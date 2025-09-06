6 de septiembre de 2025 Inicio
La mejor postura de yoga para perder peso: cualquier persona la puede hacer

Lisa Bermúdez es especialista en la materia y destacó una posición que no solo entrena todo el cuerpo, sino que también contribuye al gasto calórico.

Una instructora reveló la mejor postura para perder peso.

Una instructora reveló la mejor postura para perder peso.

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

A partir de esta práctica, muchas personas tienen como objetivo perder peso, algo que es posible tal como lo indicó Lisa Bermúdez, instructora de yoga de Nueva York. La especialista explicó que existen diversas posturas para adelgazar, aunque hay una que es la ideal para cumplir con esta meta.

La especialista explicó a Parade que las motivaciones para practicar yoga son diversas: “Algunos lo hacen para mejorar la flexibilidad, reducir el estrés o como una práctica espiritual o sagrada”. Sin embargo, destacó que muchas personas lo eligen con el objetivo de adelgazar de forma saludable.

harvard
Planchas o planks: ideales para fortalecer el abdomen y la parte baja de la espalda.

Planchas o planks: ideales para fortalecer el abdomen y la parte baja de la espalda.

En ese sentido, reveló que la mejor posición de yoga más efectiva para perder peso es la de la plancha, ya que “utiliza los principios de la alineación postural de pie, al tiempo que incorpora el compromiso del núcleo, la fuerza de los brazos y la fuerza de las piernas”. Además, según Bermúdez, “mantener esta postura le da a todo el cuerpo entrenamiento”.

Para esta posición, la instructora explicó que se comienza en posición de mesa, con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo, y con las palmas alineadas debajo de los hombros. Asimismo, indicó que es importante evitar levantar demasiado la cadera. Luego, la posición debe mantenerse el mayor tiempo posible, con una respiración lenta y controlada.

Otras postura de yoga que ayudan a acelerar el metabolismo

Por otra parte, Bermúdez señaló que existen otras cinco posiciones que ayudan a favorecer la pérdida de peso a través de la práctica de yoga:

  • Guerrero 2: para esta pose, hay que girar el cuerpo hacia un lado y adoptar una postura amplia. Luego, se extienden los brazos para formar una “T”, se gira el pie y la rodilla derecha hacia el frente de la colchoneta. Luego, hay que flexionar la rodilla hasta que quede alineada sobre el tobillo. La postura se mantiene durante tres a cinco respiraciones.
  • Guerrero 3: cargar todo el peso sobre una pierna mientras la otra se extiende hacia atrás. Luego, se inclina el torso hacia adelante hasta que el pie trasero quede alineado con la cabeza. La posición se mantiene el mismo tiempo que la anterior.
guerrero 2 3
  • Chaturanga Dandasana: se inicia en posición de plancha y se baja hasta quedar a mitad de camino del suelo
  • Pose de la silla: juntar los pies y las rodillas, y simular está sentado en una silla mientras se elevan los brazos hacia arriba. La posición se mantiene entre cinco y diez respiraciones.
  • Pose de barco: sentarse con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Luego, colocar las manos detrás de los muslos y levantar los pies hasta alinearlos con las rodillas. Se puede mantener esa posición o extender los brazos hacia los pies, según la comodidad.
