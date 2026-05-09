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Tras su bronquitis, Mirtha Legrand volvió a la televisión: "Vine regularcita, pero vine"

La diva retornó a la conducción de su ciclo de cenas con personalidades, luego de tres sábados de ausencia por un cuadro respiratorio. Durante la apertura, agradeció a sus médicos y a Juana Viale por el reemplazo.

Mirtha volvió a la conducción después de tres semanas ausente.

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Apenas comenzó la emisión, la conductora explicó los motivos de su falta y agradeció la atención de los profesionales de la salud. "Le quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal. Tuve una bronquitis terrible, no pude ni hablar", reveló la Chiqui sobre su estado de salud.

La emblemática conductora detalló que el tratamiento incluyó muchos medicamentos para combatir la infección respiratoria que afectó sus cuerdas vocales durante las últimas semanas. "Por eso hubo tres programas en los que no vine. Tomé antibióticos, de todo", admitió mientras detrás de cámara aplaudían su vuelta.

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A pesar de su regreso, Mirtha reconoció que todavía no se encuentra al cien por ciento, pero también admitió su deseo de sentarse a la mesa con sus invitados. "No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, pero estoy regularcita", confesó con la absoluta sinceridad que la caracteriza.

En su mensaje inicial, Mirtha también aprovechó el espacio para destacar la labor de su nieta durante los fines de semana previos. "Le quiero agradecer a mi nieta Juana, que me reemplazó maravillosamente", subrayó la diva sobre la conducción de la hija de Marcela Tinayre durante su ausencia.

Antes de su regreso, la imagen que trajo alivio sobre la salud de Mirtha

Hubo catarata de rumores sobre la salud de la diva de los almuerzos hasta que, la semana pasada, se conoció una imagen que trajo tranquilidad. Débora D'Amato fue quien mostró a "La Chiqui" en excelente estado, y la imagen habría sido tomada durante el cumpleaños de su histórica asistente, Elvira Guaraz.

"Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: ¡está mejor que nunca! ¡Alegrón! Retoma la TV la semana próxima", escribió D'Amato en su cuenta de X. En la publicación puede verse a la conductora lúcida y sonriente a sus 99 años de vida.

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El posteo funcionó y fue un mensaje de alivio para quienes siguen de cerca la evolución de la conductora y aguardaban por su vuelta. A estas alturas, Mirtha representa un ejemplo de constancia, cuidado y resalta la importancia de mantenerse activa y sociable como parámetro de longevidad.

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Puede verse a la presentadora más lúcida y espléndida que nunca, con casi cien años de vida. Un ejemplo de constancia, autocuidado y también de la importancia de mantenerse activa y sociable para una mejor longevidad.

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