4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La postura de yoga que no solo tonifica músculos sino que también ayuda a la postura

Se trata de una asana avanzada, pero que cuenta con múltiples beneficios para el cuerpo. Paso a paso, cómo hacerla.

Por
La postura ideal para mejorar músculos y la postura.

La postura ideal para mejorar músculos y la postura.

FREEPIK

El yoga es una de las actividades físicas que más beneficios aportan a la salud. En ese marco, la práctica tiene una serie de posturas que favorecen a un bienestar integral. Una de ellas tonifica los músculos y ayuda a la postura.

Cómo realizar esta postura clásica del yoga.
Te puede interesar:

La postura de yoga que ayuda a liberar emociones reprimidas: cómo hacerla

Se trata de Bakasana, una de las posturas sagradas del yoga, que tiene una traducción confusa. En sánscrito, baka significa “grulla” y asana significa “postura”, así que debería llamarse “postura de la grulla”. Pero lo que ocurrió es que seguramente alguien la llamó “postura del cuervo” y nadie corrigió el error.

Esta es una asana avanzada y compleja, por lo que se requiere de mucha práctica. Sin embargo, si bien parece que hay que trabajar la fuerza de los brazos, en realidad el esfuerzo estará localizado en las Bandhas, es decir, el abdomen y la zona pélvica. Asimismo, en caso de tener el síndrome del túnel carpiano, alguna lesión en los hombros, si te duelen los brazos o las muñecas, o si estás embarazada, se desaconseja practicar esta postura.

joven-mujer-bakasana-plantean-estudio-fondo-gris_1163-2469

Beneficios del Bakasana

La pose bakasana cuenta con múltiples beneficios, tanto corporales como emocionales. Asimismo, los expertos sugieren que, para poder aprovechar al máximo los beneficios del yoga, estos ejercicios deben practicarse con regularidad:

  • Tonifica los brazos, la espalda, los pectorales y los abdominales.
  • Contribuye a la salud postural y a la capacidad pulmonar.
  • Nos enfrenta al miedo y la incomodidad al poner todo el peso de nuestro cuerpo en los brazos.
  • Nos enseña a probar y abrirnos a nuevas experiencias.
bakasana-b

Cómo hacer la postura del cuervo en yoga

Para realizar de forma exitosa esta asana, debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar Malasana, la postura de la guirnalda, y bajar las manos al suelo de forma que estén alineadas con los hombros.
  2. Reajustar tus pies para acercar las rodillas a las axilas. El primer paso es ponerte sobre la punta de los pies, pero si estás empezando a probar esta postura, puedes usar un bloque de yoga bajo tus talones, ganarás un poco de altura y te resultará más cómodo.
  3. Todavía de puntillas, intentar proyectar lo máximo que puedas tus glúteos hacia el cuello para ir trasladando el peso a las manos. Recordar que las rodillas están casi en las axilas (no hay que confundir con Kakasana donde las rodillas se acercan más a los codos).
  4. Doblar los brazos para que el peso de nuestro cuerpo se traslade hacia delante y nuestra cabeza quede por encima. Llevar la mirada al frente para que el peso de la cabeza te ayude en tu equilibrio. Activar tus bandhas.
  5. Levantar los pies. Al principio se puede ir alternando un pie y otro unas cuantas veces. Poco a poco, habrás ganado seguridad y equilibrio para conseguir levantar los dos pies a la vez.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La postura ideal para fortalecer muslos y mejorar la digestión.

La postura de yoga que ayuda a la digestión y fortalece los muslos

La postura de yoga que cuenta con múltiples beneficios para el cuerpo y la mente.

La postura de yoga que alivia la mente y elimina el dolor de cabeza y el insomnio

Este tipo de yoga tiene muchos beneficios para los adultos mayores.

El tipo de yoga que ayuda a la memoria a mayores de 50 años

Un truco viral en redes sociales para limpiar los vidrios frotando cebolla.

Por qué frotar una cebolla en los vidrios es un truco casero que debés conocer

El dolor persistente estaba vinculado a un tumor avanzado en el intestino.

Sufrió una dura caída que le dejó un fuerte dolor pero al ir al médico descubrió algo inesperado

El té verde se destaca entre las opciones más consumidas y accesibles.

Truco casero: así podés eliminar el sarro de tus dientes en pocos minutos

Rating Cero

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

La diferencia entre su rostro juvenil y el Brad Pitt que es hoy evidencia años de evolución.

La impresionante transformación de Brad Pitt: así se veía cuando era joven

El look de La Joaqui que causó furor en las redes.

La Joaqui impactó en las redes con un look al cuerpo que mezcla el rosa y lo retro

Marttein y su ácida crítica al sueño de los 90: Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy

Marttein y su ácida crítica al sueño de los '90: "Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy"

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

últimas noticias

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

Hace 13 minutos
El mandatario viene de tener una fallida visita en Tierra del Fuego. 

Javier Milei reactiva la campaña electoral con visitas a Entre Ríos y Santa Fe

Hace 14 minutos
Un truco viral en redes sociales para limpiar los vidrios frotando cebolla.

Por qué frotar una cebolla en los vidrios es un truco casero que debés conocer

Hace 18 minutos
Buscan a Jorge Damián Da Rocha en La Plata.

Búsqueda desesperada de un hombre en La Plata: salió con su bicicleta y nunca volvió

Hace 23 minutos
La Albiceleste ganó los dos partidos anteriores.

Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Italia y quiere asegurarse el primer lugar

Hace 25 minutos