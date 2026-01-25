La escapada de Buenos Aires para disfrutar de la playa, ferias de artesanos y eventos musicales

Se ubica a cuatro horas de viaje en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es recomendable para una escapada de fin de semana. El destino predilecto para quienes buscan unos días de tranquilidad en contacto con la naturaleza.

En la Costa Atlántica bonaerense, a pocos kilómetros de Villa Gesell, existe un rincón tranquilo que escapa del ritmo de los puntos turísticos tradicionales. Esta localidad se consolidó para este verano 2026 como uno de los destinos más recomendados para quienes buscan exclusividad, silencio y una integración total con el medio ambiente.

Lo que hace diferente a Mar de las Pampas es su génesis. Lo que alguna vez fue un desierto de dunas fue transformado, mediante una forestación intensiva, en un bosque tupido de pinos, eucaliptos y acacias que hoy protege a las viviendas y locales del viento marino, creando un microclima de paz absoluta.

La propuesta del lugar es el turismo de descanso y el contacto directo con la naturaleza. Las noches son especialmente mágicas, pudiendo contemplar el cielo estrellado gracias a la baja contaminación lumínica; es el escenario perfecto para un paseo nocturno durante el verano.

Mar de las Pampas se encuentra a 5 kilómetros de Villa Gesell , al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esta localidad de la Costa Atlántica está a aproximadamente 365 kilómetros de CABA .

A diferencia de los balnearios céntricos, aquí las playas son amplias y las construcciones están alejadas de la línea de costa, permitiendo una vista ininterrumpida del horizonte. Las calles no tienen asfalto ni veredas; son senderos de arena y pinocha que invitan a caminar o andar en bicicleta bajo la sombra de los árboles. Es un paisaje perfecto para disfrutar mediante una cabalgata.

Para los más aventureros, se pueden realizar excursiones en 4x4 o caminatas hacia el Faro Querandí, atravesando dunas vírgenes en un paisaje que parece de otro planeta.

El Paseo de Compras "Aldea de las Pampas" está construido íntegramente en madera y piedra, y ofrece galerías con locales de diseño, artesanías y cafeterías de especialidad, siendo el escenario perfecto para un paseo nocturno o una salida por la tarde. Durante los fines de semana, en el centro se ofrecen propuestas culturales y recreativas como presentaciones musicales al aire libre.

Mar de las Pampas El Enviador

La gastronomía es uno de los puntos fuertes del lugar. Hay una propuesta variada y artesanal; desde casas de té con pastelería centroeuropea hasta restaurantes de alta cocina que ofrecen pastas caseras, mariscos frescos y carnes a la leña.

Cómo llegar a Mar de las Pampas

La ruta más directa para quienes viajan en auto desde CABA es a través de la Autovía 2 hasta Dolores. Luego corresponde tomar la RP 63 hasta la Esquina de Crotto y seguir por la RP 11. Finalmente se accede por la entrada compartida con Las Gaviotas y Mar Azul. El trayecto suele durar unas 4 horas si no hay mucho tránsito.

Otra opción es viajar en micro. Hay servicios directos a Villa Gesell desde Retiro o Liniers. Desde la terminal, se puede tomar un taxi, remis o el colectivo local que recorre las localidades del sur.