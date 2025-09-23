La postura de yoga para mayores de 40 ó 50 años que buscan ganar movilidad en las caderas

Cómo llevar a cabo esta pose ideal de yoga. Pexels

El yoga ganó consideración en una amplia porción de la sociedad ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo, que otras actividades físicas no lo logran de tal manera. Lo bueno, además, es que puede ser practicado por todas las personas, sin importar la edad.

A medida que envejecemos, el cuerpo muestra cambios, desde una disminución de la masa muscular hasta articulaciones más rígidas. Afortunadamente, la versatilidad de esta actividad permite evitar algunos síntomas asociados al paso de los años. En ese sentido, para aquellos que buscan un gran físico y que tienen más de 40 ó 50 años, el yoga puede ser la solución.

Ejercicio, yoga, joven, adulto Freepik

El impacto de esta actividad en las personas es positivo desde lo físico y lo mental. En esta línea, existe una postura que se destaca por su capacidad para aliviar la rigidez y devolver flexibilidad a las zonas del cuerpo más afectadas por el sedentarismo, entre ellas las caderas. Asimismo, se trata de una pose accesible para principiantes.

Cuál es la postura de yoga para ganar movilidad en las caderas Los músculos flexores de la cadera, como los iliopsoas y el recto femoral, suelen acortarse debido a largas horas de estar sentados u otras actividades repetitivas. Este acortamiento inclina la pelvis hacia adelante, lo que puede impactar negativamente en la columna vertebral y otras partes del cuerpo.

postura paloma yoga Es por eso que muchos expertos recomiendan la postura de la paloma, que trabaja estos músculos y promueve la rotación externa de la cadera y el estiramiento de los abductores. Asimismo, contribuye a una postura más alineada y a un mayor bienestar general. Para llevar a cabo esta postura, hay que llevar una rodilla hacia adelante y estirar la otra hacia atrás, desde una postura de cuadrupedia. Luego, se busca una flexión hacia adelante y apertura del pecho.