IR A
IR A

La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..."

La mediática espera un hijo varón con el empresario Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort, que nacerá en pocas semanas.

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.

Redes Sociales

La modelo Rocío Marengo espera su primer hijo junto al empresario Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort, y atravesó un momento delicado de salud en la etapa final del embarazo: "Estoy asustada porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma", contó en su momento.

Los famosos se casaron en una mega fiesta en el estadio Luna Park.
Te puede interesar:

"Feliz cumple al cielo": el conmovedor homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en el día que cumpliría 65 años

Ahora publicó una historia de Instagram donde revelo que "Bebito está solito en la panza, ya no tiene el maldito hematoma que me hizo estar re nerviosa estos días. Fueron casi dos meses así, un día se achicaba y al otro se agrandaba", detalló.

La mediática contó en redes sociales qué podía pasar con el bebé: "Se podía absorber el hematoma, pero en mi caso lo expulsé, sí, como escuchan, es la realidad, fue una porquería pero sucedió".

Embed - ROCÍO MARENGO DETALLÓ QUÉ PASÓ con su SALUD y su EMBARAZO: "YA NO ESTÁ SOLITO"

"Estuve varios días de reposo absoluto y hoy en la ecografía ya no lo vieron. Igual, le quiero aclarar a mi entorno, que ya no voy a estar en reposo pero no voy a estar al palo, no voy a trabajar. Quedan dos meses para que nazca, a lo sumo iré un ratito al shopping y haré unas fotitos tranquilas para Instagram", festejó con sus seguidores.

Además, Marengo reconoció que está "muy contenta", y agregó: "Si bien no corría riesgo, era un bajón", finalizó en su descargo público en redes sociales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

últimas noticias

David Pearce fue condenado por la Justicia.

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

Hace 5 minutos
Todo Lanús festeja con su gente la justa clasificación a la final.

Lanús venció por 1-0 a U. de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

Hace 6 minutos
María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

Hace 14 minutos
Javier Milei: En agosto se terminó el problema de la inflación en Argentina

Javier Milei: "En agosto se terminó el problema de la inflación en Argentina"

Hace 37 minutos
Las 20 autoridades provinciales junto al presidente Javier Milei.

Reforma laboral, tributaria y del Código Penal: los detalles de los proyectos que se vienen en el Congreso

Hace 1 hora