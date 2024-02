La receta definitiva de ensalada caprese, una gran opción para el verano

La historia de esta ensalada cuenta que, como su nombre lo indica, nació en la isla de Capri con los colores de la bandera italiana. El secreto para hacer una auténtica ensalada caprese es no tentarse a agregarle ingredientes que no corresponden. Otro tip es usar tomates de buena calidad, preferentemente orgánicos, y no guardarlos nunca en la heladera sino conservarlos a temperatura ambiente.