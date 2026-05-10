10 de mayo de 2026 Inicio
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Dibu Martínez sigue al rojo vivo: su espectacular asistencia ante Burnley

El arquero campeón del mundo continúa en un buen momento a un mes del arranque de la Copa del Mundo: con un pelotazo largo dejó a su compañero Ollie Watkins en posición de gol para el 2 a 1 parcial en la 36° fecha de la Premier League.

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Dibu Martínez y la celebración por el gol de Aston Villa con asistencia suya.

Dibu Martínez y la celebración por el gol de Aston Villa con asistencia suya.

Captura ESPN

A 32 días del inicio del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez sigue en buena racha para llegar encendido a la competencia. Tras la clasificación de Aston Villa a la final de la UEFA Europa League de la próxima semana, el arquero se destacó este domingo con una deslumbrante asistencia a Ollie Watkins para el 2-1 parcial en el encuentro ante Burnley por la Premier League.

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Corrían 55 minutos cuando, desde un tiro libre fuera de su área, el campeón del mundo lanzó un pelotazo largo dirigido a su compañero, quien controló eficazmente para dejar atrás a los defensores y definir de derecha para ponerse al frente.

Finalmente, la alegría duró poco porque tres minutos más tarde Zian Flemming decretó el empate en 2, que mantuvo a Aston Villa en la quinta posición de la tabla, a dos fechas del cierre.

El próximo compromiso de Dibu será el próximo viernes como local frente a Liverpool, y luego viajará a Turquía para disputar el miércoles 20 de mayo la final de la UEFA Europa League ante Friburgo.

La asistencia de Dibu Martínez

El arquero conectó un potente derechazo para dejar a su compañero en posición de gol.

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