Disney+ renovó una de sus series más exitosas: cuándo llega al streaming Tras el éxito de su debut, la plataforma confirmó la llegada de la segunda temporada de una de sus producciones más vistas.







La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas. Disney+

La plataforma de streaming Disney+ renovó una de sus series más exitosas y cumplió con el deseo de miles de fanáticos que se habían expresado en redes sociales al respecto, ya que su debut fue a fines de mayo y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de la audiencia.

A través de su canal de YouTube, la productora FX se encargó de anunciar la llegada de la segunda temporada de la serie Adults. Para ello, compartieron un video en formato vertical que contó con la participación de los cinco protagonistas, quienes se mostraron muy felices con la posibilidad de volver para continuar la historia.

Así, se podrá ver el futuro de los personajes Samir Rahman (Malik Elassal), Billie Schaeffer (Lucy Freyer), Issa (Amita Rao), Anton Evans (Owen Thiele) y Paul Baker (Jack Innanen). Si bien todavía no está confirmado, el portal de noticias Variety reveló que la misma llegará en 2026, aunque sin especificaciones sobre el mes.

Embed - Adults Renewed for Season 2 Al respecto de la renovación, Kate Lambert, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de FX Entertainment, expresó: "Ben (Kronengold) y Rebecca (Shaw) son guionistas increíblemente talentosos, y han capturado de forma magistral y divertidísima la experiencia de ser un joven adulto en el mundo actual. Todo el elenco es excepcional al darle vida a la historia de una manera que ha conectado profundamente con el público".

