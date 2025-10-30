Por qué no hay que darle besos a tu perro o gato: es más peligroso de lo que crees

Aunque sean parte de la familia, los besos a las mascotas pueden transmitir bacterias y parásitos que afectan la salud humana.

Besar a tu mascota puede parecer una muestra de afecto inocente, pero distintos estudios veterinarios advierten que este gesto puede representar un riesgo sanitario . En la saliva de perros y gatos habitan microorganismos que, aunque inofensivos para ellos, pueden causar infecciones ,en humanos, especialmente en niños, embarazadas o personas inmunodeprimidas .

Los especialistas explican que el problema no está en el cariño , sino en la forma de expresarlo . Al besar o recibir lamidos cerca de la boca, se abre una puerta a bacterias , parásitos y hongos capaces de generar enfermedades. Incluso las mascotas aparentemente sanas pueden ser portadoras de patógenos que pasan inadvertidos.

Por eso, los veterinarios recomiendan mantener hábitos de higiene responsables : lavarse las manos después de jugar con los animales, evitar los besos directos y realizar controles veterinarios periódicos para prevenir contagios.

Los expertos señalan que las enfermedades transmitidas por la saliva de las mascotas pueden dividirse en tres grandes grupos: parasitarias, bacterianas y fúngicas .

Entre las más comunes se encuentran la toxoplasmosis , causada por el parásito Toxoplasma gondii , y la giardiasis , una infección intestinal que puede generar diarrea, dolor abdominal y fiebre . Ambos parásitos se transmiten por contacto con saliva o superficies contaminadas .

Bacterianas

Una de las bacterias más frecuentes es la Pasteurella multocida, presente en la boca de perros y gatos. Al ingresar en el organismo humano a través de heridas o mucosas, puede provocar infecciones en la piel, pulmones o articulaciones.

Fúngicas

Los hongos también pueden propagarse por contacto cercano. El más conocido es el Microsporum canis, responsable de la tiña, una afección cutánea contagiosa que causa enrojecimiento y picazón.

Dormir mascota Las caricias y juegos son alternativas seguras para demostrar afecto. Freepik

En definitiva, aunque el vínculo entre humanos y mascotas es irremplazable, expresar cariño con responsabilidad es fundamental para evitar riesgos innecesarios. Los besos pueden reemplazarse por caricias, juegos o paseos, formas seguras de mantener el amor intacto sin comprometer la salud.