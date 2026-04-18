18 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La receta de granola sin azúcar de Paulina Cocina: cómo prepararla

La popular creadora de contenido gastronómico compartió una granola casera, a base de quinoa que se convirtió en furor en redes por su simpleza y sus múltiples usos.

Por
Lo que distingue a esta granola de otras versiones caseras es su base de quinoa cocida.

Paulina cocina
  • Paulina Cocina compartió una receta de granola casera sin azúcar que rápidamente se volvió tendencia en sus redes sociales.
  • La preparación tiene como base la quinoa cocida y combina ingredientes saludables como avena, semillas, cacao y aceite de coco.
  • La receta es extremadamente simple: se mezclan todos los ingredientes, se extienden en una fuente y se hornean durante 40 minutos a 180 grados.
  • La propia Paulina destacó que el resultado es tan rico que lo usaría para acompañar yogures, batidos, postres y ensaladas.

Paulina Cocina volvió a mostrar una receta que mezcla salud, sabor y practicidad en partes iguales. La creadora de contenido gastronómico más popular del país compartió en su cuenta de Instagram una granola casera sin azúcar que en pocas horas se convirtió en tendencia, gracias a lo accesible de su preparación y a la variedad de formas en que puede disfrutarse.

Lo que distingue a esta granola de otras versiones caseras es su base de quinoa cocida, un ingrediente cada vez más presente en la cocina saludable que aporta proteína, textura crocante y un sabor neutro que se integra a la perfección con el cacao, la canela y el coco rallado. La mezcla completa de ingredientes logra un equilibrio entre lo dulce, lo tostado y lo especiado que resulta difícil de resistir.

Según la propia Paulina, el resultado fue tan bueno que declaró querer ponerle esta granola a absolutamente todo, como yogures, batidos, postres, ensaladas y lo que se le cruce. Una preparación simple, versátil y sin azúcar que demuestra que es posible comer rico de forma saludable.

Granola Paulina cocina

Los ingredientes de la granola sin azúcar

  • 1 taza de quinoa cocida
  • ½ taza de avena
  • 1 rodaja de jengibre
  • 1 cucharada de semillas
  • 2 cucharadas de pasas de uva
  • 1 cucharadita de cacao en polvo
  • 1 cucharadita de canela Endulzante a gusto
  • 1 cucharada de aceite de coco
  • Coco rallado a gusto
  • Un puñado de almendras picadas

Cómo preparar la granola sin azúcar

Para comenzar, hay que asegurarse de tener la quinoa ya cocida y fría antes de arrancar con la preparación. Una vez lista, se coloca en un bol grande junto con la avena, las semillas, las pasas de uva, el cacao en polvo, la canela, el coco rallado y las almendras picadas. Se incorpora también la rodaja de jengibre, el aceite de coco y el endulzante a gusto, mezclando todo muy bien hasta que los ingredientes queden distribuidos de manera uniforme.

A continuación, se vuelca la mezcla sobre una fuente previamente aceitada o cubierta con papel de horno, extendiéndola en una capa pareja para que se tueste de manera homogénea durante la cocción. Se lleva al horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos, controlando cada tanto para que no se queme y revolviendo a mitad de cocción si fuera necesario.

Finalmente, se retira del horno cuando la granola esté bien dorada y crocante, y se deja enfriar por completo antes de guardarla en un frasco hermético. Una vez lista, puede usarse para acompañar yogur, sumar a batidos, decorar postres o simplemente disfrutarla sola como snack saludable a cualquier hora del día.

