IR A
IR A

Disney+ renovó una de sus series más exitosas: cuándo llega al streaming

Tras el éxito de su debut, la plataforma confirmó la llegada de la segunda temporada de una de sus producciones más vistas.

La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas.

La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas.

Disney+
La última película de Marvel Studios llega a Disney+.
Te puede interesar:

La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

A través de su canal de YouTube, la productora FX se encargó de anunciar la llegada de la segunda temporada de la serie Adults. Para ello, compartieron un video en formato vertical que contó con la participación de los cinco protagonistas, quienes se mostraron muy felices con la posibilidad de volver para continuar la historia.

Así, se podrá ver el futuro de los personajes Samir Rahman (Malik Elassal), Billie Schaeffer (Lucy Freyer), Issa (Amita Rao), Anton Evans (Owen Thiele) y Paul Baker (Jack Innanen). Si bien todavía no está confirmado, el portal de noticias Variety reveló que la misma llegará en 2026, aunque sin especificaciones sobre el mes.

Embed - Adults Renewed for Season 2

Al respecto de la renovación, Kate Lambert, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de FX Entertainment, expresó: "Ben (Kronengold) y Rebecca (Shaw) son guionistas increíblemente talentosos, y han capturado de forma magistral y divertidísima la experiencia de ser un joven adulto en el mundo actual. Todo el elenco es excepcional al darle vida a la historia de una manera que ha conectado profundamente con el público".

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

El conglomerado The Walt Disney Company canceló la próxima película de Star Wars y rompió el corazón de los fanáticos, ya que iba a ser la continuación directa de los que fue la tercera trilogía cinematográfica protagonizada por Daisy Ridley y Adam Driver.

Star Wars
Star Wars no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Star Wars no seguirá con las películas que tenía pautadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.
play

Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

últimas noticias

David Pearce fue condenado por la Justicia.

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

Hace 8 minutos
play
Todo Lanús festeja con su gente la justa clasificación a la final.

Lanús venció por 1-0 a U. de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

Hace 9 minutos
María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

Hace 17 minutos
Javier Milei: En agosto se terminó el problema de la inflación en Argentina

Javier Milei: "En agosto se terminó el problema de la inflación en Argentina"

Hace 40 minutos
Las 20 autoridades provinciales junto al presidente Javier Milei.

Reforma laboral, tributaria y del Código Penal: los detalles de los proyectos que se vienen en el Congreso

Hace 1 hora