10 de mayo de 2026 Inicio
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El crucero con casos de hantavirus llegó a Canarias y despliegan un operativo internacional para evacuar a los pasajeros

El MV Hondius permanece aislado frente a Tenerife mientras autoridades sanitarias y fuerzas de seguridad coordinan la repatriación de más de 150 personas de 23 países. Entre los turistas hay un argentino.

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El crucero con casos de hantavirus llegó a Canarias y despliegan un operativo internacional para evacuar a los pasajeros

El crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus que ya provocó la muerte de tres personas y contagió a otras ocho, llegó este domingo a las Islas Canarias y quedó fondeado frente a Tenerife, en medio de un amplio operativo sanitario y de seguridad para evacuar a los pasajeros y tripulantes.

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La embarcación, que había partido desde Ushuaia el pasado 1 de abril, transporta a turistas de 23 nacionalidades. Más de 150 personas permanecen aisladas mientras las autoridades españolas coordinan el traslado aéreo hacia sus respectivos países, donde deberán completar las cuarentenas correspondientes.

El operativo está encabezado por equipos sanitarios y la Guardia Civil española, que comenzaron a retirar a los pasajeros de manera escalonada. Según informaron las autoridades locales, los primeros en desembarcar fueron los ciudadanos españoles, un total de 14 personas, que serán trasladadas especialmente a un hospital de Madrid para continuar bajo observación médica.

El periodista Bolorino, desde Canarias para C5N, explicó que el procedimiento avanza bajo estrictas medidas de seguridad y estimó que la evacuación podría completarse en las próximas horas. “Ya se han retirado a las instalaciones aeroportuarias a los ciudadanos españoles que han sido 14”, señaló.

Además, indicó que “no creemos que esto se prolongue por más de 48 horas aproximadamente. El barco está siendo llamado a abandonar la costa cuanto antes”. El MV Hondius arribó a la zona antes del amanecer, aunque las autoridades le impusieron un perímetro de seguridad de una milla náutica y no se le permitió acercarse al puerto para garantizar el aislamiento sanitario del buque.

Entre los pasajeros que serán repatriados figuran ciudadanos de distintos países europeos y también un argentino que permanece a bordo y que sería trasladado a los Países Bajos junto a otros pasajeros neerlandeses.

Bolorino también reveló que hubo diferencias entre el gobierno central de España y las autoridades canarias respecto al desembarco del crucero. A eso se sumó el malestar de parte de la población local por el temor a nuevos contagios. “La gente está contrariada por lo que se está viviendo aquí. Es un tema que ha tenido mucho revuelo”, describió el periodista.

Quién es el caso cero del brote

Las investigaciones epidemiológicas apuntan a que el foco inicial del brote estaría vinculado a los ornitólogos neerlandeses Leo Schilperoord y Mirjam Schilperoord-Huisman, identificados como los primeros pacientes del episodio sanitario que afectó al crucero.

De acuerdo con medios de Países Bajos, el contagio se habría originado durante una actividad de observación de aves realizada en Argentina antes del embarque en Ushuaia, aunque las autoridades sanitarias continúan trabajando para determinar con precisión el origen del brote.

Según publicó el diario neerlandés de Volkskrant, Leo Schilperoord, de 69 años y oriundo de Haulerwijk, comenzó a presentar síntomas poco después de zarpar. Fiebre, fuertes dolores de cabeza y trastornos gastrointestinales fueron algunos de los primeros signos compatibles con hantavirus detectados a bordo.

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