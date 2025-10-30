La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..." La mediática espera un hijo varón con el empresario Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort, que nacerá en pocas semanas.







La modelo Rocío Marengo espera su primer hijo junto al empresario Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort, y atravesó un momento delicado de salud en la etapa final del embarazo: "Estoy asustada porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma", contó en su momento.

Ahora publicó una historia de Instagram donde revelo que "Bebito está solito en la panza, ya no tiene el maldito hematoma que me hizo estar re nerviosa estos días. Fueron casi dos meses así, un día se achicaba y al otro se agrandaba", detalló.

La mediática contó en redes sociales qué podía pasar con el bebé: "Se podía absorber el hematoma, pero en mi caso lo expulsé, sí, como escuchan, es la realidad, fue una porquería pero sucedió".

Embed - ROCÍO MARENGO DETALLÓ QUÉ PASÓ con su SALUD y su EMBARAZO: "YA NO ESTÁ SOLITO" "Estuve varios días de reposo absoluto y hoy en la ecografía ya no lo vieron. Igual, le quiero aclarar a mi entorno, que ya no voy a estar en reposo pero no voy a estar al palo, no voy a trabajar. Quedan dos meses para que nazca, a lo sumo iré un ratito al shopping y haré unas fotitos tranquilas para Instagram", festejó con sus seguidores.