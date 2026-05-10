Dibu Martínez sigue al rojo vivo: su espectacular asistencia ante Burnley

A 32 días del inicio del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez sigue en buena racha para llegar encendido a la competencia. Tras la clasificación de Aston Villa a la final de la UEFA Europa League de la próxima semana, el arquero se destacó este domingo con una deslumbrante asistencia a Ollie Watkins para el 2-1 parcial en el encuentro ante Burnley por la Premier League.
Corrían 55 minutos cuando, desde un tiro libre fuera de su área, el campeón del mundo lanzó un pelotazo largo dirigido a su compañero, quien controló eficazmente para dejar atrás a los defensores y definir de derecha para ponerse al frente.
Finalmente, la alegría duró poco porque tres minutos más tarde Zian Flemming decretó el empate en 2, que mantuvo a Aston Villa en la quinta posición de la tabla, a dos fechas del cierre.
El próximo compromiso de Dibu será el próximo viernes como local frente a Liverpool, y luego viajará a Turquía para disputar el miércoles 20 de mayo la final de la UEFA Europa League ante Friburgo.
La asistencia de Dibu Martínez
El arquero conectó un potente derechazo para dejar a su compañero en posición de gol.