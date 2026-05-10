10 de mayo de 2026 Inicio
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Irán respondió a la propuesta de paz de Estados Unidos y pidió garantías para el fin de la guerra

El gobierno de Irán entregó una contrapropuesta enfocada en el cese de las hostilidades y la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

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Irán respondió a la propuesta de paz de Estados Unidos y pidió garantías para el fin de la guerra

Irán respondió a la propuesta de paz de Estados Unidos y pidió garantías para el fin de la guerra

Irán aseguró que su respuesta a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos estuvo centrada en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima”, de acuerdo con información difundida por medios iraníes y retomada por Al Jazeera.

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La presentación de la respuesta iraní se produjo luego de que Teherán confirmara haber enviado su postura a través de mediadores paquistaníes, en medio de las negociaciones que buscan consolidar un alto el fuego y abrir una nueva instancia diplomática en Medio Oriente.

En ese contexto, el director del Proyecto Irán del International Crisis Group, Ali Vaez, explicó a Al Jazeera que las conversaciones avanzan sobre un “memorando de entendimiento” compuesto por 14 puntos que funcionaría como marco general para ambas partes.

Según detalló el especialista, el primer eje del documento es la exigencia iraní de un cese total de las hostilidades y garantías de que el conflicto no volverá a reanudarse. Además, sostuvo que Teherán busca que cualquier acuerdo contemple también la situación en el Líbano.

Vaez indicó que, superada esa primera etapa, comenzaría una negociación más compleja vinculada al levantamiento del bloqueo mutuo en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio mundial de petróleo.

El analista añadió que, una vez resuelto ese punto, se abriría un período renovable de 30 días para discutir un acuerdo nuclear definitivo entre Irán y las potencias occidentales. Sin embargo, aclaró que actualmente la prioridad iraní continúa siendo alcanzar el fin de la guerra antes de avanzar en otros temas de la agenda diplomática.

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