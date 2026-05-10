10 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Un milagro para Mariano: padece una enfermedad neurodegenerativa y necesita viajar a México para realizar un tratamiento

El oriundo de Santa Fe nació con leucodistrofia, pero recién a los 21 años se lo detectaron y desde hace diez años lucha contra esta enfermedad que le hizo perder todas las funciones. La terapia que puede llevar a cabo es altamente costosa, pero es su esperanza para evitar las convulsiones que padece día a día.

Ileana Brandan
Por
Ileana Brandan
Mariano Farías nació con leucodistrofia y 21 años después fue detectado. Hoy lucha para tener una mejor calidad de vida

Mariano Farías nació con leucodistrofia y 21 años después fue detectado. Hoy lucha para tener una mejor calidad de vida

Hasta sus 21 años Mariano Farías era un joven que tenía una vida normal como todos, con algunas dificultades para caminar, pero que no le impedían soñar con un futuro lleno de vitalidad. Pero comenzó a tener severas complicaciones en su día a día y le detectaron que tenía leucodistrofia, una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente el sistema nervioso central.

Exclusivo C5N, habló el único argentino a bordo del crucero con hantavirus: Al primer caso se lo trató como una gripe normal
Te puede interesar:

Habló el único argentino a bordo del crucero con hantavirus: "Al primer caso se lo trató como una gripe normal"

Como misterios del destino, Mariano nació con esa enfermedad, aunque nunca había sido detectado hasta que comenzó con el deterior físico que fue notando su madre con el tiempo. “Siempre había tenido cosquillas, ausencias, pérdida de memoria después se le iban y volvían. Cuando empecé a notar cambios fuimos al médico y primero me dijeron que tenía pie plano, después me dijeron que tenía autismo. Después me dijeron que tenía parálisis cerebral”, reveló Alejandra Barreto en diálogo con C5N.

La enfermedad se manifestó plenamente después de una cirugía para estirar sus tendones, una operación que, irónicamente, buscaba mejorar su calidad de vida. “La cirugía fue un éxito, lo que nosotros no sabíamos es que él tenía esta otra patología de base. Que está totalmente contraindicada la anestesia”, agregó y de ahí la vida de Mariano y su familia cambió por completo.

“Fueron 15 días sin dormir con muchas pesadillas. Pero nos decían que no había nada. Le daba morfina y nada lo dormía”, detalló Alejandra y tras eso comenzaron los síntomas neurológicos: “Empezó un día que no sabía qué quería. Después ya no sabía qué día era”. Entre mil estudios para lograr detectar qué era un médico le explicó a su familia que “tenía buenas noticias” de saber cuál era la enfermedad, pero la mala era que “no tenía cura”.

La enfermedad avanzó tanto que el joven santafesino de 31 años quedó en estado de coma. Sin embargo, contra todo pronóstico, Mariano despertó después de seis meses. Alejandra tuvo una entereza dentro suyo que sabía que su hijo iba a despertar pese a que los médicos.

“Después de 6 meses él se despertó, no como antes, porque hoy es como un niño”, describió como es el día a día de su hijo. A pesar de haber logrado volver a caminar, las convulsiones se convirtieron en una constante amenaza. “Estas convulsiones, cuando las tiene lo perdemos todo y nunca sabemos si vuelven y cuánto vamos a perder y cuánto van a durar. Puede durar un día, dos, tres y han durado hasta 45 días”, aseveró.

Mariano Farias

La esperanza de un costoso tratamiento en México que podrían mejorar la calidad de vida de Mariano

Después de diez años de búsqueda, la familia de Mariano encontró un tratamiento en México llamado cyitotron, que ofrece un 35% de posibilidades de recuperar funciones perdidas y, lo más importante, detener las convulsiones. “Lo que hace cytotron es regenerar neuronas muertas. Y sobre todo que las convulsiones paren, que para nosotros sería el milagro”, explicó Alejandra a este medio.

Para que Mariano pueda tener una mejor calidad de vida lo fundamental es frenar las convulsiones que es lo que le hace dar un retroceso en su vida y capacidades físicas. “Cada vez que las tiene, algo perdemos. Es como volver a empezar de cero. Esto es como una muerte; es una sentencia de muerte en cuotas, es como convivir con la muerte todo el tiempo”, aseveró la mujer que siente que estos años que llevan luchando con la enfermedad es un milagro ya que cuando se lo detectaron los médicos le aseguraron que no iba a vivir demasiado tiempo.

Es por eso que lograron ser aceptados para comenzar dicho tratamiento en el norte del continente que es esperanzador para la familia que tuvo un cambio drástico en su vida. La vida de Alejandra se transformó en una constante batalla: “Cada convulsión es un momento de angustia y riesgo”.

El tratamiento, que dura 28 días, tiene un costo de 35.000 dólares, además de los gastos de pasajes y estadía. “Nos faltan recaudar todavía casi 40 millones de pesos”, explicó la mujer que comenzó una campaña en redes sociales para lograr recaudar los fondos necesarios para poder viajar y comenzar con dicha terapia.

Así comenzaron con rifas y eventos para recaudar fondos, y hasta ha recibido el apoyo de clubes de fútbol como Unión de Santa Fe. “Mi hijo era hincha de Colón, de hecho, él se opera por Colón porque quería ir a la cancha, pero hasta ahora no pudimos llegar hasta ellos. Sí le tengo un cariño especial a Unión que nos invitaron a la cancha, le regalaron una pelota y la camiseta que la vamos a sortear también”, explicó Alejandra y también reveló que después el coma, su hijo se volvió hincha de River y hoy en día no se pierde ningún partido del Millonario.

La familia tiene un plazo de 30 días para recaudar el dinero y no perder el turno en México. “Si logramos vender 5000 número tendríamos el dinero que necesitamos para el tratamiento”, contó Alejandra quien también tienen una cuenta para quienes quieran ayudar en la recaudación del dinero a través de una transferencia a Toto.milagro, a nombre de Mariano Nicolás Farías.

Mariano Farias sorteo

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El crucero con casos de hantavirus llegó a Canarias y despliegan un operativo internacional para evacuar a los pasajeros

play

La nueva vida de Daniela Ballester tras sufrir un ACV: "Si no te cuidás vos no te cuida nadie"

El MV Hondius llega a las Islas Canarias.

La OMS confirmó un nuevo contagio de hantavirus y ya son seis los casos positivos

España puso en marcha un operativo sanitario paraevacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes

Brote de hantavirus: el pasajero argentino cumplirá la cuarentena en Países Bajos

Muchas pacientes terminan disminuyendo o abandonando tratamientos.

Cáncer de mama y menopausia inducida: los síntomas silenciosos que pueden poner en riesgo los tratamientos

Se confirmaron cinco casos de hantavirus.

Hantavirus: la OMS confirmó cinco casos positivos en ocho de los sospechosos

Rating Cero

Qué le dijo Mirtha Legrand a Luis Ventura.

Se filtró el mensaje que le habría mandado Mirtha Legrand a Luis Ventura sobre la nominación en los Martín Fierro

Llamativo descenso de peso de la actriz Olivia Wilde.

¿Qué le sucedió? Así fue la impresionante transformación de Olivia Wilde

Mirtha volvió a la conducción después de tres semanas ausente.

Tras su bronquitis, Mirtha Legrand volvió a la televisión: "Vine regularcita, pero vine"

El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

Mauro Icardi salió campeón: el festejo a los besos con la China Suárez en plena cancha

La banda oficial del evento de fútbol mundial se perfila como otro éxito de la colombiana.

El significado oculto de Dai Dai, el tema de Shakira para el Mundial 2026

Los actores comparten la obra Rocky desde 2025 en el Teatro Lola Membrives.

Nico Vázquez y Dai Fernández encendieron las redes: "Gracias por esta noche"

últimas noticias

play

Refugio solidario en Francisco Álvarez: recatan perros, gatos, caballos y cabras para brindarles una mejor calidad de vida

Hace 11 minutos
Alquiló un departamento en La Plata y lo desvalijó: el sospechoso tiene antecedentes y quedó filmado

Alquiló un departamento en La Plata y lo desvalijó: el sospechoso tiene antecedentes y quedó filmado

Hace 57 minutos
Dibu Martínez y la celebración por el gol de Aston Villa con asistencia suya.

Dibu Martínez sigue al rojo vivo: su espectacular asistencia ante Burnley

Hace 1 hora
Mariano Farías nació con leucodistrofia y 21 años después fue detectado. Hoy lucha para tener una mejor calidad de vida

Un milagro para Mariano: padece una enfermedad neurodegenerativa y necesita viajar a México para realizar un tratamiento

Hace 1 hora
Belgrano le ganó a Talleres y pasó a cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

La fuerte gastada de Belgrano a Talleres tras la victoria en el clásico: "Con profundo pesar despedimos..."

Hace 1 hora