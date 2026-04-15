15 de abril de 2026 Inicio
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Cómo hacer una pechuga de pollo en la freidora de aire: los ingredientes y la receta de Paulina Cocina

La preparación ideal para cuando tenés poco tiempo y muchas ganas de comer algo suculento y sabroso.

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La receta de pechugas de pollo en la freidora de aire de Paulina Cocina. 

La receta de pechugas de pollo en la freidora de aire de Paulina Cocina. 

Cómo hacer una pechuga de pollo perfecta en la air fryer por Paulina Cocina.
  • La pechuga de pollo en freidora de aire se posiciona como una opción práctica para el día a día.
  • La receta difundida por Paulina Cocina combina pocos ingredientes y un proceso simple.
  • El marinado previo resulta clave para conservar la jugosidad durante la cocción.
  • El uso correcto de la freidora permite lograr un dorado parejo sin necesidad de recurrir al horno.

La freidora de aire se convirtió en un recurso habitual en muchas cocinas argentinas, sobre todo en hogares donde el tiempo disponible para cocinar es limitado, y dentro de ese escenario las recetas con pollo aparecen como una alternativa accesible que permite resolver almuerzos o cenas sin demasiada planificación. Paulina Cocina compartió una preparación de pechuga de pollo que busca equilibrar rapidez con un buen resultado final.

La receta de pechuga de pollo en la freidora de aire fácil y rápida, con un resultado jugoso. 
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Cómo preparar una pechuga de pollo en una freidora de aire de manera sencilla

carne jugosa en la airfryer
pollo en la airfryer

pollo en la airfryer

Receta de pechuga de pollo en freidora de aire

La propuesta parte de una advertencia sobre el funcionamiento del equipo, ya que la circulación de aire caliente puede secar la carne si no se toman ciertos recaudos, por lo que el foco está puesto en incorporar humedad y sabor antes de la cocción. A partir de ese criterio, la receta organiza un paso previo de marinado que permite que las pechugas mantengan su textura y absorban los condimentos. El resultado es una preparación que se resuelve en pocos minutos, pero que requiere respetar tiempos y temperaturas para evitar que el pollo pierda jugosidad.

Los ingredientes para hacer la pechuga de pollo

Para esta receta se necesitan dos pechugas de pollo de tamaño similar, dos dientes de ajo picados, una cucharada de perejil fresco, el jugo de medio limón, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de pimentón dulce, sal y pimienta a gusto. Cada ingrediente cumple una función dentro del conjunto, ya que el aceite ayuda a retener la humedad, el limón aporta acidez y los condimentos construyen el sabor sin necesidad de recurrir a preparaciones más elaboradas.

Alitas de pollo en air fryer 3

Cómo preparar la pechuga de pollo

El primer paso consiste en mezclar en un bowl el aceite, el ajo, el perejil, el jugo de limón y los condimentos, mientras que en paralelo se deben secar bien las pechugas de pollo y realizar cortes superficiales para facilitar la absorción del marinado. Luego, se colocan en la mezcla y se dejan reposar en la heladera durante al menos 30 minutos.

Con la freidora precalentada a 180 grados, las pechugas se disponen en la cesta sin superponerlas y se cocinan durante 8 a 10 minutos por lado, dándolas vuelta a mitad del proceso. Una vez listas, se retiran y se dejan reposar unos minutos antes de cortarlas. Entre las recomendaciones, se destaca la importancia de utilizar piezas de tamaño similar y no saltarse el secado previo, además de la posibilidad de sumar un toque de miel o azúcar al marinado para favorecer el dorado.

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