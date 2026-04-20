El paso a paso para hacer una lechuga césar grillada: las recomendaciones de Paulina Cocina

Variante caliente de un clásico con técnica rápida en sartén.
@paulinacocina
La receta de Paulina Cocina utiliza una lechuga entera que se corta a lo largo, se pincela con salsa y se cocina atada en sartén a fuego fuerte durante pocos minutos.
El aderezo se prepara con anchoas, ajo, mostaza, pimienta, salsa inglesa, jugo de medio limón, yemas cocidas y 70 ml de aceite incorporado en forma gradual.
La técnica indica no desarmar la lechuga y dorarla solo en la superficie para evitar que pierda su textura crujiente en el interior.
La preparación fue difundida por Paulina Cocina, quien detalló el paso a paso desde la elaboración de la salsa hasta la cocción final del vegetal.
La receta de lechuga césar grillada impulsada por Paulina Cocina se posicionó como tendencia en plataformas digitales, donde la creadora compartió el paso a paso de una preparación que reinterpreta un clásico con una técnica de cocción breve en sartén.
El desarrollo de esta propuesta se apoya en una técnica precisa que combina el uso de una salsa emulsionada con un paso por fuego fuerte. La clave está en el equilibrio entre temperatura, tiempo y manipulación del vegetal, tal como explicó la influencer al detallar cada instancia del procedimiento.
A través de su publicación, Paulina Cocina describió tanto los ingredientes como el método necesario para lograr el resultado final. La receta conserva elementos tradicionales del aderezo césar, pero introduce una variante en la forma de preparación y presentación de la lechuga.
Los ingredientes para preparar una lechuga césar grillada
Para llevar adelante esta preparación se requiere una base simple junto a un aderezo con varios componentes que se integran en una emulsión.
Ingredientes para la lechuga césar grillada:
1 lechuga.
Queso rallado c/n.
Ingredientes para la salsa:
2 anchoas.
1 diente de ajo.
1 cucharadita de mostaza.
Pimienta.
2 cucharadas de salsa inglesa.
Jugo de 1/2 limón.
2 yemas cocidas.
70 ml de aceite.
La combinación de estos elementos permite construir una salsa de perfil intenso, característica de este tipo de preparaciones. La integración de cada ingrediente se realiza de manera progresiva para lograr consistencia y homogeneidad.