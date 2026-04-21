El secreto de Paulina Cocina para hacer las mejores albóndigas: pocos lo saben La reconocida cocinera e influencer reveló su técnica infalible para lograr un plato contundente y sabroso. Por + Seguir en







Una receta fácil y rápida para preparar albóndigas en casa.

El éxito de las albóndigas de Paulina Cocina comienza con la elección de una carne picada de alta calidad. La clave de la textura es integrar los huevos y el pan rallado sin amasar en exceso, evitando que las albóndigas queden duras. Para lograr bolitas perfectas del tamaño de una nuez, hay que humedecerse las manos con agua o aceite. La receta rinde para 40 albóndigas aproximadamente. Las albóndigas con tuco son un emblema de la cocina de hogar, pero lograr que la carne sea tierna y la salsa tenga la densidad justa tiene su truco. Paulina Cocina compartió su método para preparar este clásico, destacando que el éxito reside desde el minuto en que se selecciona la carne.

El éxito del plato comienza con la elección de un corte de altísima calidad para garantizar un sabor y textura superior. “¿Una pesada Paulina en la carnicería? Sí, señores, una pesada”, confiesa.

En este sentido, también señala que es fundamental usar una cantidad generosa de sal y condimentos (ajo, perejil, pimienta) para que la carne no quede sosa o desabrida tras la cocción. En cuanto a la textura de las albóndigas, la clave es integrar los huevos y el pan rallado sin amasar en exceso, para evitar que queden duras o compactas.

Embed A diferencia de otras recetas que cocinan los elementos por separado, Paulina propone un sistema de capas en una sola olla. Las albóndigas se cocinan junto con las papas en la salsa de tomate a fuego mínimo; esto permite que los sabores se amalgamen y la carne quede tierna.

Cómo hacer las albóndigas de Paulina Cocina La receta se caracteriza por lo rendidora que resulta, ya que de un kilo de carne salen unas 42 albóndigas, asegura Paulina.

Ingredientes Para las albóndigas: 1 kg de carne picada.

2 huevos.

1/2 taza de pan rallado.

Sal, pimienta, ajo y perejil picado. Para la salsa y guarnición: Papas cortadas en cubos medianos.

Cebolla, morrón y ajo picado.

Tomate triturado y un poco de agua.

Hojas de laurel.

Condimentos: Aceite de oliva, pimentón, comino, sal y pimienta negra. Preparación En un bol grande, colocar la carne picada con "un montón de sal", pimienta, ajo y perejil. Incorporar los dos huevos y el pan rallado. Mezclar con las manos sin amasar demasiado, buscando solo una distribución uniforme. Armar bolitas del tamaño de una nuez. Tip de Paulina: Humedecerse las manos con agua o aceite para que la masa no se pegue y queden perfectas. En una olla grande con aceite de oliva, dorar un diente de ajo. Agregar el tomate y triturarlo bien dentro de la olla para que la salsa sea homogénea y sin trozos visibles. Condimentar el tomate con sal, pimentón, pimienta y una pizca de comino, sumando las hojas de laurel para aromatizar. Incorporar primero los cubos de papa y, de inmediato, las albóndigas. A partir de este punto, es vital dejar de mezclar con utensilios para no romper las piezas. Cocinar a fuego fuerte hasta que la preparación rompa el hervor. En ese momento, bajar el fuego al mínimo y tapar. Dejar cocinar por unos 20 minutos. Cuando la papa esté tierna al pincharla con un tenedor, apagar el fuego. Dejar reposar unos minutos antes de servir para que los sabores se asienten y la salsa tome cuerpo.