18 de marzo de 2026 Inicio
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La receta distinta de Paulina Cocina: arroz con morcilla, salchicha y tomate

Su versión del clásico arroz al horno valenciano es un plato potente, reconfortante y cargado de sabor.

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Para la influencer

Para la influencer, esta preparación es completamente diferente a cualquier otro arroz que se haya probado antes.

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  • Paulina Cocina presentó su versión del arroz al horno valenciano, un plato contundente y diferente a cualquier preparación de arroz convencional.

  • La receta incluye morcilla, salchicha parrillera, panceta, papa y garbanzos.

  • El secreto está en dorar cada ingrediente por separado antes de armar el plato y llevarlo al horno a 220 grados.

  • Si bien usa casi 10 ingredientes, el resultado asegura que va a generar satisfecho a todo aquel que lo pruebe.

Paulina Cocina compartió su versión del arroz al horno valenciano, un plato tradicional español que adaptó con ingredientes accesibles y locales para lograr un resultado contundente y aromático. La receta contiene morcilla, salchicha parrillera, panceta, papa, tomate y garbanzos en una misma fuente que va directo al horno. El pimentón, la sal, la pimienta y el condimento para arroz son los encargados de unir todos esos sabores en la preparación.

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Con su estilo descontracturado y honesto, la cocinera admitió haberse puesto nerviosa durante el proceso, pero el resultado habló por sí solo. "Si te morís y vas al paraíso, seguramente esté este plato", cerró, dejando en claro que esta receta merece un lugar en cualquier cocina argentina.

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Cómo hacer la receta de arroz con morcilla, salchicha y tomate de Paulina Cocina

Ingredientes

  • 1 papa
  • 1 tomate
  • 200 g de panceta
  • 1 salchicha parrillera
  • 1 morcilla
  • 1 lata de garbanzos
  • 1 taza y media de arroz
  • Caldo cantidad necesaria
  • Pimentón, sal, pimienta y condimento para arroz a gusto

Preparación

Para comenzar, se calienta aceite en una sartén y se doran las rodajas de papa de unos dos centímetros de grosor por ambos lados, retirándolas una vez que estén bien doradas. En la misma sartén se repite el proceso con las rodajas de tomate, luego con la salchicha parrillera cortada en trozos, la morcilla y la panceta, reservando cada ingrediente por separado una vez listo.

A continuación, en la misma sartén o en una cazuela apta para horno, se incorporan los garbanzos escurridos junto con el pimentón, la sal, la pimienta y el condimento para arroz, mezclando bien para integrar todos los sabores. Se agrega el arroz y se dora brevemente antes de volcar el caldo caliente en cantidad suficiente para cubrir la preparación.

Finalmente, se acomodan sobre la mezcla todos los ingredientes reservados anteriormente, distribuyéndolos de manera pareja por toda la superficie. Se lleva al horno precalentado a 220 grados y se cocina hasta que el arroz esté a punto y la superficie quede bien dorada. Se retira del horno y se sirve de inmediato, bien caliente, para disfrutar de todo su sabor en su mejor momento.

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