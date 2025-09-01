Revelaron los beneficios de hacer yoga en una silla: pocos lo sabían Es una disciplina perfecta para adultos mayores y personas con movilidad reducida, pero también para quienes pasan muchas horas al día sentados. En qué consiste. Por







Esta práctica es muy beneficiosa para personas sedentarias. Freepik

El yoga se ha consolidado desde hace años como la disciplina de referencia para quienes buscan mejorar su estado físico, fuerza y flexibilidad al mismo tiempo que relajan la mente y trabajan la respiración. Sin embargo, pocas personas conocen los beneficios de hacer yoga en una silla.

Esta actividad, que surgió dentro del yoga terapéutico, está pensada para personas con movilidad reducida o que tienen problemas para trabajar en el piso. En lugar del tradicional mat o esterilla, las posturas se realizan sobre una silla reforzada que cuenta con apoyabrazos y almohadones.

El yoga en silla es una gran alternativa para los adultos mayores que quieren hacer algún tipo de actividad física pero temen lesionarse por la falta de equilibrio o fuerza, especialmente si no entrenaban habitualmente cuando eran más jóvenes. También es útil para personas sedentarias que buscan empezar a moverse.

Yoga en silla Freepik Cuáles son los beneficios de hacer yoga en una silla Los beneficios del yoga en silla son tanto físicos como emocionales. "El objetivo es ayudar a liberar tensiones, mejorar la circulación energética y sanguínea y, sobre todo, enseñar a usar la respiración. Esta práctica nos ayuda a relajar el estrés y la ansiedad", explicó Karen Elizaga, profesora de yoga integral y terapéutico.

La instructora Stacie Dooreck señaló a New York Post que esta disciplina "es segura para todas las edades y puede ser muy suave". Entre sus principales beneficios, destacó que mejora la flexibilidad y la postura, favorece la concentración y previene lesiones por estrés repetitivo como el síndrome del túnel carpiano.

Además, puede ayudar a aliviar el dolor en el caso de las personas que pasan muchas horas sentadas durante su jornada laboral. Al enfocarse en movimientos sencillos, el yoga en silla contrarresta los efectos negativos de haber pasado gran parte del día en la misma posición.