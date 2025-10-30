La conmovedora despedida del colegio al que iba el niño aplastado por un arco: "Profundo dolor"

El establecimiento Nazareth de Quilmes lamentó el fallecimiento de Benicio Farji, quien tenía ocho años y murió tras estar en grave estado en un hospital de Florencio Varela.

El colegio Nazareth de Quilmes compartió un mensaje para despedir a Benicio Farji , el niño de ocho años al que se le cayó un arco de handball en la cabeza cuando jugaba en el club Argentino de Quilmes y murió este jueves cuando se encontraba internado en un hospital de Florencio Varela.

Condenan al policía que utilizó a cuatro presos como mozos en su casamiento

En la red social Instagram, el colegio Nazareth de Quilmes se refirió al fallecimiento del niño: "En las manos del padre. Con profundo dolor, pero con el corazón lleno de fe, comunicamos que Benicio, nuestro querido alumno de cuarto grado, descansa en los brazos de Dios".

En tal sentido, expusieron el acompañamiento a sus familiares: "Hoy confiamos en que la ternura infinita de Jesús lo recibe con amor y que María, Madre de todos, lo abraza con dulzura. Acompañamos con todo nuestro cariño y oración a su familia, especialmente a su hermano, a sus compañeros y docentes".

El accidente se produjo el martes por la noche cuando Benicio jugaba con sus amigos, se trepó al arco, el cual cayó encima y terminó impactando en su cabeza antes de golpear contra el suelo.

A los pocos minutos del accidente, el menor fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio . Sin embargo, cuando lograron estabilizarlo, fue trasladado al hospital del El Cruce de Florencio Varela, donde estuvo internado hasta su fallecimiento.

El doloroso comunicado de Argentino de Quilmes tras la tragedia de Benicio

Tras el trágico accidente ocurrido este martes por la noche, el club Argentino de Quilmes decretó 48 horas de duelo y emitieron un comunicado dirigido a la familia del pequeño.

“Queremos hacerles llegar nuestro más sincero abrazo y todo nuestro cariño en este momento tan difícil que están viviendo junto a Benicio. Sabemos que existen palabras capaces de aliviar el dolor que atraviesa, pero queremos que sepan que no están solos”, comenzó el escrito.

Por otra parte, aseguraron que toda la comunidad del Mate “está acompañándolos con el corazón y con la esperanza de que puedan encontrar fortaleza en el amor que rodea a Benicio y en cada recuerdo compartido”.

“Benicio ha dejado una huella muy especial en nuestro club. Su sonrisa, su espíritu, su manera de disfrutar cada juego y cada momento nos enseñaron más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre será parte de nuestra gran familia deportiva”.