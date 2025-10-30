31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La conmovedora despedida del colegio al que iba el niño aplastado por un arco: "Profundo dolor"

El establecimiento Nazareth de Quilmes lamentó el fallecimiento de Benicio Farji, quien tenía ocho años y murió tras estar en grave estado en un hospital de Florencio Varela.

Por
El colegio Nazareth de Quilmes despidió a Benicio.

El colegio Nazareth de Quilmes despidió a Benicio.

Captura de Google Maps
Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay.
Te puede interesar:

Condenan al policía que utilizó a cuatro presos como mozos en su casamiento

En la red social Instagram, el colegio Nazareth de Quilmes se refirió al fallecimiento del niño: "En las manos del padre. Con profundo dolor, pero con el corazón lleno de fe, comunicamos que Benicio, nuestro querido alumno de cuarto grado, descansa en los brazos de Dios".

En tal sentido, expusieron el acompañamiento a sus familiares: "Hoy confiamos en que la ternura infinita de Jesús lo recibe con amor y que María, Madre de todos, lo abraza con dulzura. Acompañamos con todo nuestro cariño y oración a su familia, especialmente a su hermano, a sus compañeros y docentes".

Colegio Nazareth de Quilmes
La publicación del colegio Nazareth de Quilmes.

La publicación del colegio Nazareth de Quilmes.

El accidente se produjo el martes por la noche cuando Benicio jugaba con sus amigos, se trepó al arco, el cual cayó encima y terminó impactando en su cabeza antes de golpear contra el suelo.

A los pocos minutos del accidente, el menor fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, cuando lograron estabilizarlo, fue trasladado al hospital del El Cruce de Florencio Varela, donde estuvo internado hasta su fallecimiento.

El doloroso comunicado de Argentino de Quilmes tras la tragedia de Benicio

Tras el trágico accidente ocurrido este martes por la noche, el club Argentino de Quilmes decretó 48 horas de duelo y emitieron un comunicado dirigido a la familia del pequeño.

“Queremos hacerles llegar nuestro más sincero abrazo y todo nuestro cariño en este momento tan difícil que están viviendo junto a Benicio. Sabemos que existen palabras capaces de aliviar el dolor que atraviesa, pero queremos que sepan que no están solos”, comenzó el escrito.

Por otra parte, aseguraron que toda la comunidad del Mate “está acompañándolos con el corazón y con la esperanza de que puedan encontrar fortaleza en el amor que rodea a Benicio y en cada recuerdo compartido”.

“Benicio ha dejado una huella muy especial en nuestro club. Su sonrisa, su espíritu, su manera de disfrutar cada juego y cada momento nos enseñaron más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre será parte de nuestra gran familia deportiva”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La joven de 28 años fue vista con vida por última vez el 2 de junio de 2023.

Caso Cecilia Strzyzowski: quedó conformado el jurado popular que decidirá la culpabilidad o no de los 7 imputados

Por el hecho intervinieron las autoridades bonaerenses.

Hurlingham: discutió con su concuñado, lo asesinó a balazos y está prófugo

Amy Lynn Bradley tenía 23 años cuando embarcó junto a su familia.

Viajó con su familia en un crucero al Caribe y desapareció: cómo es el caso que lleva más de 27 años sin resolverse

Palacios, de 49 años, es dueño de una empresa de taxis de alta gama en la localidad entrerriana de San Salvador y era habitual que hiciera viajes de larga distancia a distintos puntos del país.

Hallaron un cráneo y otros restos humanos en Entre Ríos e investigan si se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta

La causa pasará al fuero federal.

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

play

Tragedia en Quilmes: el nene de 8 años al que se le cayó el arco en la cabeza tiene muerte cerebral

Rating Cero

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas.
play

Disney+ renovó una de sus series más exitosas: cuándo llega al streaming

El canal quedó al borde de perder a una de sus principales figuras.

Telefe podría perder a una de sus principales figuras: "En el 2026..."

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, más conocido como Oruam.
play

Oruam, el famoso trapero brasileño que es hijo de uno de los líderes del Comando Vermelho

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.
play

La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..."

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.
play

Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez

últimas noticias

Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay.

Condenan al policía que utilizó a cuatro presos como mozos en su casamiento

Hace 19 minutos
La reunión de Milei y su Gabinete con los gobernadores.

Reunión con gobernadores: la polémica explicación de Milei, tras no citar a Kicillof

Hace 58 minutos
El príncipe Andrés parasá a llamarse Andrés Mountbatten-Windsor.

El Rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de sus títulos y lo desalojó de la residencia

Hace 1 hora
El colegio Nazareth de Quilmes despidió a Benicio.

La conmovedora despedida del colegio al que iba el niño aplastado por un arco: "Profundo dolor"

Hace 1 hora
La Asamblea de Boca aprobó la apertura de un Hard Rock Cafe en la Bombonera.

La Asamblea de Boca aprobó la apertura de un Hard Rock Cafe en la Bombonera: cuándo y cómo funcionará

Hace 1 hora