Heated Rivalry hicieron un descargo contra los comentarios de odio. 

Los protagonistas de Heated Rivalry denunciaron ataques de odio en redes sociales

Geraldine Neumann se metió en la pelea entre su hermana y Fabián Cubero.

Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..."

últimas noticias

Adorni y su esposa.

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni que viajó en el avión presidencial

Hace 7 minutos
La fábrica de Fate está ocupada por sus trabajadores desde el 18 de febrero.

Fate le advirtió al Gobierno que no puede garantizar las condiciones de seguridad en su planta de San Fernando

Hace 8 minutos
El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

El Gobierno anunció un acuerdo con fondos buitre en Nueva York por el default del 2001

Hace 10 minutos
Luis Ventura opinó sobre cuáles entrenadores son mejores que él

¿Y si lo llama Riquelme? Luis Ventura afirmó que es mejor entrenador que Úbeda

Hace 12 minutos
Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,

La calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine: "Siempre pasa algo"

Hace 17 minutos