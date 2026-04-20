20 de abril de 2026 Inicio
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El paso a paso para hacer una lechuga césar grillada: las recomendaciones de Paulina Cocina

Una preparación difundida en plataformas digitales propone una variante caliente con aderezo casero y técnica rápida en sartén.

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Variante caliente de un clásico con técnica rápida en sartén.

Variante caliente de un clásico con técnica rápida en sartén.

@paulinacocina

  • La receta de Paulina Cocina utiliza una lechuga entera que se corta a lo largo, se pincela con salsa y se cocina atada en sartén a fuego fuerte durante pocos minutos.

  • El aderezo se prepara con anchoas, ajo, mostaza, pimienta, salsa inglesa, jugo de medio limón, yemas cocidas y 70 ml de aceite incorporado en forma gradual.

  • La técnica indica no desarmar la lechuga y dorarla solo en la superficie para evitar que pierda su textura crujiente en el interior.

  • La preparación fue difundida por Paulina Cocina, quien detalló el paso a paso desde la elaboración de la salsa hasta la cocción final del vegetal.

La receta de lechuga césar grillada impulsada por Paulina Cocina se posicionó como tendencia en plataformas digitales, donde la creadora compartió el paso a paso de una preparación que reinterpreta un clásico con una técnica de cocción breve en sartén.

Una carta que prioriza el sabor. 
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El desarrollo de esta propuesta se apoya en una técnica precisa que combina el uso de una salsa emulsionada con un paso por fuego fuerte. La clave está en el equilibrio entre temperatura, tiempo y manipulación del vegetal, tal como explicó la influencer al detallar cada instancia del procedimiento.

A través de su publicación, Paulina Cocina describió tanto los ingredientes como el método necesario para lograr el resultado final. La receta conserva elementos tradicionales del aderezo césar, pero introduce una variante en la forma de preparación y presentación de la lechuga.

Lechuga - paulina
Esta preparación se inscribe dentro de nuevas tendencias de la gastronomía que reversionan recetas clásicas mediante técnicas simples y cambios en la cocción.

Esta preparación se inscribe dentro de nuevas tendencias de la gastronomía que reversionan recetas clásicas mediante técnicas simples y cambios en la cocción.

Los ingredientes para preparar una lechuga césar grillada

Para llevar adelante esta preparación se requiere una base simple junto a un aderezo con varios componentes que se integran en una emulsión.

Ingredientes para la lechuga césar grillada:

  • 1 lechuga.
  • Queso rallado c/n.

Ingredientes para la salsa:

  • 2 anchoas.
  • 1 diente de ajo.
  • 1 cucharadita de mostaza.
  • Pimienta.
  • 2 cucharadas de salsa inglesa.
  • Jugo de 1/2 limón.
  • 2 yemas cocidas.
  • 70 ml de aceite.

La combinación de estos elementos permite construir una salsa de perfil intenso, característica de este tipo de preparaciones. La integración de cada ingrediente se realiza de manera progresiva para lograr consistencia y homogeneidad.

Cómo preparar esta receta

  1. Procesar las anchoas hasta obtener una pasta uniforme y repetir el mismo procedimiento con el ajo, asegurando una integración completa.
  2. Incorporar a la mezcla la mostaza, la pimienta, la salsa inglesa, el jugo de limón y las yemas cocidas, unificando todos los ingredientes.
  3. Batir la preparación mientras se agrega el aceite de forma gradual, generando una emulsión estable y homogénea.
  4. Lavar la lechuga sin desarmarla, cortarla a lo largo y pincelarla con la salsa, procurando que el aderezo penetre en sus capas internas.
  5. Volver a unir la lechuga y atarla para mantener su forma durante la cocción.
  6. Llevarla a una sartén con aceite a fuego fuerte durante un tiempo breve, buscando dorar la superficie sin cocinar el interior para conservar el contraste de texturas.
  7. Retirar, cortar si se desea y finalizar con queso rallado antes de servir para completar la preparación.
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