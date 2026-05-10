Alquiló un departamento en La Plata y lo desvalijó: el sospechoso tiene antecedentes y quedó filmado La propietaria descubrió el robo cuando fue a retirar la llave del inmueble. El hombre había alquilado el lugar por unos días con la excusa de la muerte de su padre y luego escapó con electrodomésticos, muebles y otros objetos de valor. Por + Seguir en







Un hombre es intensamente buscado por la Policía tras desvalijar un departamento amueblado que había alquilado a través de una plataforma digital en la ciudad de La Plata. El sospechoso, que según fuentes policiales tiene antecedentes, quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio mientras retiraba distintos objetos del inmueble.

El hecho ocurrió el lunes, cuando el acusado alquiló el departamento por un día. De acuerdo al relato de Camila, la propietaria, el hombre argumentó que necesitaba hospedarse debido a la muerte de su padre y aseguró que extendería la estadía.

“En un principio yo pedía fotos de DNI, pero como me hizo el cuento de la muerte de su papá en este caso confié. Ese fue un error mío”, contó la víctima en declaraciones a C5N. El inquilino efectivamente avisó que permanecería también el martes. El miércoles, cuando la dueña acudió al departamento para recuperar la llave, descubrió que el lugar había sido vaciado. “Cuando llego me encuentro que se había llevado todas las cosas”, relató Camila.

Según detalló, el ladrón robó dos televisores de 50 pulgadas, cortinas, una pava eléctrica, una sandwichera, dos mesas, seis sillas, juegos de sábanas, veladores, ollas, cubiertos e incluso jabón líquido para la ropa. “No se llevó más cosas porque justo lo ve una vecina y se asustó”, agregó.

La mujer explicó que el alquiler fue acordado mediante una plataforma y que el hombre pagó en efectivo. Tras descubrir el robo, realizó la denuncia policial y entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad.