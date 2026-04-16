Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "¿Por qué no se valora al desayuno como se debe? Es la comida más importante del día chicos, no deberíamos resolverla a lo vago sólo porque no te sabes organizar. Por suerte estoy yo para corregir ese error histórico con PANCAKES DE AVENA Con esta receta te salen una tonelada, literal. Podés desayunar como un campeón, congelar para después o resolver cualquier momento de hambre, desde la merienda hasta ese almuerzo improvisado porque tenés la agenda peor que un cirujano. INGREDIENTES 3/4 taza de avena instantánea 2 huevos (grandes, eh, que no anden con complejo de codorniz) 1 manzana en cubitos chiquitos 1 cda. de endulzante Un chorrito de esencia de vainilla 1 cdita. de polvo para hornear ½ taza de leche Manteca. Para servir: fruta, miel, onda Pinterest. PASO A PASO 1 Mandá todos los ingredientes al bowl: avena, huevos, manzana, endulzante, vainilla, polvo para hornear y leche. 2 Batilo o mixealo hasta que tengas una mezcla con textura de "casi licuado pero espeso". Pro tip: no te olvides de la vainilla, no queremos pancakes aburridos. 3 Calentá una sartén con manteca (el amor empieza ahí) y tirá cucharadas de mezcla. La idea es que queden redonditos, pero si salen raros decí que son pancakes "artísticos". Cociná unos 5 minutos por lado. 4 Comé directo como si no hubiera un mañana o guardalos en el freezer para esos días donde todo sale mal menos tu desayuno. Descongelalos en microondas o al horno, suavecito, unos 10 minutos. Estos pancakes son más versátiles que una camisa blanca, podés ponerle banana, arándanos, chips de chocolate. A los chicos les encanta y de paso ganás puntos como chef de la casa. Menos drama existencial, más desayunos dignos. Firma: la tía Paulina #pancakesdeavena #tortitasamericanas #americanpancakes #desayunos #desayunoamericano #comohacertortitas #recetapancakes"
