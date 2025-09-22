23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras los reclamos, el Garrahan anunció aumentos para trabajadores "con fondos propios"

Se otorgarán al personal asistencial y el administrativo en relación de dependencia. "Forma parte de un esquema de incentivos económicos que se implementa de manera responsable, sustentable y sostenible", afirmaron las autoridades.

Por
El Gobierno anunció aumentos para trabajadores del Hospital Garrahan.

El Gobierno anunció aumentos para trabajadores del Hospital Garrahan.

La disciplina diaria se convirtió en la clave para vivir más y mejor.
Te puede interesar:

Secreto revelado: cómo hace Arnold Schwarzenegger para potenciar su longevidad con 78 años

En su cuenta de la red social X, la dirección del centro pediátrico confirmó los incrementos y defendió el destino de los recursos: "El Hospital de Pediatría 'Prof. Dr. Juan P. Garrahan' informa que, a partir de un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa, ha logrado sanear sus cuentas, reducir gastos innecesarios y asegurar que los recursos se destinen a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes".

En tal sentido, detallaron los montos de la suba: "Es por esto que, en reconocimiento a su compromiso y dedicación, a partir de septiembre el personal asistencial percibirá un complemento mensual de $450.000 y el personal administrativo en relación de dependencia con el hospital, de $350.000. Esta medida forma parte de un esquema de incentivos económicos que se implementa de manera responsable, sustentable y sostenible", expresaron.

Hospital Garrahan comunicado
Las autoridades anunciaron aumentos para trabajadores del Garrahan.

Las autoridades anunciaron aumentos para trabajadores del Garrahan.

"El Hospital Garrahan no está en emergencia. Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses", marcaron en esta línea.

En tanto, detallaron los motivos de las modificaciones en el Consejo de Administración del establecimiento: "Responden al objetivo de consolidar un liderazgo capaz de llevar adelante decisiones difíciles y sostener una gestión transparente. El camino es claro: seguir profundizando la administración responsable y eficiente permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud en el futuro e invertir en infraestructura".

"De este modo, el Hospital Garrahan consolida su posición como centro de referencia nacional en salud pediátrica, garantizando la mejor atención a los niños y adolescentes de todo el país", concluyeron.

Días atrás, luego de que se confirmara el rechazo al veto en la Cámara de Diputados, el Gobierno formalizó cambios en el consejo administrativo del hospital. Se aceptó la renuncia de Roberto Dalmazzo y se designó en su reemplazo a César Orlando Avellaneda. De esta forma, la nueva comisión quedó conformada por Mariel Sánchez, Jorge Menehem, Oscar Pérez y Avellaneda.

La administración pública se encuentra en conflicto con el Garrahan desde principios del 2025, cuando sus trabajadores comenzaron a reclamar por las condiciones laborales y una caída en sus salarios. El Congreso había logrado aprobar la Ley de Emergencia Pediátrica, pero Javier Milei la vetó. La Cámara Baja rechazó ampliamente la decisión del PEN y resta su ratificación en el Senado en la sesión que está programada para el jueves 2 de octubre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El yoga puede ayudar a gestionar las emociones.

Las 2 posturas de yoga para hacer cuando estás triste

La manera en que se organiza la rutina matinal determina en gran medida el tono de toda la jornada.

Qué hábitos son ideales para hacer en las primeras horas del día y ayudan a la longevidad

Cómo practicar estos siete ejercicios para comenzar el día.

Los 7 estiramientos de yoga para hacer en la cama y arrancar el día con todo

ChatGPT se presenta como un espacio de contención, pero tiene sus riesgos.

IA y salud mental: cuáles son los riesgos de usar a ChatGPT como psicólogo

El Alzheimer puede presentarse tempranamente.

El Alzheimer antes de los 65 años: por qué puede aparecer y cuáles son los síntomas

Un ejemplo de vida, Mary Coroneos, nos cuenta como hace para tener una larga esperanza de vida, ya con 100 años.

Levanta pesas, come helado y reveló su secreto de la longevidad para superar los 100 años

Rating Cero

Llegó a la gran N roja.
play

Y ella dijo quizás, la película romántica del momento en Netflix: ¿qué pasaría si supieras que sos de la realeza turca?

Marvel Zombies se estrenará en Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. 

Esta nueva serie de Marvel reinventa el universo cinematográfico y se estrena este miércoles 24 de septiembre

De qué se trata esta producción francesa disponible en Netflix.
play

Netflix: tiene pocos capítulos, es francesa y cuenta una historia repleta de drama

El actor mostró un notable cambio físico desde sus primeros años hasta la actualidad.

La impresionante transformación de Vin Diesel: así se veía cuando tenía pelo

Aseguran que Alexis Mac Allister fue padre en secreto.

Mac Allister habría sido padre en secreto: por "razones personales" no fue a la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

últimas noticias

Milei y Trump se verán cara a cara.

La advertencia de The Economist sobre el salvataje de EEUU: "Las finanzas de Argentina se han vuelto más surrealistas"

Hace 7 minutos
Causa AMIA: la Cámara Federal ratificó la decisión de Rafecas para aplicar el juicio en ausencia

Causa AMIA: la Cámara Federal ratificó la decisión de Rafecas para aplicar el juicio en ausencia

Hace 10 minutos
El dólar oficial se relajó el lunes luego de una semana caliente.

El dólar se hunde en la previa de la reunión entre Milei y Trump

Hace 15 minutos
play

Así fue el choque múltiple en General Paz y Libertador

Hace 36 minutos
El debate general comienza este martes y se extiende toda la semana.

Empezó la Asamblea General de la ONU: quiénes hablarán y cuáles son los temas clave

Hace 43 minutos