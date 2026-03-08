Escapada de Buenos Aires: el destino para comer un verdadero asado que se deshace

Ubicado a poco más de una hora de la CABA, este pueblo conserva la mística de los viejos almacenes de campo y una tradición parrillera que atrae a los paladares más exigentes de la provincia.

La localidad bonaerense se ubica a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Las escapadas rurales en la provincia de Buenos Aires aumentaron su popularidad en el último tiempo, siendo una opción perfecta para pasar una tarde tranquila a poca distancia de la Ciudad. Estos destinos están cada vez más preparados para recibir visitantes durante los fines de semana que buscan descansar de la rutina, ofreciendo una experiencia de desconexión total.

San Andrés de Giles se destaca en este mapa turístico como el destino definitivo para los amantes del buen comer , especialmente para aquellos que buscan un auténtico asado de campo . La localidad cuenta con parrillas y restaurantes que supieron profesionalizar su oferta gastronómica sin perder la esencia casera. Estos lugares ofrecen cortes premium que se cocinan a fuego lento durante horas, garantizando una textura tierna que se deshace en la boca.

San Andrés de Giles se encuentra ubicado en el noreste de la provincia de Buenos Aires , en una zona de tierras fértiles. Está situado a unos 103 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , formando parte del corredor turístico de la Ruta Nacional 7.

La localidad limita con partidos tradicionalmente rurales como Luján, Mercedes, Carmen de Areco y San Antonio de Areco, lo que lo posiciona en el corazón de la tradición criolla bonaerense.

San Andrés de Giles es el destino ideal para quienes buscan un día en la naturaleza. Se puede disfrutar de un asado al aire libre o platos de la cocina argentina tradicional en un restaurante al estilo pulpería.

san andres de giles La escapada a poco más de 100 km de Buenos Aires que es pintoresco y tiene mucha historia Municipalidad de San Andrés de Giles

Incluso hay estancias donde pasar el día que ofrecen almuerzo con parrillada y un espacio verde donde realizar diferentes actividades como cabalgatas o paseos. En cuanto al recorrido por la localidad, el atractivo principal gira en torno a sus Pueblos Turísticos, como el famoso paraje Azcuénaga.

El casco urbano de San Antonio de Giles atesora joyas arquitectónicas como la Parroquia San Andrés Apóstol y la Plaza San Martín, frente a la cual se encuentra el Palacio municipal construido en 1910. También hay construcciones emblemáticas como la Casa Méndez que atrae a los amantes del arte y la historia.

Los fines de semana, suele haber ferias de artesanos locales donde se pueden adquirir productos regionales como chacinados, quesos de campo y platería criolla.

Cómo llegar a San Andrés de Giles

Para llegar a San Andrés de Giles desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el trayecto es sumamente sencillo y seguro. Se debe tomar la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) en dirección hacia Luján. Una vez pasado el peaje de Luján, se continúa por la misma autopista, que ahora es la Autovía 7, hasta el kilómetro 103, donde se encuentra el acceso principal a la ciudad.

También existen servicios de micros de media y larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro y realizan paradas en San Andrés de Giles. El viaje, en condiciones de tránsito normales, demanda aproximadamente una hora y media.