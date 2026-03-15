El paso a paso para hacer pancakes de avena saludables: la receta de Paulina Cocina Una preparación simple y nutritiva que se volvió popular en redes por su facilidad y sabor, de la mano de la reconocida influencer de cocina. Por + Seguir en







Los pancakes de avena se preparan con ingredientes simples y nutritivos. Freepik

La receta de Paulina Cocina combina avena, huevos y fruta para un desayuno nutritivo.

Con solo 7 ingredientes , se pueden preparar varios pancakes para el día o congelar.

La cocción demora alrededor de 5 minutos por lado en sartén.

Es una alternativa ideal para desayunos o meriendas saludables. Como en varias recetas de la reconocida influencer de comida, los pancakes de avena saludables de Paulina Cocina se preparan con pocos ingredientes y en pocos minutos, convirtiéndose en una opción simple y nutritiva para el desayuno o la merienda.

La influencer gastronómica argentina compartió esta receta en sus redes sociales como una alternativa práctica para quienes buscan empezar el día con una comida más equilibrada sin resignar sabor. Con una base de avena, huevos y fruta, el plato aporta energía y puede prepararse en cantidad para guardar y consumir más tarde.

En sus publicaciones, Paulina remarca que el desayuno suele ser una de las comidas más descuidadas del día. Por eso propone esta preparación que permite organizar la rutina alimentaria y tener siempre algo listo para comer sin recurrir a opciones ultraprocesadas.

Embed Cómo hacer los pancakes de avena de Paulina Cocina Esta receta se destaca por su practicidad y por la versatilidad de los ingredientes. Los pancakes pueden acompañarse con frutas, miel o incluso chips de chocolate, lo que permite adaptarlos a distintos gustos. Además, una de sus ventajas es que se pueden preparar en cantidad y conservar en el freezer. De esa manera, se transforman en una opción rápida para los días con poco tiempo.

Ingredientes 3/4 taza de avena instantánea

2 huevos grandes

1 manzana cortada en cubos pequeños

1 cucharada de endulzante

1 chorrito de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 taza de leche

Manteca para la sartén Para servir, se pueden sumar frutas frescas, miel o cualquier topping dulce que combine con la preparación.

Preparación El primer paso consiste en colocar todos los ingredientes en un bowl: la avena, los huevos, la manzana, el endulzante, la vainilla, el polvo para hornear y la leche. Luego hay que mezclar o procesar la preparación hasta obtener una masa espesa, con una textura similar a la de un licuado denso. Esa consistencia permitirá que los pancakes mantengan su forma al cocinarse. Pancakes La receta de Paulina Cocina se volvió viral en redes sociales. Freepik A continuación se debe calentar una sartén con un poco de manteca. Con ayuda de una cuchara se agregan porciones de la mezcla formando pequeños círculos. Los pancakes se cocinan aproximadamente 5 minutos por lado, hasta que queden dorados. Una vez listos, pueden consumirse en el momento o guardarse en el freezer. Para calentarlos nuevamente, basta con colocarlos unos minutos en microondas o en horno suave durante 10 minutos.