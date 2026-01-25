25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La escapada de Buenos Aires para disfrutar de la playa, ferias de artesanos y eventos musicales

Se ubica a cuatro horas de viaje en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es recomendable para una escapada de fin de semana. El destino predilecto para quienes buscan unos días de tranquilidad en contacto con la naturaleza.

Por
Es un destino tranquilo en la costa bonaerense. 

Es un destino tranquilo en la costa bonaerense. 

Mar de las Pampas Turismo
  • Mar de las Pampas es un destino para conectar con el entorno natural, ubicado en el partido de Villa Gesell.
  • Se encuentra a 365 kilómetros de CABA y el viaje en auto dura aproximadamente 4 horas.
  • Sus calles son senderos de arena sin asfalto, ideales para caminar, andar en bicicleta o cabalgar.
  • Ofrece atractivos como el centro comercial "Aldea de las Pampas" y excursiones al Faro Querandí.

En la Costa Atlántica bonaerense, a pocos kilómetros de Villa Gesell, existe un rincón tranquilo que escapa del ritmo de los puntos turísticos tradicionales. Esta localidad se consolidó para este verano 2026 como uno de los destinos más recomendados para quienes buscan exclusividad, silencio y una integración total con el medio ambiente.

En Córdoba hay un pueblo desconocido perfecto para para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el pueblo desconocido para visitar sus bosques nativos y una parroquia impactante

Lo que hace diferente a Mar de las Pampas es su génesis. Lo que alguna vez fue un desierto de dunas fue transformado, mediante una forestación intensiva, en un bosque tupido de pinos, eucaliptos y acacias que hoy protege a las viviendas y locales del viento marino, creando un microclima de paz absoluta.

La propuesta del lugar es el turismo de descanso y el contacto directo con la naturaleza. Las noches son especialmente mágicas, pudiendo contemplar el cielo estrellado gracias a la baja contaminación lumínica; es el escenario perfecto para un paseo nocturno durante el verano.

Dónde queda Mar de las Pampas

Mar de las Pampas se encuentra a 5 kilómetros de Villa Gesell, al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esta localidad de la Costa Atlántica está a aproximadamente 365 kilómetros de CABA.

Qué puedo hacer en Mar de las Pampas

Mar de las Pampas

A diferencia de los balnearios céntricos, aquí las playas son amplias y las construcciones están alejadas de la línea de costa, permitiendo una vista ininterrumpida del horizonte. Las calles no tienen asfalto ni veredas; son senderos de arena y pinocha que invitan a caminar o andar en bicicleta bajo la sombra de los árboles. Es un paisaje perfecto para disfrutar mediante una cabalgata.

Para los más aventureros, se pueden realizar excursiones en 4x4 o caminatas hacia el Faro Querandí, atravesando dunas vírgenes en un paisaje que parece de otro planeta.

El Paseo de Compras "Aldea de las Pampas" está construido íntegramente en madera y piedra, y ofrece galerías con locales de diseño, artesanías y cafeterías de especialidad, siendo el escenario perfecto para un paseo nocturno o una salida por la tarde. Durante los fines de semana, en el centro se ofrecen propuestas culturales y recreativas como presentaciones musicales al aire libre.

Mar de las Pampas

La gastronomía es uno de los puntos fuertes del lugar. Hay una propuesta variada y artesanal; desde casas de té con pastelería centroeuropea hasta restaurantes de alta cocina que ofrecen pastas caseras, mariscos frescos y carnes a la leña.

Cómo llegar a Mar de las Pampas

La ruta más directa para quienes viajan en auto desde CABA es a través de la Autovía 2 hasta Dolores. Luego corresponde tomar la RP 63 hasta la Esquina de Crotto y seguir por la RP 11. Finalmente se accede por la entrada compartida con Las Gaviotas y Mar Azul. El trayecto suele durar unas 4 horas si no hay mucho tránsito.

Otra opción es viajar en micro. Hay servicios directos a Villa Gesell desde Retiro o Liniers. Desde la terminal, se puede tomar un taxi, remis o el colectivo local que recorre las localidades del sur.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es un destino espectacular para conocer en verano. 

Turismo en Argentina: el destino perfecto para acampar en el medio de una isla en el verano 2026

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Tilcara, naturaleza y aventura en el corazón del norte argentino.

Turismo en Argentina: el pueblo de altura para hacer trekking y rafting en el verano 2026

El inicio de 2026 se presenta como una buena oportunidad para animarse a estos recorridos menos visibles. 

No tan conocidos: estos son los mejores 5 paseos para hacer en Buenos Aires en el inicio del 2026

este edificio combina arte e historia y ahora te podes hospedar y vivir una experiencia unica: en que parte de caba esta

Este edificio combina arte e historia y ahora te podés hospedar y vivir una experiencia única: en qué parte de CABA está

Rating Cero

Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.
play

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

El vínculo de Rodríguez con el candombe uruguayocomenzó a sus diez años. 

Jorge "Corcho" Rodríguez puso a la venta sus cuadros para ayudar a un centro cultural de candombe

Charly García disfrutó del show de León Gieco y luego cenaron juntos

Charly García sorprendió con su presencia en un show de León Gieco: "Mirá quién vino"

Kelly Piquet y Max Verstappen, un amor que venció a la diferencia de edad.

"Él ya tenía 19 años": la respuesta de Kelly Piquet a las críticas por la diferencia de edad con Max Verstappen

El nuevo poster de Super Mario Galaxy: la Película.
play

Nuevo tráiler de Super Mario Galaxy, la Película: qué novedades presentaron y cuándo se estrena

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

últimas noticias

play
Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

Hace 11 minutos
El vínculo de Rodríguez con el candombe uruguayocomenzó a sus diez años. 

Jorge "Corcho" Rodríguez puso a la venta sus cuadros para ayudar a un centro cultural de candombe

Hace 12 minutos
El hecho se produjo a metros del estadio de Boca.

Se incendió un restaurante frente al estadio de Boca: hubo al menos 5 personas asistidas

Hace 36 minutos
Trump junto a Milei, en Davos.

El New York Times le apunta a Trump y ya habla del "colapso que está en camino"

Hace 39 minutos
Los médicos le hicieron maniobras de reanimación al niño, pero no pudieron salvarlo

Tragedia durante una cena: un nene de 2 años murió atragantado con la comida

Hace 43 minutos