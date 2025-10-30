La Asamblea de Boca aprobó la apertura de un Hard Rock Cafe en la Bombonera: cuándo y cómo funcionará

Estará en un sector donde ahora se ubica una cafetería. Será el primer estadio en el que se instalará un restaurante de la cadena.

La Asamblea de Representantes de Boca aprobó la apertura de un restaurante de Hard Rock Cafe en la Bombonera , en un sector donde ahora funciona una cafetería. Será el primer estadio que contará con un local de estas características de la cadena.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el estadio del Xeneize, la iniciativa recibió luz verde con 129 fotos a favor y 59 en contra. Según consignó Clarín, Boca recibirá el 7% de los ingresos por las ventas que se realicen en el restaurante, que además de comidas y bebidas, comprenderá productos.

En tanto, está previsto que la cadena invierta u$s2 millones y por lo pronto, calcula que venderá casi 100 mil cubiertos anuales y buscará que su restaurante en la Bombonera ocupe el podio de los más activos de los que administra en el mundo.

Por otro lado, durante la reunión, en la que además se homenajeó al entrenador fallecido Miguel Ángel Russo y al astro Diego Maradona , se aprobó un superávit de $35.581 millones, que representan cerca de u$s24 millones para el ejercicio entre junio y julio, además de un programa de 77 obras en las instalaciones del club.

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

La Liga Profesional de Fútbol anunció que el Superclásico entre Boca y River en la Bombonera se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30, en el marco de la fecha 15 del torneo Clausura 2025. Se tratará de un partido clave para ambos equipos ya que aspiran a clasificar a los playoff del campeonato y clasificar a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

Además del partido que llevarán a cabo en la Bombonera, los otros dos encuentros que deben jugar Boca y River en el torneo local serán cruciales en la definición de sus futuros en el campeonato y si logran acceder a la Copa Libertadores del próximo año, el principal objetivo de ambos equipos. Los argentinos que ya se clasificaron son Platense por consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 y Rosario Central por la tabla anual.

Por lo pronto, Boca se ubica en la tercera posición de la zona A del Clausura con 20 puntos, a uno de Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, que se encuentran punteros. En tanto, en la tabla anual se posiciona segundo con 53 unidades, por lo que se ubica en los puestos de clasificación al campeonato más importante de Sudamérica.

Por su parte, el Millonario se sitúa en el quinto puesto de la zona B del torneo local con 21 unidades y en la posición de repechaje en la anual, ya que marcha tercero con 52 puntos.