Se filtró el mensaje que le habría mandado Mirtha Legrand a Luis Ventura sobre la nominación en los Martín Fierro Se filtró el contundente mensaje privado con el que Mirtha Legrand habría expresado su enojo contra Luis Ventura, desatando un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. + Seguir en







Qué le dijo Mirtha Legrand a Luis Ventura.

Mirtha Legrand expresó su enojo por haber sido nominada en la categoría de Labor Periodística de los Martín Fierro.

La conductora considera que esa terna no representa el perfil que construyó durante décadas en la televisión.

El conflicto volvió a poner en el centro de la escena a Luis Ventura y a las decisiones de APTRA sobre las nominaciones.

Desde el entorno de Mirtha aclararon que el malestar no es contra periodistas como Carolina Amoroso o Soledad Larghi, sino contra la categoría elegida. El enojo de Mirtha Legrand no estaría relacionado con un simple desacuerdo personal, sino con una cuestión ligada a su identidad profesional y al lugar que ocupa dentro de la televisión argentina. La conductora considera que ser incluida en una categoría periodística desdibuja el perfil que construyó durante décadas como figura central del entretenimiento y la conducción, alejándola del rol de anfitriona que históricamente representó en la pantalla.

En medio de la polémica, el nombre de Luis Ventura volvió a quedar en el centro de la escena debido a las decisiones tomadas desde APTRA respecto a las nominaciones de los Premios Martín Fierro. La situación reavivó cuestionamientos sobre la conformación de ciertas ternas y abrió el debate sobre si algunas figuras históricas deberían competir en rubros distintos o contar con reconocimientos especiales acordes a su trayectoria.

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Además, la aparición de nombres como Carolina Amoroso y Soledad Larghi dentro de la misma discusión sumó tensión al tema, aunque desde el entorno de Mirtha aclararon que el malestar no apunta contra sus colegas, sino contra la categoría elegida. Así, la controversia volvió a instalar una pregunta recurrente en el ambiente televisivo: si Mirtha Legrand debe ser considerada una periodista tradicional o una figura única del espectáculo argentino cuya trayectoria excede cualquier clasificación convencional.

Cómo fue el mensaje que se filtró de Miirtha Legrand a Luis Ventura El conflicto entre Mirtha Legrand y Luis Ventura tomó mayor dimensión luego de que trascendieran detalles del fuerte mensaje privado que la conductora le habría enviado al presidente de APTRA. Según se filtró, la diva expresó su malestar por haber sido incluida en la categoría de Labor Periodística en los Premios Martín Fierro, al considerar que su trayectoria no encaja dentro del perfil clásico de una periodista de noticias.