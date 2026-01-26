La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene todo lo que necesitás: podés ir sin auto

Chascomús se destaca como un destino accesible para una escapada sin auto desde Buenos Aires.
Chascomús se consolida como una opción accesible para una escapada de fin de semana sin necesidad de auto.
El destino ofrece propuestas al aire libre, deportes acuáticos y recorridos históricos.
Se puede llegar en tren desde Constitución con un tiempo de viaje cercano a las 3 horas.
El costo del pasaje ferroviario ronda los $2500, según el tramo elegido.
La escapada de fin de semana cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene todo lo necesario y permite viajar sin auto es Chascomús, un destino de la provincia que combina paisaje natural, oferta turística y fácil acceso en transporte público.
Ubicada en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, la ciudad se convirtió en una de las alternativas más elegidas para cortar la rutina durante el fin de semana, especialmente en verano, cuando su laguna y sus espacios verdes ganan protagonismo.
A esa propuesta se suma una infraestructura turística consolidada, con circuitos históricos, opciones gastronómicas y actividades recreativas que permiten armar un plan completo sin grandes traslados ni gastos excesivos.
Dónde queda Chascomús
Chascomús se encuentra en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 2, uno de los principales corredores que conectan la Ciudad con la costa atlántica. La ciudad está ubicada a poco más de 120 kilómetrosde la Capital Federal y funciona como cabecera del partido homónimo, con una fuerte identidad ligada a la laguna que bordea gran parte de su trazado urbano.
Qué puedo hacer en Chascomús
El principal atractivo de Chascomús es su laguna, un amplio espejo de agua que estructura gran parte de la vida social y turística de la ciudad. Durante el verano, el lugar se convierte en el epicentro de las actividades al aire libre, con sectores preparados para el descanso, la recreación y el contacto directo con la naturaleza.
Entre las propuestas más elegidas se destacan los paseos en bicicleta por el perímetro de la laguna, que cuenta con circuitos señalizados de distintas extensiones, ideales tanto para recorridos tranquilos como para opciones más exigentes. A eso se suman los deportes acuáticos, como kitesurf, windsurf y paddle surf, además de la navegación recreativa en bote, una de las postales clásicas del destino.
Además del entorno natural, el casco histórico ofrece un recorrido cultural que completa la experiencia. Allí se pueden visitar la Capilla de los Negros, uno de los sitios más antiguos y emblemáticos de la ciudad, la catedral, la plaza principal y la casa natal del expresidente Raúl Alfonsín, espacios que reflejan la identidad histórica y política de Chascomús.
Cómo llegar a Chascomús
Una de las grandes ventajas del destino es que se puede llegar en tren a través de la Línea Roca, sin necesidad de contar con vehículo propio. Desde la estación Constitución es necesario realizar un transbordo en Alejandro Korn y luego tomar el servicio que llega hasta Chascomús. El viaje total demora alrededor de 3 horas y el valor del pasaje es inferior a $2500, dependiendo del tramo recorrido. También se puede llegar en auto a través de la Ruta Nacional 2.