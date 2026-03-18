18 de marzo de 2026 Inicio
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La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo con mucho campo para pasar el finde largo de marzo 2026

Un destino bonaerense combina tradición, gastronomía casera y tranquilidad a pocas horas de la ciudad para unas cortas vacaciones.

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El pueblo ofrece tranquilidad

El pueblo ofrece tranquilidad, historia y contacto con la naturaleza.

Municipalidad Roque Perez

  • Roque Pérez está a solo 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Se destaca por sus históricos almacenes de campo y comida casera.

  • Ofrece propuestas culturales, naturaleza y ritmo de vida tranquilo.

  • Es una opción ideal para una escapada económica de fin de semana.

La escapada cerca de Buenos Aires ideal para un finde largo de marzo 2026 es Roque Pérez, un pueblo bonaerense que combina campo, gastronomía tradicional y tranquilidad en un entorno rural auténtico. Su perfil lo posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes priorizan el descanso y el contacto con la naturaleza.

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Ubicado a poco más de 130 kilómetros de la capital, este destino se consolidó en los últimos años como una alternativa cada vez más elegida para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano sin viajar grandes distancias. Su cercanía permite organizar viajes cortos sin necesidad de una planificación compleja ni grandes gastos.

Su crecimiento turístico se apoya en una identidad fuerte ligada a la vida de campo, con propuestas que recuperan tradiciones, sabores y espacios históricos que mantienen viva la esencia del interior de la provincia. Esta combinación entre historia y experiencia rural es clave para atraer visitantes durante todo el año.

La localidad de Roque Pérez un lugar ideal para disfrutar sus senderos naturales
Roque Pérez es uno de los destinos rurales más buscados cerca de Buenos Aires.

Roque Pérez es uno de los destinos rurales más buscados cerca de Buenos Aires.

Dónde queda Roque Pérez

Roque Pérez se encuentra en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 205, a aproximadamente 2 horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. El pueblo forma parte de la llanura pampeana y está rodeado de campos abiertos, estancias y caminos rurales. Además, es reconocido por ser el lugar de nacimiento de Juan Domingo Perón.

Qué puedo hacer en Roque Pérez

Uno de los principales atractivos del pueblo son sus tradicionales almacenes de campo, espacios que conservan su estructura original con muebles antiguos, botellas históricas y una ambientación que remite al pasado rural. Muchos de estos lugares funcionan como verdaderos museos vivos donde cada objeto cuenta parte de la historia local.

Allí se pueden degustar platos típicos como empanadas, asados, guisos y pastas caseras, elaborados con recetas transmitidas de generación en generación y productos locales. La propuesta gastronómica se completa con postres artesanales y productos regionales que refuerzan la identidad del lugar.

También se puede recorrer el casco urbano, visitar espacios históricos vinculados a la vida política y social del pueblo, o disfrutar de actividades al aire libre en plazas y zonas rurales que invitan a bajar el ritmo. Estas opciones permiten armar una experiencia variada sin necesidad de grandes traslados dentro del destino.

Cómo llegar a Roque Pérez

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Autopista Riccheri y luego conectar con la Ruta Nacional 205, en un trayecto directo y señalizado. Esta vía es una de las más utilizadas para escapadas cortas por su buen estado y facilidad de acceso.

Sendero Roque Pérez
Se ubica a 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es de fácil acceso.

Se ubica a 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es de fácil acceso.

El viaje demanda alrededor de 2 horas, dependiendo del tránsito, y permite apreciar el cambio de paisaje hacia la llanura bonaerense, con horizontes abiertos y caminos tranquilos. A medida que se avanza, el entorno urbano queda atrás y da paso a un escenario rural que anticipa la experiencia de descanso que propone el destino.

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