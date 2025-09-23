23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La postura de yoga para mayores de 40 ó 50 años que buscan ganar movilidad en las caderas

Esta pose es accesible para principiantes y contribuye a múltiples beneficios para el cuerpo. Cuál es y cómo hacerla.

Por
Cómo llevar a cabo esta pose ideal de yoga.

Cómo llevar a cabo esta pose ideal de yoga.

Pexels

El yoga ganó consideración en una amplia porción de la sociedad ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo, que otras actividades físicas no lo logran de tal manera. Lo bueno, además, es que puede ser practicado por todas las personas, sin importar la edad.

Cómo es la postura que la cantante practica cada día.
Te puede interesar:

La postura de yoga que hace Dua Lipa para evitar la celulitis

A medida que envejecemos, el cuerpo muestra cambios, desde una disminución de la masa muscular hasta articulaciones más rígidas. Afortunadamente, la versatilidad de esta actividad permite evitar algunos síntomas asociados al paso de los años. En ese sentido, para aquellos que buscan un gran físico y que tienen más de 40 ó 50 años, el yoga puede ser la solución.

Ejercicio, yoga, joven, adulto

El impacto de esta actividad en las personas es positivo desde lo físico y lo mental. En esta línea, existe una postura que se destaca por su capacidad para aliviar la rigidez y devolver flexibilidad a las zonas del cuerpo más afectadas por el sedentarismo, entre ellas las caderas. Asimismo, se trata de una pose accesible para principiantes.

Cuál es la postura de yoga para ganar movilidad en las caderas

Los músculos flexores de la cadera, como los iliopsoas y el recto femoral, suelen acortarse debido a largas horas de estar sentados u otras actividades repetitivas. Este acortamiento inclina la pelvis hacia adelante, lo que puede impactar negativamente en la columna vertebral y otras partes del cuerpo.

postura paloma yoga

Es por eso que muchos expertos recomiendan la postura de la paloma, que trabaja estos músculos y promueve la rotación externa de la cadera y el estiramiento de los abductores. Asimismo, contribuye a una postura más alineada y a un mayor bienestar general.

Para llevar a cabo esta postura, hay que llevar una rodilla hacia adelante y estirar la otra hacia atrás, desde una postura de cuadrupedia. Luego, se busca una flexión hacia adelante y apertura del pecho.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estas tres posturas mejorarán tu calidad de vida.

Las 3 posturas de yoga que dan los mismos beneficios que 5 horas de sueño

 Al fortalecer la autoestima y la autonomía, se facilita la construcción de relaciones equilibradas, fundadas en un amor consciente que surge de la elección y no de la carencia.

Por qué la psicología dice que pensar en "la media naranja" puede ser peligroso: cuál es el significado oculto

estos habitos son los mas baratos de implementar segun harvard y benefician la longevidad

Estos hábitos son los más "baratos" de implementar según Harvard y benefician la longevidad

Especialistas aseguran que estos componentes pueden complementar la rutina de belleza.

Por qué el aceite de coco y el azúcar puede ser clave para beneficiar la piel

La usuaria de TikTok @marinaperezf mostró la idea innovadora que tuvo para reversionar un buzo que le quedó viejo en una nueva prenda, en este caso un chaleco “estilo copenhague”.

De buzo a chaleco: así podés reciclar esta prenda si tenés las mangas desgastadas

La clave está en actuar rápido, utilizar la preparación adecuada y complementar con un lavado correcto.

Limpia en minutos: qué debés hacer si se te manchó una remera

Rating Cero

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.
play

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina.
play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

Así se vistió la artista para un prestigioso festival.

El look total black de Lali: un vestido corto con breteles finos y encaje

últimas noticias

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

Hace 7 minutos
La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

Hace 7 minutos
play
La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Hace 7 minutos

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Hace 8 minutos
play
Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Hace 9 minutos