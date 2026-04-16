La receta sobre cómo hacer pancakes de avena: el paso a paso de Paulina Cocina

Es una preparación rápida y muy versátil, perfecta para resolver un desayuno o brunch en cuestión de minutos.

Paulina Cocina compartió sus tips para unos pancakes esponjosos. 

Paulina Cocina compartió sus tips para unos pancakes esponjosos. 

  • La receta utiliza avena instantánea y huevos para lograr un desayuno saciante, sin recurrir a harinas refinadas.
  • El uso de manzana cortada en cubitos dentro de la mezcla es el secreto para obtener una textura tierna y nada seca.
  • Todos los ingredientes se procesan o licúan juntos hasta obtener una consistencia de "licuado espeso" lista para cocinar.
  • Paulina recomienda preparar grandes cantidades para congelar y recalentar, facilitando la organización de la semana.

Paulina Cocina volvió a revolucionar las redes con una receta de pancakes de avena que promete solucionar las mañanas de toda la semana. Con su estilo directo y divertido que la caracteriza, la influencer asegura que con esta preparación "salen una tonelada", lo que permite tener para varios días.

Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.
Es una preparación rápida para tener el desayuno resuelto en minutos. La clave de este plato es la versatilidad y el uso de ingredientes saludables. Al evitar las harinas refinadas y apostar por la fibra de la avena y la fruta, se logra un bocado saciante que aman tanto grandes como chicos.

Según Paulina, el truco para que no sean "pancakes aburridos" está en el toque de vainilla y en lograr la textura de "casi licuado pero espeso". El procedimiento es sumamente sencillo y se resume en mezclar, mixear y cocinar. No requiere técnicas complejas de pastelería, lo que la convierte en la receta ideal para principiantes o para quienes buscan un resultado rápido.

Embed - Paulina Cocina - Recetas y eso on Instagram: "¿Por qué no se valora al desayuno como se debe? Es la comida más importante del día chicos, no deberíamos resolverla a lo vago sólo porque no te sabes organizar. Por suerte estoy yo para corregir ese error histórico con PANCAKES DE AVENA Con esta receta te salen una tonelada, literal. Podés desayunar como un campeón, congelar para después o resolver cualquier momento de hambre, desde la merienda hasta ese almuerzo improvisado porque tenés la agenda peor que un cirujano. INGREDIENTES 3/4 taza de avena instantánea 2 huevos (grandes, eh, que no anden con complejo de codorniz) 1 manzana en cubitos chiquitos 1 cda. de endulzante Un chorrito de esencia de vainilla 1 cdita. de polvo para hornear ½ taza de leche Manteca. Para servir: fruta, miel, onda Pinterest. PASO A PASO 1 Mandá todos los ingredientes al bowl: avena, huevos, manzana, endulzante, vainilla, polvo para hornear y leche. 2 Batilo o mixealo hasta que tengas una mezcla con textura de "casi licuado pero espeso". Pro tip: no te olvides de la vainilla, no queremos pancakes aburridos. 3 Calentá una sartén con manteca (el amor empieza ahí) y tirá cucharadas de mezcla. La idea es que queden redonditos, pero si salen raros decí que son pancakes "artísticos". Cociná unos 5 minutos por lado. 4 Comé directo como si no hubiera un mañana o guardalos en el freezer para esos días donde todo sale mal menos tu desayuno. Descongelalos en microondas o al horno, suavecito, unos 10 minutos. Estos pancakes son más versátiles que una camisa blanca, podés ponerle banana, arándanos, chips de chocolate. A los chicos les encanta y de paso ganás puntos como chef de la casa. Menos drama existencial, más desayunos dignos. Firma: la tía Paulina #pancakesdeavena #tortitasamericanas #americanpancakes #desayunos #desayunoamericano #comohacertortitas #recetapancakes"
Los ingredientes de los pancakes

  • 3/4 taza de avena instantánea.
  • 2 huevos grandes.
  • 1 manzana (cortada en cubitos pequeños).
  • 1 cucharada de endulzante (o azúcar a gusto).
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 1/2 taza de leche (de vaca o vegetal).
  • Un chorrito de esencia de vainilla.
  • Manteca (para la sartén).

Cómo hacer los pancakes

  1. Colocar en un recipiente o en el vaso de la licuadora la avena, los huevos, los cubitos de manzana, el endulzante, la esencia de vainilla, el polvo para hornear y la leche.
  2. Batir o mixear todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. La consistencia debe ser similar a la de un licuado denso; esto permitirá que los pancakes mantengan su forma redondita en la sartén.
  3. Calentar una sartén con un poco de manteca (según Paulina, "el amor empieza ahí"). Verter cucharadas de la mezcla formando círculos. Si salen con formas extrañas, siempre podés decir que son "pancakes artísticos".
  4. Cocinar aproximadamente unos 5 minutos por lado a fuego medio-bajo. Cuando veas burbujas en la superficie y los bordes estén firmes, es momento de darles la vuelta.

Un consejo final es acompañar los pancakes con fruta fresca, miel, mantequilla de maní o incluso unos chips de chocolate si buscás un toque más dulce. Si hiciste más de los que vas a comer, dejalos enfriar y guardalos en el freezer con separadores. Para comerlos como recién hechos, dales un golpe de calor en el microondas o 10 minutos en horno suave.

