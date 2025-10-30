30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué no hay que darle besos a tu perro o gato: es más peligroso de lo que crees

Aunque sean parte de la familia, los besos a las mascotas pueden transmitir bacterias y parásitos que afectan la salud humana.

Por
Los besos pueden transmitir bacterias y parásitos de animales a humanos.

Los besos pueden transmitir bacterias y parásitos de animales a humanos.

  • Expertos advierten que el contacto directo con la saliva de perros y gatos puede provocar infecciones.
  • Existen bacterias, virus y hongos que se transmiten a través de los besos o lamidos.
  • Enfermedades como la giardiasis, la toxoplasmosis o la tiña pueden derivar de este hábito.
  • Mantener una buena higiene y evitar besos en la boca es clave para cuidar la salud de todos.

Besar a tu mascota puede parecer una muestra de afecto inocente, pero distintos estudios veterinarios advierten que este gesto puede representar un riesgo sanitario. En la saliva de perros y gatos habitan microorganismos que, aunque inofensivos para ellos, pueden causar infecciones ,en humanos, especialmente en niños, embarazadas o personas inmunodeprimidas.

de que se trata el biohacking, el estilo de vida que busca luchar contra la longevidad
Te puede interesar:

De qué se trata el biohacking, el estilo de vida que busca luchar contra la longevidad

Los especialistas explican que el problema no está en el cariño, sino en la forma de expresarlo. Al besar o recibir lamidos cerca de la boca, se abre una puerta a bacterias, parásitos y hongos capaces de generar enfermedades. Incluso las mascotas aparentemente sanas pueden ser portadoras de patógenos que pasan inadvertidos.

Por eso, los veterinarios recomiendan mantener hábitos de higiene responsables: lavarse las manos después de jugar con los animales, evitar los besos directos y realizar controles veterinarios periódicos para prevenir contagios.

Perro
Mantener una buena higiene y controles veterinarios previene contagios.

Mantener una buena higiene y controles veterinarios previene contagios.

Enfermedades producidas por besar a perros y gatos

Los expertos señalan que las enfermedades transmitidas por la saliva de las mascotas pueden dividirse en tres grandes grupos: parasitarias, bacterianas y fúngicas.

Parasitarias

Entre las más comunes se encuentran la toxoplasmosis, causada por el parásito Toxoplasma gondii, y la giardiasis, una infección intestinal que puede generar diarrea, dolor abdominal y fiebre. Ambos parásitos se transmiten por contacto con saliva o superficies contaminadas.

Bacterianas

Una de las bacterias más frecuentes es la Pasteurella multocida, presente en la boca de perros y gatos. Al ingresar en el organismo humano a través de heridas o mucosas, puede provocar infecciones en la piel, pulmones o articulaciones.

Fúngicas

Los hongos también pueden propagarse por contacto cercano. El más conocido es el Microsporum canis, responsable de la tiña, una afección cutánea contagiosa que causa enrojecimiento y picazón.

Dormir mascota
Las caricias y juegos son alternativas seguras para demostrar afecto.

Las caricias y juegos son alternativas seguras para demostrar afecto.

En definitiva, aunque el vínculo entre humanos y mascotas es irremplazable, expresar cariño con responsabilidad es fundamental para evitar riesgos innecesarios. Los besos pueden reemplazarse por caricias, juegos o paseos, formas seguras de mantener el amor intacto sin comprometer la salud.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

De qué se trata este simple ejercicio que ofrece múltiples beneficios.

Nadie lo tiene en cuenta: el ejercicio sencillo que mejora el equilibrio y fortalece los músculos

Comer dos kiwis una hora antes de acostarse tiene muchos beneficios.

Esto le pasa al cuerpo si como kiwi a la noche antes de dormir

El brócoli, preparado correctamente, puede cumplir una importante función en el equilibrio hormonal.

Por qué hay que rallar el brócoli para comer durante la menopausia

Asegurar una ingesta adecuada, concluye, puede ser una de las estrategias más simples y efectivas para vivir más y mejor.

Por qué la falta de magnesio puede afectar directamente a la longevidad según un experto

Diana Keys compartió su diagnóstico y sus vivencias

Creyó que tenía dolores por estrés emocional tras su divorcio pero un diagnóstico lo cambió todo: qué pasó

Los champiñones son perfectos para las comidas de todos los días.

Esto le pasa al cuerpo si comés champiñones todos los días

Rating Cero

Thiago PZK y Belén La Chilena volvieron a separarse tras un reciente reconciliación

Reconocido artista argentino se separó tras haber confirmado su reciente reconciliación: "Con el amor no alcanza"

Las nuevas Películas de acceión que se agregan al catálogo de Netflix
play

Esta película de acción en medio del apocalipsis está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es

La agente encubierta llegó a Netflix, una miniserie danesa que está siendo furor.
play

Nueva serie en Netflix: de qué se trata La agente encubierta, la producción danesa con acción y suspenso

¿Cuál es la serie de Netflix que llegó con una segunda temporada?.
play

Nuevos peligros y una realidad poco explorada: cuál es la serie de Netflix que llegó con una segunda temporada

Esta película de terror adolescente es ideal para los fanáticos del género y es lo más visto de Netflix.
play

Esta película de terror adolescente es ideal para los fanáticos del género y es lo más visto de Netflix: cuál es

Hollywood vive un momento de cambios sentimentales, y Sophie Turner y Chris Martin llamaron la atención tras sus recientes separaciones, generando rumores de un posible acercamiento.

Esta cita de Sophie Turner y Chris Martin lanzó rumores de relación: ¿están en pareja?

últimas noticias

Thiago PZK y Belén La Chilena volvieron a separarse tras un reciente reconciliación

Reconocido artista argentino se separó tras haber confirmado su reciente reconciliación: "Con el amor no alcanza"

Hace 30 minutos
La tragedia sucedió en Argentino de Quilmes. 

Falleció Benicio, el niño al que se le había caído un arco en la cabeza

Hace 31 minutos
play
Las nuevas Películas de acceión que se agregan al catálogo de Netflix

Esta película de acción en medio del apocalipsis está sorprendiendo a todos en Netflix: cuál es

Hace 42 minutos
 Valeria asegura que su hija le enseñó a valorar lo esencial: la alegría, la paciencia y la empatía.

Pensó que su hija tenía autismo pero un diagnóstico reveló algo inesperado

Hace 42 minutos
30 de octubre: ¿Cuáles son las predicciones del Niño Prodigio para hoy?

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 30 de octubre

Hace 43 minutos