Dibu Martínez sigue al rojo vivo: su espectacular asistencia ante Burnley El arquero campeón del mundo continúa en un buen momento a un mes del arranque de la Copa del Mundo: con un pelotazo largo dejó a su compañero Ollie Watkins en posición de gol para el 2 a 1 parcial en la 36° fecha de la Premier League. Por + Seguir en







Dibu Martínez y la celebración por el gol de Aston Villa con asistencia suya. Captura ESPN

A 32 días del inicio del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez sigue en buena racha para llegar encendido a la competencia. Tras la clasificación de Aston Villa a la final de la UEFA Europa League de la próxima semana, el arquero se destacó este domingo con una deslumbrante asistencia a Ollie Watkins para el 2-1 parcial en el encuentro ante Burnley por la Premier League.

Corrían 55 minutos cuando, desde un tiro libre fuera de su área, el campeón del mundo lanzó un pelotazo largo dirigido a su compañero, quien controló eficazmente para dejar atrás a los defensores y definir de derecha para ponerse al frente.

Finalmente, la alegría duró poco porque tres minutos más tarde Zian Flemming decretó el empate en 2, que mantuvo a Aston Villa en la quinta posición de la tabla, a dos fechas del cierre.

El próximo compromiso de Dibu será el próximo viernes como local frente a Liverpool, y luego viajará a Turquía para disputar el miércoles 20 de mayo la final de la UEFA Europa League ante Friburgo.

La asistencia de Dibu Martínez El arquero conectó un potente derechazo para dejar a su compañero en posición de gol.

Embed ¡¡ASISTENCIA DEL DIBU MARTÍNEZ!! Fenomenal pase largo del arquero campeón del mundo a los pies de Ollie Watkins, quien controló muy bien y anotó para Aston Villa ante Burnley en la fecha 36 de la #PREMIERxESPN.Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Zxd9Lmjqr3 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026